Профессор Дэн Граур: 3/4 ДНК человека – генетический мусор

РИА Новости Украина

Примерно три четверти человеческого генома состоят из ДНК, согласно исследованию профессора Дэна Граура (Dan Graur), сотрудника факультета биологии и биохимии Хьюстонского университета. В эфире радио Sputnik ученый объяснил, что делать с неизбежными генетическими мутациями в человеческом организме и что было бы, если бы ДНК человека была бы на 100% функциональна.

Читайте также: Канаровская: в Киеве 23 НИИ академии медицинских наук сидят без зарплаты

Не могли бы вы подробнее рассказать о результатах вашего исследования. Как вы пришли к такому выводу, и какие методы использовали?

— Мое исследование основывается на работе лауреата Нобелевской премии Германа Мёллера (Hermann Muller), который в 1960 году заявил, что человеческое население, как и популяции других организмов на Земле, находится в приблизительном равновесии. Человеческий организм одновременно подвергается мутациям, которые нарушают репродуктивную функцию, и эволюционным процессам, которые помогают им избежать этого. Мёллер назвал этот процесс мутационной нагрузкой. Мутационный груз, по сути, означает, что любая часть вашего организма, генома может претерпеть изменения, которые негативно скажутся на её работе. Всё как в жизни: любая вещь, к примеру телевизор, со временем начнёт хуже функционировать, а в конце выйдет из строя. Наибольшую опасность для генов представляют мутации. Большинство мутаций, которые происходят в функциональных частях генома, носят вредоносный характер. Как нам противостоять этим вредным мутациям? Повысить рождаемость! Необходимо, чтобы на свет появлялось больше детей, чем этого требуется для восполнения популяции. Если бы все мы доживали до репродуктивного возраста, то для поддержания населения супружеской паре было бы достаточно иметь двоих детей. Однако поскольку не всем удаётся дожить до репродуктивного возраста из-за вредных мутаций, необходимо, чтобы в среднем рождаемость составляла 2,1-3,5 ребёнка в семье. Но если бы геном был полностью функциональным, то количество вредных мутаций достигло бы такого количества, что число детей в семье должно было бы превысить количество галактик во Вселенной. Чтобы разрешить этот парадокс с мутационным грузом, я предположил, что не весь геном, а лишь некоторые его части являются функциональными. И согласно моим вычислениям, которые основываются на частоте мутаций, количестве населения и количестве геномов, функциональная ДНК может составлять не больше 25%. В среднем 10-15%.

Смотрите также: Одна голова — хорошо, а две — лучше. В США разъединили сиамских близнецов

Каково значение вашего открытия?

– Это исследование показывает, что человеческий геном сформировался в результате эволюционного процесса, а не был создан некими разумными существами, так как ни один высший разум не разработал бы настолько не продуманный материал.

Давайте представим, что человеческая ДНК на 100% является функциональной. Как бы это отразилось на нас?

– Возможно, в ДНК было бы много "лишнего", как и сейчас: много дуплицированных генов, много дублирующих друг друга функций. Многое мы могли бы делать по-другому. Я думаю, что, прежде всего мы бы не были людьми, а были бы похожи на бактерий: быстро воспроизводились и претерпевали постоянные мутации. Со 100% функционирующей ДНК на человека был бы похож лишь тот организм, в котором мутации не возникали бы вообще.