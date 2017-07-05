наверх
05.07.201714:41
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Интервью

    Парламент не в состоянии голосовать за снятие моратория на землю - эксперт

    1
    Советник вице-премьер-министра Геннадия Зубко Олег Проценко в эфире "ГС" заявил, что мораторий на землю нардепы не отменяют по политическим соображениям, а в это время на теневом рынке миллионы людей уже продают свои паи.

    РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

    Земельная реформа не будет одним из основных требований для получения очередного транша МВФ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от БПП Алексей Мушак.

    "МВФ больше не будет настаивать на земельной реформе. Президент во время вояжа в Вашингтон проявил "чудеса дипломатии" и снял этот вопрос с повестки дня", — написал он.

    Читайте также: Трамп, Путин – встреча в верхах: Сирия, Украина и кое-что еще

    В то же время Кабинет министров продолжает работать над подготовкой законопроекта "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Премьер-министр Владимир Гройсман напомнил, что правительство будет предлагать не продавать землю иностранцам, а также запретит продажу земель крупным холдингам.

    О земельной реформе и децентрализации, о манипуляциях и необходимости рынка земли радиостанции Голос Столицы с советником вице-премьер-министра Геннадия Зубко, проектным менеджером секторальной децентрализации земельных отношений Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Олегом Проценко

    Олег Проценко, facebook
    Олег Проценко

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Є повідомлення, що МВФ виключив вимогу про земельну реформу із меморандуму з Україною. Йдеться про вимоги щодо виділення Україні наступного траншу. Це правда? 

    — Все може бути правдою. Але коментувати чутки не дуже хочеться. Тому що вони можуть бути як правдиві, так і ні. Але ми, українці, повинні самостійно думати, як нам зробити краще для нашої країни земельну реформу. І тому те, що МВФ виключить чи включить, для нас, українців, це не повинно бути якимось маркером, щоби ми або починали рух, або зупиняли свій рух. 

    Ймовірно, в МВФ вже махнули рукою, тому що скільки обіцянок вже було…

    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Жена экс-председателя "Привата": как МВФ и Гонтарева захватили банк

    — Хотілося би більш предметно економічно поговорити про це питання. Напевне, це як з вірусом. Хто його запустив, навіщо? Завжди є якийсь ворог. І навіть якщо він є або немає, його завжди приліплять на те місце, де потрібно або не потрібно. Тому, на мій погляд, ще раз хочу повторити, важливо, щоби українці самостійно віршували, що робити. Бо влада – це влада народу, і тому потрібно зняти мораторій і дати людям можливість розпоряджатися. Це було давно відомо, що нинішній склад ВР, він не спроможний скасувати мораторій без політичних причин. І тому підтримка або не підтримка МВФ, вона не може впливати на ВР. Історично склалося, що це дуже токсичне питання в Україні. Хоча в інших країнах воно, навіть в Росії, пройшло, і ніхто нічого не скупив. І в більшості країн, крім Північної Кореї і ще низки країн, які важко назвати найуспішними, діє мораторій, таке обмеження. Тому для України важливо дати поштовх економічній діяльності, а це як раз і є – дати можливість перетворити актив в актив. Не псевдоактив, а в актив, яким можуть люди розпоряджатися. Ті люди, які не мають бажання мати, наприклад, у власності земельний пай, а таких меншість, вони можуть його продати. Але більшість не буде продавати земельні ділянки. І в них навіть без продажу збільшиться орендна плата. 

    Ми чекаємо офіційної інформації від МВФ, але уявімо, що це правда. Що тоді? На земельній реформі можна ставити хрест на найближчі роки? 

    — Є політичні сили, які підтримують економічне зростання через впровадження вільного ринку землі. І, наприклад, вже було подання в КСУ про те, що мораторій на відчуження земель – це є обмеження конституційних прав, і КСУ в найближчі місяці розгляне це питання і винесе вирок. Це, на мій погляд, найбільш оптимальний і реалістичний шлях по відміні цих неконституційних обмежень. А ВР дуже важко, більшості, на жаль, немає. Якщо враховувати рейтинги політичних сил, які зараз соцопитування періодично висвітлюють, то в наступному скликанні, скоріше за все, теж не буде можливості просунутися вперед. І навіть якщо є чи немає тиск з боку МВФ. 

    СМС від слухача Миколи: "Дайте чітку та однозначну відповідь на питання: земельний кадастр заповнений та працює чи приблизно заповнений та приблизно працює?" 

    Сергей Фурса
    nahnews.org
    В Украине беда с земельной реформой – Фурса

    — Він не заповнений на 100%, він частково заповнений, але заповнення кадастру не впливає на права людей розпоряджатись своїм майном. Якщо ваша земельна ділянка, наприклад, ви продавець, я покупець і ми з вами домовились і ваша земельна ділянка не внесена в державний земельний реєстр, ми з вами йдемо і вносимо. І це жодним чином на нас не впливає і те, що ваш сусід чи інші люди не внесли земельні ділянки в кадастр не повинно заважати нам з вами домовитись і здійснити свою угоду. 

    Чому взагалі необхідна реформа землі? Прихильники стверджують, що нині існує чорний ринок, землю здають в оренду за безцінь. 

    — Ситуація наступним чином виглядає, що зараз економічне зростання під питанням, у нас — стагнація, хоч іде статистичний якийсь ріст, але кожен з нас бачить ціни, бачить свої доходи і може порівняти і оцінити, наскільки економічно країна зростає. Тому зараз відбувається реформа децентралізації, яка, на мою думку, одна із основних в країні, тому що вона дає можливість передати всі повноваження на місця людям і місцевій владі, яка дуже близько знаходиться до людей. І там уже владі дуже важко буде корумпуватись, тому що односельці побачать все, тому що це сусіди, вони дуже швидко зможуть владнати. З іншого боку, якщо одна об’єднана територіальна громада розвивається, сусідня не розвивається, люди це бачать, відчувають на собі, і вони знають, до кого прийти. Тому земельну реформу треба розглядати з позиції децентралізації, і об’єднана територіальна громада – це основний ресурс, тобто передача ресурсів, щоби розпоряджались на місцях. З іншого – передача відповідальності на місця для того, щоб вони мали ресурси і мали відповідальність за ефективне розпорядження цими ресурсами. Земельна реформа перебуває в форматі якраз, щоби передати управління землями. Всього в Україні приблизно 60 мільйонів гектарів землі, з них 42 мільйони – це землі сільгосппризначення за межами населених пунктів. 

    Тобто це дві третини?

    — Так. Це 76% приблизно. В державній власності десь 10 мільйонів гектарів землі, і децентралізація в земельних відносинах – це якраз передача більшої частини, за виключенням окремих моментів, стратегічних для держави, об’єднаним територіальним громадам, щоби вони на місцях ефективно розпоряджались своїм ресурсом.

    Митинг против внедрения рынка земли под Верховной Радой
    Украинское фото
    "Продажа земли - геноцид". Митинг под Радой против земельной реформы

    Зараз ми в кожній області запросили інформацію, щоби проаналізувати безпосередньо ті земельні ресурси, якими володіє ОТГ (об’єднана територіальна громада – ред.). За рахунок того, що реформа не відбулась, землі у державній власності, а не комунальній. Ті, які передали в комунальну власність, на місцях вже можуть розпоряджатись, і ми порахували, яку суму втрачає об’єднана територіальна громада від того, що земля знаходиться в державі і розпоряджаються нею через Держгеокадастр безпосередньо. Це розгалужена така агенція, яка має дуже багато філіалів, і вона зараз розпоряджається державними землями, а розпорядження потрібно передати якраз об’єднаним територіальним громадам. Бо зараз вони об’єднуються, а основний ресурс, тобто свої землі,  не бачать і таким чином не можуть ефективно його використовувати. Ми зустрічались з головами ОТГ, і вони кажуть: до нас приходять люди і кажуть, що вони вже щось орендували по якійсь вартості, а в той час вони мають людей, які можуть орендувати дорожче. Ми порахували по конкретній ОТГ, і там в два рази можна збільшити надходження в бюджет місцевий через передачу повноважень і ефективне розпорядження цими землями. Тобто, в першу чергу, децентралізація – більші доходи безпосередньо на місцях, які можуть їх використовувати на якісь речі інфраструктурні: побудувати якісь певні об’єкти або дороги. 

    СМС від слухача: "Чому народ побоюється? А як в ситуації з промисловістю: поділили між усіма, а виявилося, трішечки не так". Це, мабуть, в тому сенсі, що якісь великі шматки дістануться потрібним людям …

    — Проблематика полягає в тому, що паї, якщо ми говоримо про розпайовану землю в розмірі 32 мільйонів гектар, які зараз в Україні є, там більше половини всієї землі України, вона в приватній власності знаходиться вже у фізосіб. Середній розмір паю — два гектара. Відповідно, для ефективного використання поля потрібно 50 гектар. Тобто це треба зібрати людей, це дуже велика проблематика є. І тому великими шматками щось скуплять, це дуже складно. Зараз окрема проблема — це консолідація земель для того, щоб не було шахматки, щоб якісь дірки, білі плями так звані не з'являлися. 

    Олесь Довгий
    Украинское фото
    Не только Довгий. "Земельные схемы" депутатов

    Тобто це розмір, 50 гектар — це за день комбайн може його обробити. Такий приблизно ефективний розмір шматка, який ефективно обробляти. Відповідно, його дуже складно зібрати. А більше — ще складніше. І як раз немає такого, що прийдуть. Тобто, навпаки, зараз всі намагаються, щоб консолідувати, зібрати… Одні фірми ходять домовляються, потім перездають вже цілим шматком. Тобто там різні є механізми. Але це дуже складно. І як раз ось є у холдингів, які володіють великими масивами, володіють в лапках. Але насправді це не їхня земля. Це земля конкретних людей, фізосіб, у яких вони за 37 доларів в рік в середньому орендують. А це найнижча ціна взагалі по всьому. Середня по Європі — 300 доларів в рік оренда. У нас — 37 доларів в рік. Це не вартість. Тобто досвід показує, що є два ефекту. Перший… Міжнародний досвід показує. Перший ефект — це те, що відразу підніметься вартість оренди, і таким чином насправді виграють власники, безпосередньо власники паїв, якщо вони хочуть здавати далі, вони будуть отримувати не 37 доларів, а більше вже відразу. Тобто їм навіть на треба продавати. Тобто вони виграють від того, що відкриється ринок землі.

    СМС від слухача: "Якою буде ціна за гектар? Скільки будуть коштувати мої два гектари в середині поля"?

    — Не треба далеко ходити, відкриваємо Google, вбиваємо "продаж сільгоспземель", які не можна продавати. Насправді, там мільйон оголошень, люди продають. Одні продають, інші купують… Відбувається наступне, що держава не отримує податки з цього. От і все. Проходять операції купівлі-продажу за тіньовими схемами. І від цього держава нічого не отримує. Отримують лише ті чиновники, які в цьому замішані якимось чином, і при цьому ставлять підписи. І все.

    За вартістю на сьогодні ціна в залежності від регіону, якості землі — близько 1000 доларів. Тобто близько 25-27 тисяч гривень. Це зараз така вартість землі. Вона теж одна з найнижчих по Європі.

    Чи достатньо в Україні фізичних осіб покупців для формування ринку і справедливої ціни?

    Политолог Николай Спиридонов. Архивное фото
    Слово і Діло
    Под видом земельной реформы происходит грабеж - политолог

    — Звичайно ж, ні. У моєму рейтингу особистому це другий безглуздий пункт — це обмежити юридичні особи. Якраз і потрібно запускати сюди компанії, неважливо, з іноземним капіталом, з українським капіталом. Просто проблематика в чому? Український капітал — де він? Навіть ті корупційні гроші, які тут, так би мовити, заробляються, вони ж не залишаються, чи не вкладаються в Україну. Вони виводяться в інші країни і, відповідно, нехай наші фізичні особи, які мають можливість, нехай купують землю і вкладають в неї. Ось, наприклад, в Канаді ми були, вивчали досвід розпорядження, в тому числі, і землею. Там розпоряджаються землею якраз низи, в тому числі, і там є дуже важлива позиція — це податок і, відповідно, там немає такого, що нагребти собі побільше землі, і нехай вона стоїть. Як у нас — або орендувати, або через сірі схеми скупити і нехай буде, стане в нагоді і потім якось використовувати. Там же ти повинен платити податки щорічно. Відповідно, це мотивує людей максимально ефективно розпоряджатися тією землею. І саме один з пунктів земельної реформи — це перерозподіл до більш ефективного власника земельних ділянок.

    Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Николай Спиридонов заявил, что отставка Тараса Кутового немного отсрочит земельную реформу.

    Напомним, народные депутаты Ольга Белькова и Роман Семенуха в эфире "ГС" прокомментировали, какой должна быть земельная реформа, и почему Кабмин обсуждает ее в режиме секретности.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Нардеп Олесь Довгий
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Донецкой области
    Крушение MH17. Суд пройдет в Нидерландах
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Флаги Польши и России
    Саммит G20. Встреча Путина и Трампа