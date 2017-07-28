Якубин: пока власть "топит" Тимошенко, она ищет контакт с олигархами

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Юлия Тимошенко, лидер "Батькивщины" и одна из главных оппозиционеров в стране, остается самым популярным политиком: если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее воскресенье, ее политсилу поддержали бы около 7,7% населения Украины или 11,2% из всех, кто собирается идти на выборы.

Такие цифры содержатся в опросе, проведённом Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива с социологической службой Центра Разумкова и презентованном в четверг в Киеве.

На втором месте – "Блок Петра Порошенко "Солидарность" с результатом 6,9% респондентов среди всех опрошенных и 9,3% среди потенциальных участников выборов. Третье место делят "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 5,9% и 8,3% соответственно и "Оппозиционный блок" – 5,7% и 8,4%.

Проблема Тимошенко и "проблема 2019"

Когда мы говорим о сегодняшних рейтингах, важно понимать, что это цифры межсезонья, не те рейтинги, которые замеряются перед выборами, когда проводится максимальная мобилизация электората, отметил в комментарии РИА Новости Украина политолог Алексей Якубин. Но как тренд, показывающий нынешнее состояние дел, они вполне годятся, сообщил он.

Тимошенко же, очевидно, один из самых неудобных конкурентов для власти, уверен эксперт.

"Власть постарается использовать разные поводы для уменьшения ее популярности. … Это уже началось. Мы видели, что была поднята тема газовых контрактов, где Тимошенко чуть ли не обвиняли в том, что она подписала контракты, которые привели к нынешним высоким тарифам, к связям с Россией", – заявил Якубин.

Он не исключил, что эта тактика будет продолжена – "и не только это будет инициатива Банковой: мы видим, что ее активно пытаются инициировать теперь уже де-факто сателлиты Банковой – имею в виду "Радикальную партию" Олега Ляшко".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Алексей Якубин

"Ляшко очень хочет занять это место – Юлии Владимировны Тимошенко. Потому, я думаю, что для Банковой действительно, в ближайшее время одна из главных целей стоит в маргинализации Тимошенко, постепенном исключении ее из публичной политики – в контексте проблемы 2019, президентских выборов в этом году", – подчеркнул политолог.

"Ищет контакт с олигархами"

По мнению Якубина, в ближайшее время мы увидим дальнейшую раскрутку темы с газовыми контрактами, плюс параллельно с этим – "мы уже видим попытку поднять тему декларации самой Тимошенко, ее доходов".

"Я думаю, что осенью нас снова ожидает возвращение к этой теме. Но скорее всего не руками самой Банковой, а ее сателлитов", – спрогнозировал эксперт, отметив, что сама тема Тимошенко – очень раздражающая для власти.

Политолог также ответил на вопрос, есть ли у Тимошенко возможности как-то противостоять власти.

"Мы уже видели, что Тимошенко пыталась наладить несколько контактов. Во-первых, с отдельными олигархами, которые или были обижены, или находятся в достаточно сложных отношениях с Порошенко. Имею в виду попытку наладить контакт с Игорем Коломойским, для того чтобы как минимум получить доступ к медиа-ресурсам, а возможно и другим ресурсам, которые у него есть.

Второй нюанс – попытка наладить контакт с Фирташем и получить доступ на эфиры телеканала «Интер». Потому что Тимошенко сейчас пытается для этой обиженной части олигархов показать, что она является одной из немногих альтернатив, которые у них остаются, если они хотят как минимум восстановить какое-то свое влияние или восстановить доступ к ресурсам, которые у них были", – сказал Якубин.

Впрочем, пока Порошенко удается нейтрализовать Тимошенко, подытожил эксперт.