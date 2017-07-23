Дефицит кадров в ВСУ приравнивается к катастрофе - Жданов

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В августе украинцев ожидает внеочередной призыв в армию. Соответствующий указ уже подписал президент Украины Петр Порошенко.

Заберут на военную службу молодых людей в возрасте от 20 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку. Забирать будут на службу в Национальную гвардию, а в конце года — в Национальную гвардию, Вооруженные силы и Государственную специальную службу транспорта.

С чем связан внеочередной призыв в армию, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Facebook Олега Жданова Олег Жданов

Чем объяснить, что призыв в армию пройдет в августе?

— Нехваткой кадров. Дело в том, что такого ажиотажа желающих подписать контракт становится все меньше и меньше, и в связи с тем, что нечем затыкать дыры, принято решение набрать внеочередной призыв в армию на срочную службу.

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Не сообщается о сроках мобилизации и необходимом количестве военнообязанных. Где некомплектация наибольшая?

— Не путайте мобилизацию и призыв – это две абсолютно разные вещи. Призывают сейчас на основании Закона о всеобщей воинской обязанности, который в Украине действует, и никто его не менял. Призывают на 18 месяцев согласно закону, и возраст указан. А мобилизация проводится людей, которые отслужили и находятся в запасе, из числа мобрезерва. Поэтому сейчас мы говорим о срочниках.

Куда призывников могут отправить?

— В указе все перечислено, все силовые структуры получат призывников, больше всех, конечно же, в Вооруженные силы Украины. Рода войск будут определяться по заявке Генерального штаба – сколько они дадут, для какого рода войск и какое количество людей. Тут нужно обратить внимание на один нюанс, что указ президента открытый так называемый. Нет даты окончания призыва и нет количества людей, которых собираются призвать на службу. Поэтому этот указ может быть растянут на несколько месяцев, и призывать будут до тех пор, пока не укомплектуют хотя бы части для того, чтобы обеспечить их жизнедеятельность в повседневной жизни.

А есть подсчеты, сколько у нас некомплект?

— На сегодняшний день Генеральный штаб тщательно скрывает эту цифру и никак не хочет сообщать, какой реальный некомплект. Эти данные тщательно скрываются, но судя по тому, что объявлен внеочередной призыв и не указаны сроки окончания призыва и количество призываемых, призывать могут и два месяца, и три, и до конца года. Это говорит о том, что с укомплектованностью личного состава в Вооруженных силах огромнейшая проблема на уровне, наверное, катастрофы. И призывать будут до тех пор, пока не смогут набрать необходимое количество людей.

Напомним, эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник заявил в эфире "ГС", что для проведения референдума о вступлении Украины в НАТО надо внести изменения в Конституцию и разрешить размещение военных баз в Украине, а для для этого не наберутся голоса в ВР.

Ранее эксперт-международник Евгений Ярошенко в эфире "ГС" заявил, что назначение спецпредставителя США, который будет заниматься только Украиной, снижает риск того, что Штаты привяжут украинский вопрос к сирийскому.