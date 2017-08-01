Портнов: Порошенко жертвует теми, кто выполнял для него грязную работу

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Миграционная служба Украины сообщила 26 июля, что президент Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

Сам экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области заявил, что находится в США.

Саакашвили назвал решение о лишении его гражданство незаконным и пообещал вернуться в Украину, заявив, что на фоне его возвращения произойдет "свержение Порошенко".

Кроме того, экс-губернатор заявил, что подпись под анкетой на получение гражданства Украины, на основании которой его и лишили гражданства страны – поддельная, да и сама анкета заполнена не им.

"Я в шоке! Только что посмотрел копию анкеты, которую опубликовал с подачи Администрации президента один из лидеров его фракции. На основании вот этой бумаги президент лишил меня гражданства. Так вот, я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мною заполненная анкета! Я требую немедленно провести графическую экспертизу, тут мы имеем дело с уголовным преступлением! Сейчас вы понимаете, насколько высоко в государственную власть проникли жулики!" — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Историю с подделкой подписи придется расследовать, и это – проблема президентской команды, считает юрист, экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов.

"То, что на миграционных документах Саакашвили оказалась поддельная подпись, является не его проблемой, как ее успели быстро квалифицировать одиозные депутаты БПП.

Это уголовная проблема президентской команды, впопыхах выполнявшей задание своего легкомысленного Президента, бежавшего сломя голову назначить куда-нибудь Саакашвили для получения дешёвых информационных дивидендов от популярного на тот момент грузинского Президента", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

Facebook Андрея Портнова Комментарий Андрея Портнова о лишении гражданства Украины Михаила Саакашвили

По его словам, "то что, что в этой истории уже 2-3 уголовных состава — это лишь вопрос времени, но чтобы выйти из ситуации с очевидной поддельной подписью, теперь нужно найти кого-то в миграционной службе или в профильном департаменте президентской администрации и начать их уголовное преследование".

"Но в этом, как обычно, тоже ничего страшного. Президент уже не первый раз жертвует кем-то из тех, кто выполнял для него грязную работу. Так было уже и с главой ДФС, и с судьёй Чаусом и с задержанным на днях следователем ГПУ, обеспечившим Президенту Украины контроль в компании Нафтогазвидобування", — резюмировал Портнов.

Ранее он отмечал, что в "деле" лишения Саакашвили украинского гражданства Порошенко "выполнил эту грязную работу лично".

По мнению юриста, "по уровню уголовного примитивизма и количеству оставленных следов, этот случай можно смело сравнить с кражей колбасы в гастрономе в прямом эфире".

Напомним, в ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

В 2015 году Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

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В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции.

Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.