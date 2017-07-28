Политики превращают Украину в страну революций - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Почти половина украинцев выступают за досрочные выборы в ВРУ. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива".

Поддерживает внеочередные парламентские выборы 48% опрошенных, против выступают 35%. Больше всего хотят досрочно переизбрать парламент жители Востока, это 61%. В Центре страны эту идею поддерживают 48%, на Юге — 43%, и меньше всего на Западной Украине — 36%.

Согласно опросу, проходной барьер имеют шансы преодолеть семь партий, в то же время лишь 24% украинцев указали, что в Украине есть политическая сила, которая отображает их интересы.

Нужны ли Украине досрочные выборы, и что они изменят, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Петр Олещук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Нині 48% українців виступають за проведення дострокових парламентських виборів. Чи справдяться їхні бажання?

— Ми повинні розуміти, що специфіка української політики полягає в тому, що ніхто в нас добровільно на дострокові вибори, маючи владу, не йде. Тобто у нас не Великобританія, де, наприклад, прем'єр-міністр може ініціювати дострокове припинення роботи парламенту з метою того, аби одержати ще більшу підтримку на дострокових виборах. Це не український варіант, тому, очевидно, нинішня коаліція, хоча вона є віртуальною, і об'єктивно ніякої коаліції і більшості не існує, вона буде триматися до останнього і я думаю, що лише якісь достатньо серйозні пертурбації в суспільстві можуть спровокувати необхідність дострокових парламентських виборів, тобто буквально коли буде стояти питання руба: або майдан, або вибори, тоді може хтось і піде на вибори. Але тягнути вони будуть до останнього. Але ми повинні розуміти, що в нормальному суспільстві вибори, це в першу чергу механізм зняття соціальної напруженості. Оскільки у нас дуже рідко відбуваються вибори і політики тримаються до останнього, це і перетворює Україну на країну перманентних революцій.

Наскільки соціологічним дослідженням слід довіряти?

— Завжди всі соцопитування в Україні, тим більше такі от проміжні, треба сприймати зі значною часткою скепсису. Тому що, наприклад, їх можна легко проводити в країнах з розвиненими демократичними традиціями та стабільною партійною системою. Наприклад, в США, де вона існує досить давно у якості саме такої двопартійної системи, і там досить легко все прогнозувати, бо є лише дві змінні, які існують і включені в будь-які рейтинги. В нас завжди відбувається суттєве оновлення складу політичних сил під час кожних наступних парламентських виборів. Тобто завжди виникають якісь нові партії, які проходять в парламент, потім вони так само зникають, потім з'являються ще нові, і ніхто вам зараз навіть точно не назве, які партії конкретно будуть претендувати на перемогу на наступних виборах. Тому всі ці опитування є досить умовні, крім якоїсь теоретичної значущості, ніякої прикладної значущості для наступних виборів вони не мають. Навіть якщо вони є абсолютно неупереджені і проведені згідно з усіма нормами соціології.

З іншого боку, політичні сили в нас змінюються, але політики залишаються приблизно ті самі. Чи має якесь значення назва політичної сили, коли ми розуміємо, хто є її обличчям?

— Так, безперечно, політики залишаються, хоча далеко не всі. Тут так само відбувається оновлення, і окрім Юлії Тимошенко, можливо, ще деяких інших політичних партій, переважно знову ж таки відбувається оновлення. Наприклад, Петро Порошенко до президентських виборів 2014-го року не був топ-політиком, не був лідером якоїсь відомої політичної сили і так от раптово став президентом. І подібний феномен може знову ж таки повторитися ще не раз. Тому ми маємо розуміти, що тут так само нема нічого незмінного. Але існує досить стабільний перелік бенефіціарів будь-яких політичних партій, у нас їх звично називати олігархами, от там справді є досить серйозна стабільність, хоча вони так само нікого одного не підтримують, розкладаючи яйця в різні кошики.

Чи буде мати вплив на проведення чи не проведення дострокових парламентських виборів позиція закордонних партнерів України?

— Ви бачите, допоки вони загалом ідею дострокових виборів не підтримують, і, мабуть, це один з найбільш стабілізуючих для нинішнього парламенту факторів. Не підтримують із цілком прагматичних причин, тому що нинішній склад парламенту є достатньо прогнозованим, а що буде в новому парламенті — ніхто сказати не може. Але, як на мене, ключова проблема проведення дострокових виборів, це законодавство. Виборче законодавство. Як відомо, у нас воно діє ще з часів Януковича, до цього часу ніхто його не змінив, і об'єктивно цей закон про вибори нардепів, який діє зараз, він є найгіршим за всю історію незалежності України. І проведені за таким самим законом вибори нічого доброго Україні не принесуть. Тому навіть прихильники дострокових виборів, вони в першу чергу повинні ставити питання про зміну законодавства, тим більше, що майже всі політичні партії, здається, крім Опоблоку, які перемогли на минулих виборах, вони всі абсолютно обіцяли зміну виборчого законодавства.

У нас залишається той самий склад ЦВК. Чому його не змінюють?

— Так, досить зручно. Ви розумієте, чим менше легітимність будь-якого органу, тим він є більш зручним, прихильним, з ним набагато легше працювати і, крім того, такий от нелегітимний орган, у керівництва якого є серйозні проблеми з законом і відповідні порушені справи. Тому, безперечно, так. Але зрозуміло, що нинішній склад ЦВК ставить під сумнів легітимність проведення будь-яких виборів. Таким чином ми бачимо, що закладаються міни під проведення дострокових виборів. Наприклад, якщо завтра хтось справді оголосить про проведення виборів, одразу скажуть: дивіться, у нас немає ЦВК, у нас немає закону, які дострокові вибори? Тобто як на мене, подібним чином якраз коаліція себе і страхує від проведення виборів, аби зробити проведення дострокових виборів менш ймовірним.

Поддерживаете ли вы досрочные выборы в Украине? На этот вопрос в эфире "ГС" ответили радиослушатели.

Михаил, Киев: Перевыборы нужны. В других странах, в США, каждые два года проходят выборы.

Мои депутаты оправдали доверие. У меня депутат-мажоритарщик Виктор Чумак, и я голосовал за БЮТ. Самое большое мое разочарование в этом парламенте — это Сергей Высоцкий.

Петр Григорьевич, Киев: Я голосовал за Макеенко, "Наш край". Но он не прошел. А потом последний раз я голосовал за того, который проходил, это Витренко Наталия. Сейчас что-то её не слышно. Но у неё политика была такой, которую Батька в Белоруссии делал. А Батька, видите, сидит там крепко. А по поводу того, нужны ли выборы… Там нужно сейчас, чтобы прошли какие-то земельные вопросы, другие вопросы, если этот парламент не хочет, значит нужно другой парламент. Значит, они поставят другой парламент, который согласится со всем тем, что ему говорят господствующие слои нашего мира.

Александр: Я голосовал за партию, которая не прошла, и за кандидата, который не прошел. Это молодые партии, которые в парламенте еще не были, в частности это "Сила людей". По поводу текущего парламента, я думаю, что вряд ли будет что-то радикально лучшее. Хотя в целом я обязательно пойду голосовать. Очень жаль, что у нас есть эти статистические 17%, которые думают, что они умнее всех и что все, что их окружает, недостойно их внимания. И конечно, такая идея, которую я реализовал бы, это ограничил возраст голосования, верхний предел, чтобы отключить тех людей, которые голосуют уже не свежим мозгом. Как пример, это можно сделать не законодательно, а молодые люди, которые думают о своем будущем, они могут просто поговорить со своими родителями, как это я сделал. Я сказал: отдайте мне свои голоса, я ими распоряжусь, как мне будет лучше. И они сказали: да.

Напомним, Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что сокращение количества комитетов ВР не сделает ее работу более качественной, а наоборот, создаст дополнительные проблемы.

Ранее политический эксперт Андрей Золотарев в эфире "ГС" выразил мнение, что отказ голосовать в Раде — это выражение политической позиции. Гораздо хуже, когда депутаты голосуют за других.