Эксперт: Европа откровенно устала от Украины

Анна Лаба, РИА Новости Украина

На очередном 19-ом саммите Украина-ЕС были подведены итоги совместной работы по внедрению реформ в стране и развитию двусторонних отношений. По его результатам не было принято совместного заявления, в котором стороны традиционно декларируют планы по дальнейшему сотрудничеству. По информации СМИ, это связано с разногласиями внутри ЕС по видению будущих взаимоотношений с Украиной, которая настойчиво стремится стать членом Евросоюза.

Президент Петр Порошенко в присутствии лидеров ЕС несколько раз подчеркнул европейские устремления страны и предложил составить "дорожную карту" интеграции Украины в ЕС. Прямой ответ европейских коллег на данную инициативу озвучен не был.

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"Европа несколько устала от Украины. Тот кредит доверия, который был нам в свое время дан, закончился, причем закончился давно. На самом деле они устали от нашей психологии второсортности. От того, что мы на каждые переговоры приезжаем со слабой позицией, мы не отстаиваем своих национальных интересов, мы готовы действительно согласиться со всем, что нам предлагают, лишь бы подписать какой-то очередной документ и проговорить по телевизору об очередных победах на дипломатическом фронте", — сказал международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По его словам, объемы квот на поставки украинской аграрной продукции на рынки ЕС свидетельствуют о том, что Европа защищается от Украины, и хочет, чтобы украинцы были для них потребителями всего второсортного и бэушного, что у них подлежит утилизации.

"Мы должны перестать бродить по миру и выпрашивать очередные транши, очередные кредиты, ходить с протянутой рукой… Мы должны перестать быть просто географическим центром Европы, а должны стать инновационным центром Европы. И когда мы говорим о том, что наша цель — это стать членом Европейского содружества, то раньше одна империя старалась сделать нас окраиной своего государства, а тут мы сами хотим сделать все для того, чтобы стать окраиной Европейского содружества. Нам это не нужно", — уверен Гарбарук.