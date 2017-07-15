Гаврилечко о крахе социального государства Украина

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

Человек, родившийся в СССР, знал, что всю жизнь о нем будет заботиться государство. Государство было социально ориентированным, от рождения до смерти оно сопровождало человека и подставляло ему плечо в трудной ситуации. С обретением независимости Украины ситуация с социальными гарантиями не так уж и кардинально изменилась. Во всяком случае, государство декларировало защиту права гражданина на образование, медицинскую помощь, достойную оплату и безопасность труда.

После прихода к власти неолибералов и фактического введения в Украине внешнего правления западных кредиторов, государство уже на законодательном уровне отказывается практически от всех социальных гарантий.

О том, чем обернется для граждан Украины реализация пенсионной реформы, реформы здравоохранения и образования в интервью РИА Новости Украина рассказал эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

У вас не складывается впечатление, что последние три года в Украине полным ходом идет демонтаж социального государства.

— На самом деле демонтаж социального государства у нас начался намного раньше. Вычислить реперную точку, от чего начинать отсчет, на самом деле сложно. Но одним из самых знаковых событий я бы все-таки назвал создание Пенсионного фонда и отделение его от бюджета в 1992 году. И вот, наверное, с этого момента многие социальные гарантии начали, мягко говоря, трансформироваться. На данный момент едва ли не единственным оплотом определенных социальных гарантий остается Трудовой кодекс, который, несмотря на все свои изменения, все-таки еще достаточно лоялен по отношению к наемным работникам.

Трудовой кодекс сейчас тоже под прицелом. Что самое опасное для работающего человека содержит новая редакция Трудового кодекса?

— Де-факто — это отказ государства от контроля над продолжительностью трудового дня, фактическая ликвидация профсоюзного движения. Потому что финансировать профсоюзы будут разве что сами работники, причем, если захотят и будут иметь возможность. Как-либо влиять на политику компании профсоюзы вряд ли смогут, потому что у них возможности существенно уменьшаются, плюс расширяются права работодателей по возможности по своему мнению уволить сотрудника без всяких объяснений. Кроме того, позволяется работодателю контролировать не просто действия сотрудника, а, по сути, часть его личной жизни, которая проходит на рабочем месте.

Кроме Трудового кодекса идет наступление и здравоохранение. Согласно Конституции медицинская помощь у нас безоплатна для граждан и гарантируется государством.

— Государство могло гарантировать все, что угодно, но денег на это не было. Напомню, что, прежде чем говорить об эффективности или неэффективности действующей пока еще в очень кастрированном виде системы Семашко в Украине, нужно, как минимум, обеспечить необходимый уровень финансирования и после этого уже решать, выполняет система те функции, которые на нее возложены или нет. Потому что рассказывать сказки о том, что система неэффективно работает, если она финансируется максимум на 50% от необходимого, – это все равно, что пытаться разогнать машину с наполовину сломанным двигателем и удивляться, почему она не едет. Никакие реформы не помогут, пока система не будет профинансирована полностью.

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Напомню, что так называемая медицинская реформа заключалась в том, чтобы собрать в новосозданном органе все средства из государственного бюджета, выделяемые на медицину. То есть, по сути, сформировать параллельно действующее министерство, единственной функцией которого было бы распределение денег. К здоровью это вообще никакого отношения не имело. Благо, работа комитета на сегодняшний момент является, действительно, позитивной, я ожидал худшего: сооплата за медицинскую помощь изъята из законопроекта, мифологическая схема «Деньги ходят за пациентом» ликвидирована. Теперь деньги будут ходить перед пациентом. Это абсолютно нормально, потому что изменения в закон предполагали сначала оказание услуги, а потом, может быть, если чиновник решит, что услуга качественна и оказана, он тогда что-то заплатит. Естественно, что на таких условиях никакое частное предприятие никому бы никаких услуг не оказывало. Спрашивается, а за какой счет? За свой? А потом ожидай денег неизвестно сколько? Это же нонсенс!

Принятый со всеми правками от депутатов законопроект о медицинской реформе действительно улучшит ситуацию в здравоохранении?

— Нет. Для того, чтобы что-то поменять, нужно для начала полностью профинансировать то что было, определить, насколько оно качественно или некачественно работает. Потому что если оно работает качественно, какой смысл его менять? А вот если оно работает некачественно, тогда уже продумать систему, которая за те же деньги сможет предоставлять больший объем более качественных услуг. Ничего подобного никто не то что не делал, а даже не собирается делать.

Верховная Рада перед уходом на каникулы успела принять в первом чтении законопроект о пенсионной реформе… Нынешним пенсионерам обещано осовременивание пенсий, а что ждать будущим пенсионерам?

— Это не пенсионная реформа. Это изменения параметрической модели выплат в системе, которая предполагает снижение пенсий для будущих пенсионеров за счет уменьшения коэффициента стажа с 1,35% за год до 1%. Предполагается серьезное увеличение пенсионного возраста. Причем для тех, кто будет выходить на пенсию в ближайшие десять лет, пенсионный возраст вырастет лет на двадцать. Потому что в качестве инструмента отсчета предполагается использовать страховой стаж. Страховой стаж появился в Украине 1 января 2004 года. Соответственно, к 2018 году максимальный размер стажа, максимальная длительность этого стажа 14 лет. А для того чтобы получить минимальную пенсию, нужно иметь 25 лет страхового стажа. Этого не будет ни у кого.

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Мы постоянно слышим, что в Украине низкая заработная плата связана с низкой производительностью труда. Возможно, если человек будет работать больше, он сумеет достойно зарабатывать в Украине и отложить на старость?

— На самом деле, это вопрос к работодателям и государству. И большей частью, наверное, все-таки, к государству, которое не создавало условий для того, чтобы собственникам было выгодно проводить модернизацию оборудования и вкладывать деньги в новые технологии. Потому что заставить человека работать более интенсивно, это просто вынуждать его работать на износ в данном случае. А вот применить технологию, при которой интенсифицируется процесс труда – совершенно другое. Поскольку у нас государство не гарантирует права собственности, когда у нас предприятия подвергаются рейдерским захватам, когда у нас налоговая система меняется чуть ли не ежеквартально, в таких условиях просто нереально представить, что работодатели будут вкладываться в новые технологии, более качественное оборудование, и таким образом способствовать повышению производительности труда.

Поэтому, от самих граждан ситуация с повышением эффективности их работы, в общем-то, не зависит. Поэтому с одной стороны, собственники виноваты, но с другой стороны, в таких условиях они вынуждены себя так вести, если не хотят вообще лишиться бизнеса.

Возможно, чтобы обеспечить себе достойную старость, украинцам стоит обзаводиться как можно большим количеством детей и на них возлагать свои надежды?

— А какой в этом смысл? Дети будут работать в еще более худших условиях, чем мы с вами, у них еще меньше шансов, чтобы повысить свое благополучие. Потому что такого качественного образования, как у нас, у них не будет, уровень здоровья будет ниже, чем у нас.

Если мы коснулись образования, на что направлена реформа образования в Украине?

— Реформа образования направлена на то, чтобы никто образование не получил, иначе как за деньги. Основная цель реформы образования — сделать образование бизнесом. Нет денег — твои проблемы. Это неизбежно приведет к еще большему расслоению общества.

Все разговоры о том, что нужно что-то улучшить, как-то изменить… Читаем бюджетную резолюцию и четко понимаем, что ничего подобного не будет происходить. Увеличения количества денег на образование не произойдет, роста заработных плат не произойдет, увеличения финансирования первого, второго уровня образования, да и третьего не произойдет. То есть, ни в средней, ни в высшей школе лучше не станет. Реформа, которая теоретически направлена на повышение качества чего-либо, но никак не соотнесена с увеличением денег на оплату труда и технического обеспечения, обречена. И повторюсь, реформа направлена исключительно на то, чтобы сделать образование бизнесом.

Будет ли это успешный бизнес, поскольку покупательная способность населения не растет?

— С введением внешнего тестирования, школа перестала давать знания, а преподаватели стали зарабатывать репетиторством намного больше, чем раньше. И теперь без репетиторства ты, по сути, не сдашь ни один предмет, потому что в школе тебе знаний не дают. Не дают их вполне осознано, чтобы иметь возможность на этом заработать. Решили бороться с коррупцией? Нет проблем. Зачем платить взятки, если можно вполне официально оплачивать услуги репетитора. В итоге это обходится дороже, чем взятка.

Есть выход из этой ситуации?

— Есть. Либо ты отсюда уезжаешь, либо участвуешь в политической жизни.

Но у нас фактически нет левых партий, которые борются за права трудящихся.

— Все есть. Только нужно поднимать голову: в Украине зарегистрировано в Минюсте больше 300 партий, и значительная часть из них участвует в различного рода выборах — в местные советы, в Верховную Раду. Чтобы что-то изменить, нужно что-то делать. Раз ты не собираешься принимать участие в революциях, нужно принимать участие в выборах. А у нас от выборов к выборам все меньшее количество граждан принимает в них участие.

Зато все больше граждан участвуют в революциях.

— Это происходит потому, что люди думают, что можно одномоментным действием что-то изменить. Нет, дорогие товарищи, политический процесс — это вещь длительная, изменения тоже достаточно длительные. Поэтому для начала нужно хотя бы поднять задницу и прийти на очередные выборы, и проголосовать не за гречку, и не за лозунги, а за те партии, которые вам чем-то ближе. А для этого нужно посмотреть, чем эти партии занимались раньше, что они делают сейчас, какая у них партийная программа, и есть у них вообще что-нибудь, кроме лозунгов и гречки. А дальше уже делать выбор.