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    Запрет гастролей. Кто платит, тот и поет - Рудяков

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    По мнению эксперта-международника, даже если скандальный закон о запрете гастролей и будет принят, его ждет несчастливая судьба.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №6660, запрещающий гастрольную деятельность российских артистов в Украине и украинских в России. 

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    Для тех, кто попытается нарушить нормы предложенного законопроекта, депутаты предлагают предусмотреть ответственность, в том числе и уголовную.

    Эксперт-международник Павел Рудяков считает, что скандальная инициатива, скорее всего, будет утверждена парламентом. 

    "Ведь в последние полгода на уровне активистов, доюровольцев и органов власти проводятся деструктивные шаги по отношению ко всему, что исходит от РФ. Поэтому, как бы дико не выглядела эта инициатива в цивилизованном мире, в Украине это вполне естественно. Власть находит все новые поводы и ничего ей не помешает. С другой стороны, мы видим много случаев, когда артисты, выступавшие в Крыму, потом спокойно выступают в других городах Украины. Кто платит СБУ, того пускают, кто не соглашается платить — того не пускают. Эта схема будет работать и дальше, но уже в постмодернистском варианте", - говорит Рудяков.

    Вместе с тем, по его мнению, даже если этот закон будет принят, его судьба инициативы не будет счастливой. 

    "Чтобы не пыталась делать власть, культурные контакты все равно останутся и будут ждать лучших времен. Рано или поздно инициатива будет отменена, поскольку противоречит объективной логике развития культурной среды. При чем не только нашей, региональной, но и европейской, мировой, глобальной", — подытожил эксперт.

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