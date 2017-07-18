В мирной Украине взрываются около 20 гранат в год - советник главы МВД

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

В результате взрыва в многоквартирном доме в Одессе погиб 16-летний парень, двое его приятелей с ранениями госпитализированы в больницу

Как сообщает пресс-служба полиции области, взорвалась граната РГД-5. В настоящее время правоохранители устанавливают, каким образом граната попала в руки несовершеннолетних. По предварительной версии, гранату в квартиру принес один из пострадавших приятелей погибшего.

Ранее на Днепропетровщине в селе Знаменовка произошел масштабный взрыв, в результате которого 16 молодых людей получили осколочные ранения. Также в Харькове неизвестный бросил в одну из аптек гранату ГРД-5 и убежал.

Ситуацию с участившимися случаями взрывов гранат в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал советник главы МВД Иван Варченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

З чим пов’язана така кількість вибухів ручних гранат?

— Їх насправді не так багато, як це з'являється, можливо, враження у зв’язку із тої інформацією, яка іде в ЗМІ. Ми розуміємо, що люди про це дізнаються, про це говорять. Кожен такий факт є відповідно надзвичайною подією.

Насправді їх відбувається близько десятка-двох за рік. Я маю на увазі на мирній території України, не враховуючи зону АТО.

Глава департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко в ефірі сказав, що вони фіксують подібні вибухи щотижня. Він мав на увазі взагалі ситуацію по Україні? Тобто здебільшого це відбувається в зоні АТО?

— Так. Насправді ми розуміємо, що абсолютна більшість цих випадків відбувається в зоні АТО. І по кілька десятків на рік ми фіксуємо таких надзвичайних подій по Україні.

На щастя, незначна частина з них закінчується пораненням, вбивством людей. І якщо знаходяться зловмисники, то в залежності від мотивів, якими вони керувалися, кваліфікація може бути від найм’якішої 263 статті, умовно найм’якішої —nам до 7 років позбавлення волі може бути,до хуліганства п. 4 ст. 196 КК, там може бути вже до восьми, до 10 років ув’язнення. І закінчуючи умисним вбивство, там до 15 років. Навіть терористичний акт, що передбачає довічне ув’язнення.

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Тобто кваліфікація і санкція кожної статті визначається вже на місці події, в залежності від наслідків, які завдали.

Це наші військовослужбовці не завжди думають, що забирають із зони конфлікту небезпечні сувеніри?

— Насправді є достатньо широкий спектр мотивів і широкий спектр тих осіб, які використовують, починаючи від справді військовослужбовців, які вивозять з зони АТО зброю, не розуміючи, а інколи і розуміючи те, що вона може завдати шкоди. Везуть цю зброю в автобусах, наприклад. Чи в поїздах разом з іншими людьми, дітьми і таке інше, не усвідомлюють часто, які наслідки це може тягнути.

Є також те, що знаходять, наприклад, цю зброю в зоні АТО інші хлопці, дівчата. Вони не є військовослужбовцями. Це діти, підлітки, які тягнуть цю зброю, ховають часто від батьків тощо. Є зловмисники, які розуміють, що вони беруть цю зброю для того, щоби здійснювати злочин.

А з підлітками що робити? Чи не на часі запровадити в школах предмет на кшталт початкової військової підготовки?

— Є десятки цих уроків в кожній школі, в тому числі із залученням співробітників Нацполіції, ДСНС, інших правоохоронних органів. Відбуваються такі уроки в школах України. Сотні, тисячі відбуваються в Донецькій, Луганській області. Там практично кожен учень в обов’язковому порядку проходить курс: що таке зброя, як нею користуватися, що робити зі знайденими вибухонебезпечними предметами, як відрізнити вибухонебезпечний предмет від іншого.

Куди телефонувати, що робити, якщо хтось приніс гранату?

— Єдиний номер 102. Номер Нацполіції. Телефонуйте, інформуйте, і радьте тому товаришу, який має гранату чи іншу зброю, здати її в поліцію в добровільному порядку, відповідно, він не буде нести ніякої відповідальності, отримає за це подяку.

Ранее эксперт по оружию Юрий Минкин в эфире "ГС" отметил, что Украина 25 лет живет без закона об оружии, все регулируется ведомственными инструкциями.

Также эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире заявил, что право на наградное оружие имеют только военные.