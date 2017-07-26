Спикер Госпогранслужбы о ротации в руководстве ведомства

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Президент Украины Петр Порошенко осуществил кадровую ротацию в Госпогранслужбе. Руководителем ведомства назначен генерал-майор Петр Цигикал. До этого он был директором департамента оперативной деятельности Госпогранслужбы.

Ранее президент уволил Виктора Назаренко, который сам подал рапорт об отставке и указал причину: по состоянию здоровья.

pravda.com.ua Падение главы Госпогранслужбы Виктора Назаренко на встрече Лукашенко и Порошенко

Назаренко потерял сознание во время выступления президента Беларуси Александра Лукашенко в Администрации президента 21 июля. Его госпитализировали в реанимацию. Позже пресс-служба ГПСУ сообщила, что его состояние Виктора Назаренко удовлетворительное.

Подробнее кадровые ротации в ведомстве прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ви можете нам розповісти про причини звільнення Віктора Назаренка? Тому що в ЗМІ з'явилася велика кількість конспірологічних версій…

— Власне, мені здається, тут як раз той варіант, коли не потрібно шукати чорну кішку в темній кімнаті, тому що вся ситуація лежить на поверхні. Дійсно, Віктор Олександрович останнім часом мав і має певні проблеми зі здоров'ям. І основна причина — це все-таки те, йому просто фізично зараз важко нести цей тягар відповідальності — Державну прикордонну службу України. Тому він щиро написав цей рапорт, і як ви сказали, президент учора підтримав цей рапорт. І відповідно, озвучив своє рішення.

Який стан здоров'я пана Назаренка зараз?

— Стан здоров'я задовільний. Він ще офіційно перебуває на лікарняному, проходить обстеження. Відповідно, ще знаходиться в госпіталі.

Щодо нового керівника Державної прикордонної служби, Петра Цигикала, які пріоритети він для себе сформулював і для колективу відомства?

— Задачі, які стоять перед Держприкордонслужбою, вони визначені в законодавстві, вони незмінні. І Петро Олександрович — людина в структурі не нова, у нього є вже позитивний досвід роботи, є гучні затримання, є гучні виявлення і контрабанди, і інші оперативні операції. Це і 17 картин з музею Верони. Це і попередження замаху на відомого молдовського політичного діяча. Тобто це людина, яка знає, як живе і працює Держприкордонслужба, і знає, як зробити так, щоб її робота була ефективною.

Украинское фото Петр Порошенко и Петр Цигикал

Чи будуть ще кадрові перестановки в Держприкордонслужбі?

— Власне, мені про кадрові перестановки наразі нічого не відомо, тому що не було можливості детально поспілкуватися з Петром Олександровичем. Зараз триває технічний процес прийому-передачі посади. Тому про якісь конкретні завдання, я думаю, будемо говорити з вами трошки пізніше.

Щодо будівництва проекту "Стіна", на якому етапі зараз цей проект?

— Проект триває, проект реалізовується. В залежності від того, як надходять кошти, Держприкордонслужба організовує процес інженерно-технічного облаштування кордону. Ці звіти ми періодично публікуємо і на сайті, і робимо прес-тури. Тому, попри той спротив, який є, ми зобов'язані цей проект довести до логічного завершення. Ви знаєте, що в зв'язку з обмеженим фінансуванням прийнято рішення ще наприкінці 2016-го року про те, що реалізація проекту продовжена до 2020 року.

Кошти взагалі зараз находять? Чи заморожено наразі цей проект?

— Кошти надходять. Ніякого замороження проекту немає. На даний момент до Держприкордонслужби надійшло десь близько 70 мільйонів гривень. І ви знаєте, уряд і ВР підтримали, прийняли рішення про додаткове виділення ще в цьому році до тих 200 мільйонів, які були заплановані, ще 300 мільйонів для того, щоби активізувати процес інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону.

Два тижні тому в ГПУ повідомляли, що виявили схеми розкрадання грошей при будівництві проекту "Стіна" на 100 мільйонів. Вам щось відомо про це розслідування? Когось з чиновників або службовців Держприкордонслужби затримували, допитували?

— Ні. По-перше, дійсно, нікому із представників Держприкордонслужби не було оголошено ніяких ні підозр, ніхто навіть не проходить як свідок. По-перше, в будь-якому випадку стверджувати однозначно про вину тієї чи іншої людини може тільки суд. А по-друге, в ГПУ є питання до підрядників, які виконували роботи.

Підрядників визначала Держприкордонслужба?

— Підрядники визначалися на умовах конкурсу, на тих умовах, які б дозволяли ефективно виконувати поставлені завдання в рамках інженерно-технічного облаштування кордону. На даний момент у нас 11 підрядників, переважно це державні організації, ті, які мають допуск і можливість виконувати роботи з певним обмеженням щодо державної таємниці.

Скільки кілометрів кордону облаштовано повністю? І скільки ще необхідно облаштувати?

— Скажімо так, за різними показниками, різні цифри. Мається на увазі, по кілометражу реалізації цього плану. Але загалом кількість чи стан виконаних робіт відповідає стану фінансування. Тобто профінансовано десь близько на 15%. От близько 15% від усього масштабу робіт на даний момент і виконано.

А щодо торгівлі з окремими районами Донецької та Луганської областей. Там зараз Держприкордонслужба також працює?

— Ми на лінії розмежування, це не кордон. Тому там діють зовсім інші правила, ніж ті, які діють на кордоні. Якщо на мирному, на звичайному кордоні ми відповідаємо і протидіємо переміщенню товарів за межами пунктів пропуску, тобто боремося з контрабандою, в тому числі, то на лінії розмежування, в тих районах, де йдуть бойові дії, наші підрозділи і наші прикордонники перебувають тільки на лінії дорожніх коридорів і виконують завдання безпосередньо в контрольних пунктах в'їзду-виїзду.

Боротьба з контрабандою — це ваша справа?

— Ні. В тому районі на лінії розмежування за контроль за безпосередньо самою лінією за межами контрольних пунктів в'їзду-виїзду відповідають ЗСУ, Нацполіція, Нацгвардія.

А що стосується боротьби з контрабандою на західному кордоні?

— В нас контрабанда, на жаль, дуже поширене явище. І, на жаль, знову ж таки, більшість місцевих мешканців втягнуті в цей бізнес. Тому ми маємо серйозні проблеми і спротив цим процесам, я маю на увазі протидії незаконному переміщенню товарів через кордон, і на Буковині, і на Закарпатті, і на Волині. Але цей процес незворотній. Ми спільно з іншими правоохоронними органами будемо тільки посилювати вплив на дії злочинців на кордоні. І будемо докладати всіх зусиль для того, щоби ліквідувати схеми незаконного переміщення товарів через кордон. Ви знаєте, що зараз триває операція "Кордон 2017". Суть її полягає в тому, щоб максимально зменшити незаконну діяльність на державному кордоні усіма можливими способами. В тому числі і у взаємодії з нашими колегами із сусідніх країн. Операція буде тривати фактично до кінця року. Тоді, відповідно, підведемо її підсумки.

Тобто зараз ці схеми продовжують працювати?

— Ці схеми працюють. Їх, звичайно, менше, ніж було. З кожним днем їх стає дедалі менше. Але вони є. На жаль, це об'єктивна реальність.

Напомним, по словам журналиста Дениса Казанского, до официального введения блокады неподконтрольных территорий, вся зона АТО представляла собой одну большую схема незаконного ввоза-вывоза товаров.