Введение абонплаты за газ пока невозможно - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, рассмотрит вопрос перехода на абонентскую плату за распределение газа.

Абонплату комиссия ввела еще 28 марта, но уже 10 апреля решение было отменено для проведения дополнительных консультаций.

Кроме этого, Нацкомиссия подготовила нормативную базу для внедрения стимулирующего тарифообразования, так называемого RAB-регулирования.

Что это за регулирование, и как оно касается конечного потребителя, в частности, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил исполнительный директор центра глобалистики "Стратегия ХХ" Андрей Чубык.

Скриншот видео Дректор центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Андрей Чубык

(текст публикуется на языке оригинала)

Об'єктивно, абонплату треба виводити в окрему графу? Закладати в складову кошти на амортизацію тих самих газорозподільних мереж?

— Тут потрібно навіть швидше виходити не з питання абонплати, а з питання того, що Україні потрібно забезпечувати підтримку функціонування газорозподільних мереж. Оскільки ця система також є дуже розгалуженою, потребує постійного обслуговування і ремонту. Виходячи з цього, мали провести консультації, для визначення, яким має бути підхід до формування необхідного фінансового ресурсу для того, щоб відповідні газорозподільчі мережі підтримувати в робочому стані, ремонтувати, а можливо, десь розширювати.

Як це виконується на сьогоднішній день? За які кошти? РИА Новости Украина Андрей Лубенский Землянский: население не является платежеспособным потребителем газа

— На даний момент дуже багато питань виникло навколо цього у зв'язку з тим, що ще на початку цього десятиліття газорозподільчі мережі були фактично безоплатно передані в користування на той час вже практично приватним облгазам. Тобто наразі ці структури, хтось краще, хтось гірше, проводять обслуговування цих мереж і забезпечують їх функціонування. Частково газорозподільчі мережі були побудовані в деяких населених пунктах за рахунок коштів кінцевих споживачів.

І на сьогоднішній день це все функціонує, і підтримка роботоздатності, це все входить в тариф за газ, який ми сплачуємо?

— Безперечно, облгази наразі, до речі, це дві компанії: облгазбуд і ті компанії, які безпосередньо забезпечують постачання газу. Вони зі своїх коштів зобов'язані виділяти частину фінансування, щоб підтримувати в робочому стані дані мережі. Проте існує вже багаторічна проблема в тому, що немає розуміння, які мережі, кому належать, і наразі ще не проведена верифікація, і відповідно не визначено повністю приналежність цих мереж — хто, коли, в який період їх побудував, і кому вони де-факто повинні б зараз належати. Тому держава повинна втрутитися в ситуацію, визначити відповідно право власності, визначити ті фінансові ресурси, які необхідні для фінансування, і визначити, яким чином вони будуть генеруватися в наступному. Абонплата за користування — це є один з механізмів, який є можливим.

І ми не говоримо про те, що він обов'язково буде введений.

— Кілька місяців тому було прийнято рішення про призупинення цього режиму. До речі, схожий режим функціонує, наскільки я знаю, тільки в одній країні ЄС — в Нідерландах. В інших країнах йдеться про те, що ціна газу включає в себе ту чи іншу форму, так звану інвестиційну складову, яка потім компаніями витрачається на відповідні роботи. А абонплата як така, як я знаю, є лише в Нідерландах.

Поки Нацкомісія не оприлюднить якийсь додатковий документ, не роз'яснить, я думаю, будуть продовжуватися спекуляції. Наразі йдеться про що? Виходять з тих лічильників, які встановлені в кінцевих споживачів. Тобто, залежно від типу лічильника, там визначається приблизний обсяг споживання, виходячи з тих побутових приладів, які присутні в домогосподарстві. Тобто це може бути просто плита для готування їжі, це може бути підігрів води, це може бути опалення. Тобто залежно від оцих всіх обсягів, бо встановлювалися лічильники, і базуючись на лічильниках, на їхній потужності, визначалися, як я знаю, ті тарифи та абонплата, яку планувалося ввести. Чи буде збережено це наразі, це поки що невідомо. Як я розумію, зараз продовжуються ще консультації і попередньо планувалося, що з 1 серпня це все буде введено в дію, але можливо, ще буде певний період для того, щоб завершити підготовчу роботу.

Що таке стимулююче тарифоутворення?

— Якщо говорити просто, йдеться про такий підхід, який дозволить формувати інвестиційні плани для компаній, формувати їхні бізнес-модель діяльності, використовуючи кращі можливості саме вкладання грошей в їхній прямий бізнес. Тобто там десь йде порівняння, умовно кажучи, між дохідністю аналогічних сум грошей, які, умовно кажучи, вкладаються на депозити в банк, і їх інвестуванням в якийсь реальний проект, який реалізує компанія за своїх напрямком діяльності.

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Ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" заявил, что было бы логичнее не откладывать введение новой схемы оплаты за газ, а откорректировать соответствующее постановление так, чтобы оно отвечало интересам и потребителей.

А директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире "ГС" заявил, что и введение абонплаты за газ, и драконовские тарифы не состоялись бы без поддержки лично Порошенко и фракции БПП в Раде.