Эксперт о ротации в руководстве "ПриватБанка"

РИА новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Председатель правления "ПриватБанка" Александр Шлапак покинул свою должность. Об уходе из банка Шлапака стало известно еще 26 июня. Уже 4 июля он анонсировал соответствующее заседание наблюдательного совета 20-го числа.

В "Привате" отмечают, что Шлапак выполнил в полной мере поставленные задачи по стабилизации ситуации в финучреждении и проведению аудита финансового состояния банка и завершает антикризисную каденцию на посту председателя правления. Исполняющим обязанности председателя правления банка стала член правления Галина Пахачук.

Отставку Александра Шлапака прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

Сколько времени нужно абсолютно новому человеку для того, чтобы адаптироваться к должности председателя правления банка и начать выводить финансовую организацию из кризиса?

— Во-первых, относительно она не новый человек в ПриватБанке. Она уже работает там полгода. Она назначена членом правления, по-моему, в январе 2017 года и выполняла одну из ключевых ролей в банке. На этот момент она руководила казначейством. Это структура, которая отвечает за ликвидность, за своевременность платежей. Поэтому за полгода, конечно, руку на пульсе можно уже научиться держать. Это раз. И во-вторых, исполняющий обязанности — это не председатель правления. Скорее всего, это местоблюститель. Это по большому счету нужно, чтобы держать все в связке. Но нужно еще сказать, что это человек специфический в структуре ПриватБанка. Он глобально новый. Это такой, как классическая фраза, такой карьерный госслужащий, который не одно десятилетие проработал в Минфине и возглавлял несколько департаментов. Хотя при этом свою карьеру начинал, конечно, в банковской деятельности. Работал в "Ощадбанке" тоже на ролях казачества. И надо сказать, что до прихода в ПриватБанк она работала членом наблюдательного совета "Ощадбанка". Поэтому с банком как таковым, с банковским бизнесом она знакома — раз. И, скорее всего, функции ее в нынешнем составе членов правления была в первую очередь связь банка с Минфином для оперативного управления текущих вопросов, связанных с обеспечением ликвидности. Поэтому местоблюститель, не более. Я не думаю, что она будет в финале утверждена в должности председателя правления.

Александр Шлапак слишком резко покидает свою должность, а Галину Пахачук назначают исполняющей обязанности председателя правления банка.

— Люди, приходящие на эту должность, никогда не приходят на полгода, на три-четыре месяца. Понятно, что здесь, очевидно, пошли какие-то внутренние изменения правил игры, которые не удовлетворили Шлапака на момент его прихода. То есть были одни договоренности, очевидно, в течение полугода эти договоренности либо изменились, либо не решались какие-то стратегические вопросы, связанные с его местопребыванием. И эта ситуация накопилась, и одно из решений, разрешения этой проблемы — это его уход. Потому что очевидно он в этой схеме работать, в этих правилах игры, не смог.

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Как можно оценить ситуацию в ПриватБанке за время работы Шлапака на должности? Что сейчас происходит с "Приватом"?

— Если брать глобально, с "Приватом", слава Богу, пока все хорошо, о чем подтверждается последняя докапитализация ПриватБанка в размере 19 миллиардов. То есть государство держит руку на пульсе, и тем самым подтверждает, что оно не намерено сливать ПриватБанк в ноль. Есть другая проблема, связанная с развитием как тактической, так и стратегической плоскости. Но нужно сказать, давайте еще раз напомним себе, что, к сожалению, тот закон, который был принят в декабре месяце о гарантировании вкладов по ПриватБанку, так до сегодняшнего момента президентом не подписан. То есть не были выполнены базовые гарантии государства в части вкладчиков банка. Во-вторых, очевидно, отсутствует 100% разрешение ситуации, связанное с инсайдерскими кредитами. Ведь мы помним, что когда ПриватБанк был национализирован, были определены формулы с бывшими акционерами на предмет обслуживания инсайдерских кредитов. И как следствие невыполнение их обязательств, мы видим кучу исков, которые поступают от бывших акционеров в суды по различным процессам. Это говорит о том, что часть вопросов, которые на себя брало государство в лице Минфина либо НБУ, вопрос нерешенный. И эти вопросы, конечно, висят над банком, как Дамоклов меч, и в какой-то среднесрочной перспективе могут, конечно, выстрелить нехорошо. Но и опять же, за полгода, к сожалению, не отработана стратегия. Мы помним, когда в апреле месяце было предложение Шлапака, потому что на рынке существует два крупнейших банка, государственных уже банка, это ПриватБанк и "Ощадбанк", разделить сферы влияния на рынке, чтобы не было конкуренции. Потому что это нонсенс, когда два государственных органа друг с другом конкурируют. Были предложения отработать, кто-то будет работать на рынке ритейла физлиц, кто-то будет с юрлицами работать. Очевидно, и эта проблема не решена. Поэтому эти все накопившиеся вопросы и привели к тому, что Шлапак, по большому счету, подал в отставку.

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Стоит понимать, что есть вина в том, что эти вопросы не разрешились, именно на управляющих лицах в самом ПриватБанке? Или им не дали решить эти вопросы?

— Сложно сказать, потому что мы не видели эти все договоренности как между правлением, которое возглавлял Шлапак с Минфином, между государством в лице Минфина, НБУ с бывшими акционерами. Мы только оперируем некими слухами. Но мы точно знаем с вероятностью 90%, что были разделены правила игры, что проблемой, связанные с бывшими акционерами, занимались Минфин и НБУ, а проблемой с операционным управлением банка занималась новая команда. Поэтому если сказать в этой части, то новая команда проблему свою на сегодняшний момент выполняла, потому что мы не видели никаких катаклизмов, никаких изменений правил игры. А что касается вопроса взаимоотношений с бывшими акционерами, мы видим, что вопрос до конца не решен, потому что пошла куча встречных исков. А эти действия, конечно, влияют и на дальнейшее развитие банка. Потому что так или иначе, эти иски идут не к Минфину, не к НБУ, а именно к ПриватБанку там, где работало это правление.

Кто был бы, по вашему мнению, оптимальным кандидатом на пост нового председателя правления ПриватБанка?

— Это очень сложно, потому что ПриватБанк — это действительно уникальное явление в нашей стране в операционной части, в части его IT-технологий, в части передовых IT-технологий. По большому счету реально по поводу сервиса, который предоставлял ПриватБанк, он входит в десятку лучших банков мира. Это достаточно интересный банк. И сюда, конечно, должен заходить человек, который понимает сам дух, саму идеологию ПриватБанка. Потому что превратить банк, условно говоря, в какую-то сберегательную кассу проще простого. А вот удержать его в том темпе, в том режиме, в котором он сейчас существует, это конечно очень сложно. Приглашена НR-компания, которая огласила конкурс. Уже есть предварительные кандидаты на эту должность. Как правило, ориентируются на каких-то иностранцев. Но на мой взгляд, возглавить ПриватБанк должен все-таки выходец из банковской сферы и желательно с опытом работы в том же ПриватБанке. Их, по большому счету, достаточно много людей в Украине.

Есть ли среди участников этого конкурса, те люди, которые планируют принять в нем участие?

— На уровне той информации, которая есть на сегодняшний момент, пока таких людей нет. Это может быть, кстати, и одна из проблем, потому что вполне может быть, есть некая установка, что не брать, вычеркивать и так далее. Потому что пока фигурирует несколько фамилий из далекого зарубежья, которые когда-то работали в Украине. В том числе в должностях председателей правления. Но чем-то ярким и интересным они в Украине не засветились. Поэтому будем ждать.

Ранее экономист Сергей Фурса в эфире "ГС" высказал уверенность, что несмотря на судебные процессы и уголовные дела, связанные с бывшими собственниками, стабильности ПриватБанка ничего не угрожает.