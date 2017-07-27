Шульмейстер: требования МАУ к Мининфраструктуры - просто бред

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

МАУ через суд требует отменить контракт Ryanair с аэропортом Львова и запретить Министерству инфраструктуры предоставлять содействие этому лоукостеру в Украине. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"МАУ была "вынуждена" снизить цены, и нанесла себе ущерб. Поэтому "национальная" авиакомпания просит суд, чтобы Министерство инфраструктуры компенсировало им десятки миллионов гривен "убытков" за акционные билеты, которые они продавали в рамках аукциона невиданной щедрости", — написал Омелян в Facebook.

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Эту ситуацию в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор аналитического центра "Украинский институт будущего" программы "Инфраструктура" Владимир Шульмейстер.

Владимир Омелян свой пост начал с вопроса: "Почему так трудно заходит Ryanair?" Каково ваше мнение по этому поводу?

— Ryanair заходит тяжело… мое лично мнение — потому что последовательность действий была несколько нарушена. Это конкретно по Ryanair. И это не было изначально связано с противодействием МАУ, и то, что я сейчас слышу, эти суды, то, что МАУ начало делать иски по судам… звучит как бред, честно говоря. То есть я удивлен этим шагам.

Украинское фото Офис авиакомпании "Международные авиалинии Украины"

Как может частная компания МАУ что-то запрещать министерству через суд?

— Я чуть-чуть знаком с тем, как действует МАУ по судам. И, к сожалению, в случае, если они что-то делают, то, скорее всего, они имеют шансы на успех в судах. Но по какой причине, это может быть еще качество судов, но как оно сейчас сформулировано, вот оно звучит, как бред.

Если действовать по справедливости и по логике, то у МАУ не должно быть шансов, потому что это обычная коммерческая деятельность, и компании не запрещено опускать цену… и как можно от кого-то сейчас требовать компенсацию? Звучит, как бред.

МАУ действительно может отсудить у Министерства инфраструктуры цену акционных билетов?

— Что значит — МАУ были вынуждены уменьшать цены? Как это "вынуждены"? Им приставили к горлу нож, или что?

Это было их решение, это коммерческое решение коммерческой компании, и риски, связанные с этим, несет компания. Обвинять кого-то другого… министерство здесь вообще не причем, министерство наоборот издало в начале июля юстированный приказ, понизив сборы.

Соответственно, авиационные сборы, которые были понижены в аэропорту "Борисполь", они очень сильно повлияли и на расходы МАУ, у МАУ наоборот сильно уменьшились расходы, связанные с полетами через "Борисполь".

Поэтому это кажется странным и глупым, вот то, что я сейчас слышу, что МАУ подает иск.

Как запретить Мининфраструктуры содействовать в предоставлении скидок, льгот и других преимуществ авиакомпании Ryanair, которые недоступны МАУ?

— Тут не соответствует, потому что как раз и был мотив действий "Борисполя", что в случае предоставления каких-то условий какой-то из авиакомпаний, эти условия нужно предоставлять всем авиакомпаниям. И тот приказ, который выпустило министерство, он касается всех авиакомпаний, по снижению авиационных сборов. Поэтому здесь эта формулировка от МАУ не работает.

Единые принципы должны работать по отношению ко всем операторам в определенном аэропорту, поэтому вот здесь этого нет. На что может вот эти 20 миллионов, которые вы говорите, я пытаюсь еще пофантазировать, что здесь может быть, и ничего придумать не могу.

То есть, звучит просто глупо, звучит просто, как попытка вызова министру. На самом деле, министерство и его обязанности — это создавать условия для того, чтобы приходили новые компании, чтобы увеличивалась конкуренция.

При этом нужно, безусловно, держать в голове о том, что в Украине есть национальный перевозчик, у которого тоже есть свои интересы, но министерство не имеет права давать кому-то привилегированные условия по отношению к другим участникам рынка.

Каковы перспективы этих судебных исков?

— Проблема в том, что, к сожалению, реформы в Украине начинались в разных местах, но забыли про реформы судов. Я об этом тоже неоднократно говорю.

У нас, к сожалению, судьи потеряли страх, и пока не очистится наша судебная система, то могут быть такие прецеденты, которые мы обсуждаем сейчас. То есть реформа в любой отрасли будет упираться в отсутствие судебной реформы. Это вопрос к министру юстиции и его руководству, почему у нас до сих пор в судах могут происходить такие вещи.

После всех этих заявлений и событий вокруг захода лоукоста в Украину, захочет сотрудничать Ryanair с нами?

— Это не первый лоукостер, который пытается зайти в Украину. У нас уже есть функционирующие лоукосты, самый большой из них, из ныне действующих — это Wizzair, который увеличивает количество рейсов, и ведутся переговоры с другими лоукостерами.

Если не зайдет Ryanair, зайдут другие, я в этом уверен, потому что рынок Украины как раз архиинтересен для лоукостеров, потому что это для людей с низким достатком — возможность путешествовать авиацией.

Весь рынок Украины, каждый житель Украины практически — это прямой, потенциальный, или существующий клиент лоукоста, поэтому этот рынок будет продолжать быть интересным для лоукоста, и они будут пытаться сюда заходить. Не зайдет Ryanair, зайдут другие.

Какова перспектива создания своего собственного лоукостера? Реально ли через год-два его запустить?

— В случае если это будет коммерческий проект, то есть должна быть коммерческая структура, которая будет этим заниматься, то я в это верю. В случае если это будет делать министерство, министерство не должно заниматься коммерческой деятельностью. Это не должна быть государственная компания.

Если это будет коммерческий проект — верю, да, это может полететь. Участие министерства в этом должно полностью отсутствовать.

У нас получается такой замкнутый круг: люди не летают, потому что билеты дорогие, билеты дорогие, потому что летает мало людей.

— Не совсем так. Если посмотреть на лоукостеры, которые сегодня летают, то они там не ниже значительно цены, чем в МАУ, и рейсы заполнены уже.

Как только авиакомпания начинает летать, у неё первый там год, это наработка маршрута и наработка клиента. И практически всегда первый год авиакомпании на новом направлении летают в минус, или в ноль. То есть только со второго или третьего года начинает компания что-то зарабатывать на направлении.

Поэтому это всегда наработка клиента, и этот риск обычно берут авиакомпании, просчитывая его, естественно, для этого есть технологии просчета направлений, то есть это нормальная бизнес-модель, поэтому здесь не надо удивляться, что если новое направление открывается, то первый год авиакомпания анализирует пассажиропоток и смотрит, как дальше развиваться.

Ранее авиаэксперт Богдан Долинце в эфире "ГС" допустил, что после того, как на высшем политическом уровне прозвучало поручение возобновить переговоры с Ryanair, требования авиакомпании станут еще более специфичными.