Дело Пашинского и справедливость не для всех

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Генеральная прокуратура закрыла уголовное дело против народного депутата Сергея Пашинского. В его действиях следователи ГПУ не увидели состава преступления.

А вот другой фигурант дела — Вячеслав Химикус, — по мнению прокуроров, вел себя агрессивно. Его действия признали "общественно опасными".

Стоит напомнить, что зимой 2016 года нардеп от "Народного фронта", глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский стрелял в безоружного человека.

Много ли политики в этом деле, и как оно отобразится на карьере Сергея Пашинского, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический эксперт Ярослав Макитра.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи можливо, що всі домовилися, щоб закрити справу?

— На жаль, справді, такі теорії мають право на існування, тому що вдало відзначили, справді, один з фігурантів цієї історії був зі зброєю, інший зброї не мав, перший фігурант зброю застосовував, причому неодноразово, а на виході до нього нема претензій, а до іншої людини якраз є звинувачення, правда там, скоріше за все, буде накладений адмінштраф. Звичайно, що це викликає дуже багато питань, і це ще накладається, окрім цілого роду того факту, що це представник потужної політичної сили, потужної, в плані, яка перебуває при владі, не по рейтингу, накладається саме той факт ще загальної недовіри суспільства до політиків, до влади, і в принципі, це дуже сильно підриває довіру, я думаю, що навіть з точки зору технологічної якоїсь, треба було по-іншому підходити до цієї ситуації. Слабо віриться в те, що пан Пашинський такий хороший і добрий… його били і він там відстрілювався… дуже важко віриться у всю цю історію, справді виглядає так… негарно і некрасиво. Тим більше, ще варто відзначити, ця тема також лягає в історію з правом на володіння зброєю. Як навпаки, цей випадок свідчить про те, що, напевно, вільніше повинно бути право на володіння зброєю в Україні, бо ми бачимо, навіть нардепи володіють зброєю, напевно, кожен громадянин має право на більший захист, бо на даний момент виглядає, що це право більше можновладців, ніж інших громадян.

Украинское фото Раненный нардепом Сергеем Пашинским Вячеслав Химикус

Чи варто тут очікувати якогось втручання генпрокурора?

— Тема дуже непроста, саме це рішення, і для піару якимось чином його переграти чи відпозиціонувати себе від цієї історії, справді, додало б плюсів генпрокурору. Тому я думаю, що можна очікувати певного втручання. Навряд чи дійде справа до серйозного покарання пана Пашинського і т.д., але те, що туди може втрутитися генпрокурор і дещо змінити хід історії цієї справи, це так. Тому що у нас генпрокурор — перш за все політик, піарщик, а вже в іншу справу — безпосередньо генпрокурор і частина системи. Тому, я думаю, що справді у Луценка є серйозні спокуси втрутитися в ту справу, щоб набрати для себе електоральні бали певні.

Протягом тижня ми побачили, як справи проти представників "Народного фронту" так чи інакше закривалися — Троян, тепер Пашинський. Це не підігріває ще більше конспірологічні версії… пакетних домовленостей між ГПУ та представниками команди "Народного фронту"?

— Звичайно, що можна знайти таку лінію, можна про це говорити. У справі Трояна, до речі, там затримані його помічники, наскільки ми розуміємо, так. Можна говорити про якісь певні домовленості, ви знаєте, тут питання набагато ширше та проблемніше, ніж закриття конкретних окремих справ, чи ведення слідства в іншу сторону. Тут ми можемо взагалі говорити про певну безкарність представників в тому числі силового блоку від "Народного фронту" і так далі. Що я маю на увазі? Ми бачимо вже цілу низку таких гучних скандалів навколо МВС. Більше того, що Аваков — не у відставці досі, тут говорити про якусь честь і таке інше взагалі не доводиться, але навіть питання таке не ставиться, тобто це навіть не обговорюється з боку представників влади, з боку представників коаліції. Ми бачимо, як Гройсман, інші чиновники за набагато менші провини і дрібніші вичитують чиновників на засіданнях Кабміну і влаштовують таку публічну екзекуцію-розправу. А тут скандал за скандалом, причому частина цих скандалів… просто, як мінімум, непрофесіоналізм і неорганізованість правоохоронців, а ніяких питань у нас до міністра ні у кого немає, все залишається на місці. Тобто, за яку ми можемо тоді говорити відповідальність, і про які можна говорити об'єктивні розслідування якихось справ, коли ми маємо таку картину.

Зорян Шкіряк щодо відставки Авакова казав: "повоняете и перестанете". Можливо, саме це і сталося?

— Така зухвала поведінка… це просто… історії з Аваковим, і всі ці події взагалі навколо "Народного фронту", вони чітко ілюструють і демонструють, що у цієї політичної сили рейтинг майже статистичної похибки. Тому що такими своїми діями, такою поведінкою, безвідповідальністю, ця політична сила і втратила ті рейтинги, які мала на початку. Мине небагато часу, і з такими темпами про "Народний фронт" як політичну силу можна буде забути. Тут просто проблеми в тому плані дуже серйозні, особливо на тлі революції, яку ми пережили, така зухвала поведінка, безвідповідальна дуже неправильно і серйозно підриває довіру до влади в цілому.

Facebook Сергея Пашинского Сергей Пашинский после нападения

Ця тема щодо Пашинського далі, наприклад, восени, буде підніматися, чи він все ж таки недоторкана особа?

— Навряд чи, задля якогось піару, якихось точкових дій навіть з боку генпрокурора, це може мати місце, але говорити про те, що раптом всі системи координат, всі конфігурації влади, як вона зараз, можна говорити про якісь серйозні зміни, про те, що дійсно розслідуватимуться такого роду справи на повному серйозі, навряд чи доводиться, тут складно. Це якби справа йшла про корупційні дії, то там ще можна говорити було б про втручання НАБУ, САП, ця команда грає свою гру, окрему, і це могло би призвести якщо б не до відповідальності, то хоча б до певного зрушення справи з місця. Але оскільки йде мова про кримінальне правопорушення, ті органи втручатися не будуть. А щодо інших органів, то там все нормально, там домовлятимуться і закриватимуть що завгодно, йдеться не про корпоративну етику, а фактично про кругову поруку представників влади.

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Ранее юрист и адвокат Анна Маляр заявила в эфире "ГС", что общество должно сделать вывод из стрельбы, устроенной нардепом Сергеем Пашинским, поскольку самозащита должна соответствовать угрозе.

Напомним, Карл Волох, присутствовавший в качестве понятого при проведении следствия, считает, что для стрельбы в человека у Сергея Пашинского были основания.