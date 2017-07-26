Снос рынка на "Лесном": потерявшие товар хозяева сами виноваты - Панчий

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

На Лесном массиве в столице снесли рынок, расположенный по улице Киото.

Происшествие случилось в ночь на вторник, 25 июля. Чтобы расчистить площадь от торговых рядов, использовали технику, в частности, бульдозеры.

Почему снесли рынок, и что появится вместо него, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал первый заместитель директора департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Тарас Панчий.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Роз’ясніть ситуацію з ринком: як там розвивались події і як дійшло до того, що його бульдозером довелось руйнувати?

— Перш за все, хочу сказати, що сьогодні вночі структурні підрозділи КМДА, тобто ні департамент благоустрою, ні комунальні підприємства, ні підрядні організації не виконували демонтаж біля станції метро "Лісова".

За попередньою інформацією демонтаж там проводили безпосередньо виконавча служба Деснянського району, тобто там було рішення суду щодо звільнення ділянки і демонтажу тимчасових споруд, і було передано на виконавчу службу, і виконавча служба виконувала виконавче провадження.

Тобто ця виконавча служба здійснювала безпосередньо там демонтаж. Тобто там раніше, в 2004 році, давно був, наскільки відомо, договір земельної ділянки від будівництва торгівельного центру.

Там розмістились безпосередньо тимчасові споруди, потім було, власником розглядалось, який отримував земельну ділянку і сплачував за неї оренду, не зовсім використовував, перше — за цільовим призначенням, по-друге, наскільки він стверджував, що це не його тимчасові споруди, і подав в суд на звільнення земельної ділянки, і було судове рішення, і виконавча служба виконувала його.

Захисники торгових рядів кажуть, що рішенням суду від 19 липня проводити виконавчі дії по справі було заборонено.

— Наскільки мені відомо, я теж бачив це… там було рішення суду, але там не було, що стосується заборони, а було, що перенесено безпосередньо судове засідання на початок серпня, але я також бачив, є постанова безпосередньо про демонтаж даних тимчасових споруд, Господарський суд міста Києва.

Чому це відбувалось вночі? Адже підприємців мали попередити завчасно.

— Що стосується міської державної адміністрації, дійсно, у нас в правилах благоустрою прописаний весь порядок демонтажу, тобто пунктом 13 правил благоустрою чітко прописано, як проводиться демонтаж.

Там ми, дійсно, вручаємо припис на надання дозвільної документації, до речі, припис є документом суворої звітності, і якщо підприємець протягом трьох днів не надає дозвільної документації, тоді приймається рішення про демонтаж, робиться відповідне доручення на комунальне підприємство, і комунальне підприємство здійснює демонтаж.

Що стосується безпосередньо виконавчої служби, то в них є постанова, вони по цій постанові робили демонтаж.

Фото со страницы Галины Яцишиной в facebook Во время сноса зоомагазина на "Лесном" рынке в Киеве погибли животные

Ще влітку 2016 року цю ділянку було повернуто в комунальну власність міста і переведено на баланс Київради. До чого тут Деснянський район?

— Вони знаходяться на території Деснянського району, і виконавча служба безпосередньо звільняла земельну ділянку. Вони знаходяться на території Деснянського району, тому виконавча служба Деснянського району виконувала рішення суду.

До речі, виконавча служба не підпорядковується КМДА, вона перебуває в структурі Мін’юсту, але, хочу сказати, в дійсності тимчасові споруди були незаконні, і підприємці знали, що вони там здійснюють діяльність фактично в повітрі, і в нас, до речі, теж десь рік тому була спроба демонтажу, але там із застосуванням вогнепальної зброї і все інше.

Що стосується робіт вночі, хочу сказати, зрозуміло, і комунальні служби проводять роботи вночі, якщо це не знаходиться десь поблизу житлових будинків, тобто це не заважає безпосередньо жителям міста Києва. Ось в такому порядку.

Що стосується способу демонтажу і яким чином це демонтували, це, я думаю, треба задавати питання не безпосередньо КМДА, а задати питання виконавчій службі, яка здійснювала ці роботи.

Погромники подушили бульдозерами товар, який начебто належав третім особам. Як розвиватиметься ситуація?

— Підприємці, які безпосередньо здійснювали діяльність, розуміли, що в них немає законних підстав знаходитись і розміщувати дані тимчасові споруди. Відповідно, в них там не було законних підстав здійснювати підприємницьку діяльність і вони на власний риск здійснювали там підприємницьку діяльність, от і все.

За словами очевидців, що почали ширитись у соціальних мережах, погромники забирали з собою товар. Це якось можна перевірити? Хто контролював процес зносу?

— Ще раз хочу повторити, що виконавча служба не підпорядковується КМДА. Якщо пропали якісь речі, є правоохоронні органи, які можуть встановити факти крадіжок або мародерства, інше. Але я більш певний, що виконавча служба не просто так діяла, є певні юридичні підстави. Наскільки відомо, там було залучено багато правоохоронних органів під час демонтажу.

Хто має займатись прибиранням території? Які плани є на цю територію?

— Що стосується прибирання, то територію взагалі в належному стані має утримувати балансоутримувач. Тобто балансоутримувач повинен утримувати в належному санітарному стані, відповідно, і він буде прибирати територію.

Якщо ця ділянка належить Київраді?

— Якщо земля належить Київраді, відповідно, прибирання буде здійснювати райдержадміністрація в місті Києві. Потрібно обстежити ділянку, будуть акти обстеження, можемо точно сказати, яку частину ділянки демонтували. Якщо є договір земельної ділянки, орендодавець повинен прибрати її і привести ділянку до попереднього стану. Якщо ця земля належить КМДА, то державна адміністрація буде здійснювати прибирання.

А щодо Контрактової та Оболоні, на яких також знесли МАФи, проте зараз ці території, так би мовити, "неосвоєні", коли варто чекати реалізації проектів?

— Що стосується Контрактової площі, там були незаконні демонтовані, законні — були переміщені по запропонованій схемі з районною адміністрацією. На Контрактовій площі зараз вже розглядається, проект, він проходить певні процедурні погодження, експертизи і все інше, і там буде здійснюватись реконструкція площі.

Що стосується Оболоні, то там вже також розроблений проект. Наскільки мені відомо, він вже пройшов експертизу, і зараз адміністрація буде виступати замовником, і там буде склад. Контрактова площа – буде красива реконструкція Контрактової площі, а на Оболоні буде сквер, фонтани, там вже є проект реконструкції.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент Леся Антипенко сообщала, что пожар в здании бывшего центрального гастронома Киева разгорается все больше.