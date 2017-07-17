Украина прекрасно бы жила и без МВФ, если бы не МВФ – эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Транша иностранной денежной помощи в ближайшее время украинцы не увидят. Международный валютный фонд отложил предоставление Украине очередного транша на конец 2017 года. А все из-за пенсионной и земельной реформ, в которых народные депутаты так и не поставили точку.

Кредит от МВФ в почти два миллиарда долларов должен был поступить в августе, однако из-за несоблюдения обещаний со стороны Украины планы изменились и выплату отсрочено.

Как это повлияет на состояние экономики, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Насколько критично для Украины получение очередного транша? Он нам нужен сейчас?

— Во-первых, даже такого факта, как перенос не было, потому что не было запланировано точно, что в августе мы получим – было очевидно, что мы не вкладываемся, и поэтому МВФ ничего не переносил, просто все это отошло на осень. Сам транш не критичен. Критично и очень важно для Украины – оставаться в программе МВФ. Это является хорошим сигналом для всех экономических агентов, что всё в порядке, страна движется в верном направлении. И поэтому когда мы получим транш – в августе, сентябре или ноябре – это не важно. Важно, что мы остаемся в программе.

Если говорить о действиях депутатов, они же понимали, что земельная и пенсионная реформы вызывают очень много вопросов, и вряд ли примут эти вопросы до конца работы парламентской сессии?

— Депутаты проголосовали пенсионную реформу только в первом чтении, а к земельной они даже еще и морально не готовы. Понятно, что они все это понимают, но у депутатов каникулы, им надо отдыхать.

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Почему МВФ привязывает земельную и пенсионную реформы как неотъемлемые условия для получения транша?

— МВФ вообще ничего не надо от Украины как такового. МВФ – это кредитор последней инстанции, то есть, если в стране все плохо, и страна полетит куда-то в яму, приходит МВФ, хватает за шкирки и говорит: товарищи, я вас вот поддержу, но чтоб вы потом нормально жили, вам надо сделать вот это, вот это и вот это, для вас надо, не для меня надо. Потому что МВФ ничего не надо. МВФ создан специально для того, чтобы поддерживать вот такие падающие в пропасть страны. Соответственно, пенсионная реформа нужна для того, чтобы контролировать дефицит бюджета, земельная реформа нужна для роста экономики и в принципе для исправления маразма с мораторием. Поэтому все реформы, о которых говорит МВФ, нужны прежде всего Украине.

Но МВФ также должен контролировать ситуацию в том смысле, что кредиты нам потом возвращать?

— Безусловно, нам надо возвращать потом кредиты, поэтому мы потом будем иметь еще одну программу МВФ и так далее, и так далее. Вы понимаете, МВФ не создан для зарабатывания денег, для зарабатывания денег – это банки, например, или другие инвестиционные фонды. И когда они кредитуют Украину, то это стоит, вот сейчас, если бы выходили на рынок еврооблигаций, то там бы было 7-8%, МВФ кредитует под 2-3%, то есть это не зарабатывание денег, это обычная практика, когда вы не можете дать деньги бесплатно, вы даете это под минимальный процент.

Что в начале осени ждет нас по вопросам инфляции, по курсу доллара и общей экономической стабильности в стране?

— Экономика у нас – вот эти 1,5-2% роста будут до конца года, то есть постепенно экономика будет расти. Гривна чувствует себя лучше даже, чем ожидали многие экономисты, сложный набор факторов, сезонно мы сейчас укрепились, осенью мы сезонно чуть-чуть ослабимся, но там максимальный если наш курс брать на конец года – это 37,5, то есть это в пределах 5% движения гривны совершенно не смертельно. Инфляция будет замедляться к концу года. Сейчас у нас вот была июньская инфляция выше ожиданий, и в принципе начало лета, из-за плохого урожая фруктов, овощей, вот этих всех вещей из-за заморозков, это такая общая тенденция, кстати, это там и в России, и в Украине, в нашем регионе из-за погоды получился такой вот всплеск инфляции.

Тогда зачем нам очередной транш МВФ, если все у нас так хорошо? И зачем нам оставаться в программе МВФ?

— Потому что как только мы выйдем из программы МВФ, то всё это закончиться, потому что, во-первых, у Украины есть внешний долг, его нужно финансировать каким-то образом. Но финансировать в первую очередь за счет МВФ. Плюс иностранные инвесторы, которые покупают украинский долг, не будут покупать, если здесь не будет программы МВФ, они скажут, что опять — все, коллапс, дефолт, и убегут. То же самое с любыми другими инвестициями, и плюс мы прекрасно понимаем, что не будет МВФ – не будет реформ, а не будет реформ – не будет экономического роста.

То есть пока можно констатировать, что украинскую экономику держат иностранные деньги?

— Да. Давайте так, это немножко некорректно, потому во всем мире иностранный капитал играет огромную роль, поэтому говорить, что украинская экономика этим особенна – нет, это неправильно. У нас на самом деле иностранных денег гораздо меньше, чем во всем мире в среднем. Поэтому МВФ нам нужен и для реформ, и для поддержки штанов, но нельзя сказать, что вот мы чем-то отличаемся от других.

Если ни земельную, ни пенсионную реформу полностью не поддержат народные избранники, МВФ не предоставит очередной транш вообще?

— Смотрите, следующий транш, скорее всего, обойдется без земельной реформы, и для следующего транша нам достаточно будет, наверное, принять пенсионную реформу во втором чтении, я думаю, в сентябре депутаты, как миленькие, ее примут, и новый глава НБУ войдет в этот пакет, нормальный, адекватный, и плюс, возможно, закон о приватизации. С этим пакетом мы получим, скорее всего, следующий транш.

А если в целом характеризовать финансово-экономическую ситуацию в Украине на сегодня, объясните, что сейчас происходит в экономике Украины?

— У нас происходит умеренный рост. У нас сейчас, 1,5% будет по итогам года, сейчас чуть выше этот рост идет, но да, вот, рост идет, он умеренный, к сожалению, но, по крайней мере, рост. Он умеренный, прежде всего, потому что мы не доделали реформы, вот если бы все, что написано в меморандуме с МВФ сделали за первый квартал любого года, а это вообще не проблема, это просто надо проголосовать по два раза депутатам за каждый из пунктов, мы бы через год увидели совсем другую страну, совсем с другим ростом экономики.

На ваш взгляд, почему чиновники так не спешат с реформами?

— Потому что они в них не заинтересованы, с одной стороны. А с другой стороны, потому что наші можновладці отражают в целом картину общества – общество не хочет реформ, общество хочет повышение зарплат и пенсий, общество не требует антикоррупционный суд, земельную реформу, более того, оно активно готово даже протестовать против этих реформ, соответственно, депутаты как отражение этого общества тоже не очень спешат.

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И просто играют на интересах общества и населения?

— И на своих интересах, потому что антикоррупционный суд – это для них большой риск, вон они уже на свою голову проголосовали за НАБУ, теперь проблемы имеют. Антикоррупционный суд увеличит эти проблемы в десять раз, соответственно для них в этом нет интереса. По земельной реформе – то же самое.

Ранее политолог Алексей Якубин прокомментировал в эфире "ГС", почему переговоры МВФ и правительства относительно нашумевших и наболевших реформ проходят в режиме полусекретности.

А политолог Олег Саакян в эфире выразил мнение, что невыделение кредита МВФ грозит большими имиджевыми потерями Украине, поскольку действия Фонда — один из основных индикаторов для других кредиторов.