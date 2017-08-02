Подол нуждается в капитальном ремонте, а не фиговых листках - Салий

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Контрактовая площадь и отрезок улицы Сагайдачного от Контрактовой до перекрестка с улицей Андреевской в Киеве стали пешеходной зоной. Ее огородили бетонными блоками, установили соответствующие дорожные знаки и запустили временную схему движения, которая предусматривает создание парковочных мест возле Киево-Могилянской Академии и супермаркета "Сильпо" на улице Сагайдачного.

Как сообщается на сайте Подольской райадминистрации, это сделали в рамках эксперимента, который продлится до середины сентября. Если такую схему организации дорожного движения одобрят киевляне, она будет постоянной, то есть часть Подола станет пешеходной.

Пешеходный эксперимент на Контрактовой площади прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы бывший председатель Киевской горгосадминистрации Иван Салий.

УНИАН Иван Салий

(текст публикуется на языке оригинала)

Вам довелося на собі відчути усі особливості експерименту?

— Я хочу вам сказати, що Контрактова площа завжди мала велике історичне значення, має і в неї більший потенціал. І те, що ви говорите, це така… Тому що є Контрактовий будинок, раніше було ПТУ, ще один Контрактовий будинок, між ними галерея побудована. Там поруч Києво-Могилянська академія, дахи прогнили, не пофарбовані і сам старий академічний корпус, який є історичним для нас надбанням, його треба постійно ремонтувати, я не кажу вже про пам'ятник Сковороди. Я багато можу говорити. Із житла головного начальника Подолу видно Гостинний двір, розруйнований, як Хіросіма. Про що ви говорите? Там були контрактові ярмарки, там працювало все, а ви тепер в що перетворюєте, тобто я повинен наголосити, що все це ми відбудували в свій час, все це зробили, а зробити розмітку і знаки і кричати на всю країну, що ми щось зробили, я вважаю, що потенціал Контрактової площі наступний: Софія, Михайлівська площа, Десятинна, Андріївський узвіз, Контрактова площа і Києво-Могилянська академія — куди тому Парижу, ось де великий потенціал. Там же дуже багато і на Сагайдачного завішали рекламою розвалених будівель, що на Андріївському узвозі, що на Хрещатику, забрати всі ці фігові листки, відкрити, не говорити, працювати, управляти процесом. Не можна мати стільки недобудованих будівель в центрі міста. Це було б правильно.

УНИАН Контрактовая площадь и участок улицы Сагайдачного стали пешеходной зоной

За час вашої каденції обговорювалися плани щодо виключно пішохідного Подолу?

— Хрещатик пішохідний у нас, як вам сказати, створена така система мереж, що поки… У нас 50 станцій метро, а треба 300, як в Мадриді. У нас повинні бути ще чотири мости. Після цього можна пішохідну зону робити. А ви оце створите незручності. Не треба піаратись на долях водіїв. Це не є пішохідною зоною, по великому рахунку, це, на жаль, великий транспортний вузол. Як вам сказати, це не є тим надбанням, яким ми повинні на всю країну пишатись, пишатись будемо тоді, коли площа Контрактова відродить свій історичний великий потенціал, ми будемо пишатись нашим історичним надбанням. Це все Києво-Могилянська академія в даному випадку, Контрактовий будинок, грецький монастир, театр був… Тобто треба дивитись, що робили попередники.

УНИАН Контрактовая площадь и участок улицы Сагайдачного стали пешеходной зоной

Не треба бути Нострадамусом, щоб зрозуміти, що може статись, коли люди повернуться з відпусток.

— Там же ж великі школи, при тому, школи такі хороші на Подолі, що возять з усього Києва людей, транспортом, це великий центр, культурний центр, і його перекривати поки, на жаль, таких можливостей немає. В Києві це дуже обережно треба робити, як і до речі, велосипедні доріжки. Ви ж знаєте, це поступова робота і треба змінити мережу транспортну. Не можна ж велосипедистів пускати на проїжджу частину, коли їх переїжджають, як і мотоциклістів, до речі.

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Напомним, архитектор, экс-руководитель Управления охраны культурного наследия КГГА Руслан Кухаренко заявил, что Гостиный двор на Подоле в 2012-м году разрушила семья Януковича.

Пилотные проекты пешеходных зон в районе Контрактовой площади осуществляются в рамках большой реконструкции туристического Подола. Эта часть города, как считает глава Подольской РГА Валентин Мондриевский, в первую очередь должна быть привлекательной для пешеходов.