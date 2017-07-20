Amnesty International: всем уже очевидно — прогресса в расследовании нет

Sergei SUPINSKY / AFP

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В центре Киева 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля погиб журналист Павел Шеремет. Спустя год украинские правоохранительные органы так и не смогли назвать ни заказчиков убийства, ни его исполнителей. Звучат лишь политические заявления.

В конце июня генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в расследовании нет серьезного прогресса. Международная организация Комитет защиты журналистов призвала украинские власти привлечь к следствию иностранных экспертов. Хотя в первые дни после убийства в Нацполиции говорили, что к расследованию убийства будут привлечены эксперты ФБР.

Генсек Amnesty International Салил Шетти потребовал найти убийц Шеремета.

Ход расследования гибели Павла Шеремета прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы пресс-секретарь Amnesty International в Украине Мария Гурьева.

Удалось ли по мнению вашей организации, добиться какого-то прогресса в расследовании убийства Павла Шеремета на протяжении этого года?

— Для всех, кто сейчас более-менее интересуется процессом расследования, достаточно очевидно, что никакого прогресса нет. То есть несмотря на очень громкие заявления и президента, и руководства полиции, о том что это дело чести правоохранительных органов, никаких подозрений никому не предъявлено. В то же время даже первые версии, которые только начинали прорабатываться, они тоже никоим образом не были проработаны до конца. И как вы сказали, правоохранительные органы сами признаются, что они не достигли необходимого прогресса. И в частности сегодня собрался огромный марш с требованиями провести расследование. Сейчас по Крещатику едет несколько сотен людей с плакатами "Кто убил Павла?", которые направляются к АП, для того чтобы напомнить, что все-таки общественность наблюдает и требует расследования.

Как вы считаете, почему нет результатов этого расследования?

— Сложно сказать. То что лежит на поверхности, это недостаток политической воли. То есть нет, очевидно, достаточно желания у властей привлечь виновных к ответственности. Сложно сказать, чем это мотивировано: то ли банальным нежеланием, то ли какими-то связями, которые могут всплыть в процессе эффективного расследования, но вот мы имеем то что имеем. И мы все же надеемся, что давление общественности, давление международной общественности в том числе, как-то поможет сдвинуть дело с мертвой точки.

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Ранее появилась информация относительно следов, которые могут вести по мнению правоохранителей в сторону северного соседа Украины. Не кажется ли вам, что все эти заявления в какой-то степени представляют удобную на сегодняшний день для власти версию?

— Возможно. Здесь, думаю, вопросы очень правильно ставить и властям страны, и правоохранительным органам. Пускай отвечают, чем мотивирована такая неэффективность. Потому что с профессиональной точки зрения, я думаю, у них есть ресурсы, у них есть опыт, у них есть все, для того чтобы через целый год дать хоть какие-то результаты, чтобы мы видели, что процесс идет. Пока мы этого не видим и все вопросы, которые вы назвали, нужно задавать правоохранителям.

Привлечение международных экспертов поможет в этом расследовании?

— Скажем так, международные эксперты наверное не помешают процессу. То есть, как мы видим из опыта, в том числе опыта реформ, участие международных экспертов далеко не гарантирует успех, если нет желания, нет воли со стороны Украины. То есть, будет воля со стороны Украины, с экспертами, без экспертов, результат будет. Не будет воли — эксперты ничего не изменят, они не изменят систему.

А что касается в целом ситуации с нападениями на журналистов в Украине, насколько она сложная?

— У нас сложная ситуация в целом в плане безнаказанности. То есть, в Украине происходит множество преступлений, какие-то из них становятся публичными, какие-то остаются непубличными, но полиция, правоохранительные органы не расследуют их. Это какого-то рода системный уровень. Преступления на грунте ненависти, преступления против людей, занимающихся профессиональной деятельностью журналистов и так далее. То есть, это огромнейшая системная проблема и власти страны не делают достаточно, чтобы её решить, и не проявляют желания даже решать эту проблему.

На месте убийства Павла Шеремета возложить цветы в том числе пришла посол США Мари Йованович. Это при том, что никто из официальных лиц Украины не пришел это сделать. Каким-то образом позиция и возможное давление со стороны западных дипломатов подтолкнет украинских правоохранителей и власть к большей инициативе в деле расследования убийства Шеремета?

— Опять же, опыт показывает, что пока что все позитивное, что происходит в стране со стороны действий власти, оно происходит под большим давлением со стороны западных стран. Есть вероятность, что это как-то может подтолкнуть, но также очень важно то давление, которое создает само общество. То есть, то что сейчас собрались сотни людей, это очень важный жест. Это показывает, что все общество следит за делом и требует результатов.

С другой стороны, собрались один день, в годовщину убийства. В другие дни мы не видим особого давления со стороны общества.

— Правильно, его должно быть больше. Есть люди, которые помнят об этом каждый день своей деятельности и они много работают, чтобы держать этот вопрос на плаву, напоминать о нем. Но конечно вы правы, общество, все люди, должны каждый день помнить об этом и при каждом удобном случае напоминать нашим властям об их ответственности, расследовать, предупреждать такие преступления.

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Из опыта деятельности вашей организации, если в других странах происходят подобные вопиющие случаи убийства журналиста, правоохранительные органы действуют примерно как в Украине?

— Это очень зависит от страны, от ситуации в стране. В целом это также достаточно распространенная системная проблема по всему миру, когда журналиста убивают и их дела тем или иным способом не расследуют или расследуют неэффективно. Это одна из причин, почему генсек сделал этот твит, в котором требует расследования, потому что убийство Павла достаточно знаковое, и такое, которое показывает некую тенденцию в мире. Поэтому очень важно сейчас добиваться расследования.

То есть это не сугубо украинская проблема?

— Никакая проблема, которая есть в Украине, не сугубо украинская. В мире много стран, и те проблемы, с которыми мы встречаемся, они также знакомы другим странам, в разный период истории. Поэтому ничем мы не уникальны. Это все есть или было в других странах.

Ранее юрист Евгений Лосовский в эфире "ГС" заявил, что ошибки, допущенные следствием в деле Шеремета, исправить практически невозможно из-за потери времени.