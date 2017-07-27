Митрополит Антоний: о празднике крещения Руси и современности

Максим Шевченко

РИА Новости Украина

В четверг в Киеве стартуют праздничные мероприятия по случаю Дня Крещения Руси — Украины. В этом году они продлятся четыре дня – с 27 по 30 июля. В Киев съедутся тысячи паломников, чтобы помолиться чудотворным иконам на Владимирской горке.

День Крещения Руси – праздник относительно молодой. На государственном уровне в Украине его отмечают лишь 9 лет, хоть его история и уходит корнями еще в 10-й век.

О духовном значении праздника и приуроченных к нему торжествах РИА Новости Украина рассказал управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич).

Владыка Антоний, в чем Вы видите не только духовный, но и культурный смысл и значение двух больших праздников дня памяти основателя Киево-Печерской лавры Антония Печерского и Дня крещения Руси? Можно ли говорить о новых смыслах, которые появились сегодня в праздновании Дня крещения Руси?

– В жизни каждого народа есть такие личности, и такие исторические события, которые оказали фундаментальное значение в его становлении и развитии. Для нас таким значимым, эпохальным событием, несомненно, является Крещение Руси.

Можно сказать, что это точка отсчета новой жизни нашего народа, когда из вод Днепра вышла новая христианская цивилизация, подарившая миру неповторимую древнерусскую культуру и великое множество святых.

Можно много говорить о культурологическом факторе этого события, о его историософском аспекте, о том, что крещение Руси заложило прочный фундамент нашей государственности. Но для того, чтобы понять всю суть свершившегося более тысячи лет назад в Днепровской купели, нужно обратиться к личности скромного на вид человека, жившего в глуши одинокой пещеры.

Именно родоначальник русского монашества, основатель Киево-Печерской лавры преподобный Антоний своими подвигами явил миру результат таинственного действия крещальной благодати. Святой равноапостольный князь Владимир посеял зерна христианской веры на нашей земле, а преподобный Антоний и его ученики, если говорить словами церковного богослужения, – это следствие спасительного сеяния, плод Крещения, который взрастил и приумножил наш боголюбивый народ.

Когда мы мысленно обращаемся к его одинокой пещере, все громкие слова и лозунги меркнут перед величием того таинства, которое свершилось вдалеке от княжеских дворцов, громких побед и политических завоеваний. Это таинство внутренней жизни духа, ставшее возможным благодаря судьбоносному выбору князя Владимира и самопожертвованию святых подвижников благочестия во главе с преподобным Антонием.

Я уверен, что в уроках древности мы должны черпать мудрость и силу своих отцов. Святой Антоний показал пример жертвенного служения Богу и людям. В лихолетье княжеских междоусобиц он не занял ту или иную сторону, но предпочел удалиться от мирских страстей, призывая народ и его вождей к миру. Там, где начинаются политические страсти, борьба за власть и богатства, там исчезает мир Христов и умаляется действие благодати Святого Духа. Поэтому пример преподобного Антония, который своими молитвами и преданностью Евангельским идеалам усмирял вражду и распри, удалялся от политических баталий, весьма актуален и в наше время. Церковь потеряет свое достоинство, если вместо Жертвенного Агнца поднимет на Свои знамена политические лозунги.

Празднуя день крещения Руси, мы снова возвращаемся к своим истокам, ищем ответы на злободневные вопросы современности, и просим Бога, чтобы Он щедро обновлял благодать Днепровского Крещения в нашем народе. Сегодня этот праздник для нас – это способ свидетельствовать о Правде Божьей, сохранять православную идентичность нашего народа, беречь память о своих корнях, без которых, как известно, любое дерево начинает гнить изнутри. Если потеряем историческую правду – потеряем самих себя.

В этом году на торжества в честь преподобного Антония Печерского в Киев прибыли архиереи из других Поместных Православных Церквей. О чем свидетельствует такое внимание к празднованиям?

– Для нас очень важно чувствовать братскую поддержку Поместных Церквей. Мы весьма благодарны представителям Вселенского Православия за молитвенную помощь и внимание к нашим проблемам. Все делегаты, прибывшие на торжества в Киев, неоднократно выражали свою поддержку Украинской Православной Церкви и лично Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию.

В этом году мы в очередной раз совершили соборное служение в Киево-Печерской лавре и в совместной молитве засвидетельствовали наше единство во Христе Иисусе. Надеемся, что обращение иерархов Вселенского Православия ко всем представителям нашего общества, с призывом преодолеть раскол и вернуться к единству с Церковью Христовой, будет, наконец, услышано.

Такое внимание к украинскому православию со стороны братских церквей говорит о том, что, во-первых, уврачевание раскола – это не только наша внутренняя проблема, но боль, которую чувствует все мировое православие. Во-вторых, это свидетельство того, что в Украине есть Поместная Церковь во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

День Крещения Руси традиционно отмечается широко. Какова его география в этом году, какие особенности праздника?

– География торжеств охватила все регионы Украины. В июле во всех епархиях Украинской Православной Церкви состоялись торжества по случаю 25-й годовщины Харьковского Архиерейского Собора и молебны перед чудотворными иконами Пресвятой Богородицы. Среди них такие почитаемые образы, как "Почаевская" (Успенская Почаевская лавра), "Святогорская" (Успенская Святогорская лавра), "Зимненская" (Успенский Зимненский женский монастырь, Волынская область), "Касперовская" (Успенский кафедральный собор в Одессе), "Ахтырская" (Покровский храм, Ахтырка, Сумская область) и другие, в том числе те, которые были явлены в послесоборный период. Во время пребывания чудотворных икон в храмах совершались Божественные литургии, акафисты и молебны Божьей Матери с прошениями о Церкви и мире в Украине.

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26 июля все чудотворные образы доставили в Киев, где примут участие в традиционном молебне на Владимирской горке, который возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий. После молитвы в честь Дня крещения Руси, святыни пронесут крестным ходом в Святую Успенскую Киево-Печерскую лавру, где начнется праздничное всенощное бдение, а на следующей день – торжественная Божественная литургия.

Важная и торжественная часть праздника Дня Крещения Руси – крестный ход по Киеву. В последние время к массовым мероприятиям, которые организовывает Украинская Православная Церковь, у власти настороженное, если не сказать предвзятое отношение. Что будет в этом году?

– Действительно, в последнее время Украинская Православная Церковь столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны различных структур, которые не скрывают своего враждебного отношения к духовенству и мирянам нашей Церкви. Однако надеемся, что в этом году обойдется без провокаций и городские власти смогут обеспечить проведение всех запланированных торжественных мероприятий. Мы неоднократно подчеркивали, что главная цель празднования – это объединение нашего народа и соборная молитва за мир в Украине. Государство, в свою очередь, должно обеспечить конституционное право украинцев на совместную молитву у наших святынь.

Какое число мирян и верующих Вы ожидаете на торжествах? С каким настроением к ним готовитесь? С чем бы хотели обратиться ко всем верующим, и не только к ним, в канун этих больших событий?

– В этом году мы ожидаем около 100 тысяч верующих, которые прибудут на торжества из всех уголков Украины. О своем желании принять участие в торжествах заявили паломнические группы с Молдавии, Болгарии, Польши, Румынии, Греции и других государств. Возможность почувствовать благодатную силу соборной молитвы – это великая радость для каждого православного христианина. Приглашаем всех неравнодушных принять участие в праздновании Дня крещения Руси, чтобы на лично приобщиться к этому великому событию.

Ведь каждый раз, когда Церковь отмечает знаменательное событие, она не просто вспоминает нечто произошедшее уже давно, но всей душой переживает вновь как ныне совершающееся по благодати Божией. Этот праздник должен стать крещением духа нашего народа, обновлением крещальных обетов, возрождением души, благодатным освящением.

Мы молимся, чтобы Господь укрепил веру православную на нашей земле, чтобы каждый христианин мог воскликнуть вместе с апостолом Павлом: "А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше" (1 Кор. 13, 13).

Интервью подготовлено при содействии Центра информации УПЦ.