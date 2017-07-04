Украина неспособна снять мораторий на продажу сельскохозземель - Мартын

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Для следующего транша МВФ необязательно открывать рынок земли — такой пункт якобы изъят из меморандума Украины и МВФ. Об этом главу МВФ Кристин Лагард попросил президент Петр Порошенко.

Такую информацию распространило издание "Агропортал" со ссылкой на свои источники, близкие к переговорам.

Насколько эта информация близка к действительности, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал заместитель председателя совета ассоциации "Земельный союз Украины" Андрей Мартын.

Информация об исключении из меморандума Украины с МВФ пункта о запуске земли пока неофициальная, но как вы оцениваете реалистичность такого развития событий? Такое может вообще быть?

— Украина изначально была неспособна снять мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Дело в том, что меморандум с МВФ подписывают правительство и НБУ, а снять мораторий у нас может только ВРУ. Поскольку необходимо изменение в соответствующее законодательство. В ВРУ даже в лучшие, скажем так, реформаторские, постмайданные годы не было достаточного количества голосов, готовых проголосовать за снятие моратория, поскольку эта тема невероятно заполитизирована в нашей стране. Поэтому уже где-то к концу весны наше правительство и АП поняли, что в принципе выполнить это пожелание МВФ Украина в этом году точно не сможет, поскольку парламент уже тоже в режим предвыборной борьбы постепенно переходит, поэтому абсолютно логично, что МВФ попросили убрать это требование из меморандума. И на самом деле, у нас было много таких прецедентов, когда МВФ корректировал свои меморандумы, с учетом реальных возможностей нашей страны по проведению политических и экономических реформ.

Но все же рынок земли — это довольно принципиальное условие, которое может снять МВФ.

— Скажем так, международные организации, МВФ, в принципе никогда не ставят невозможных задач. В данном случае эта задача для Украины является невозможной, поскольку при нынешней политической конфигурации в парламенте, снять мораторий практически невозможно. Несколько политических сил у нас вообще эксплуатируют тему моратория как одну из своих самых главных политических месседжей. Поэтому, еще раз подчеркну, Украина уже постепенно переходит в формат предвыборного положения, и поэтому просто решили эту тему в дальнейшем не педалировать, поскольку все прекрасно понимают, что мораторий снять не удастся, а при этом если продолжать настаивать на этом, то нынешним правящим политическим силам станет только хуже.

Снятие этой темы как-то может сказаться на земельной реформе?

— Скажем так, земельная реформа в нашей стране уже давно проведена, и она длится последние 27 лет, и в принципе снятие моратория — это завершающий аккорд земельной реформы, поскольку львиная доля сельскохозяйственных земель уже давно является частной собственностью граждан, просто государство этим гражданам запрещает распоряжаться своим личным имуществом. И рано или поздно, конечно же, мораторий снимать придется. Просто в этом году, скорее всего, это не произойдет.

Решение отложить запуск рынка земли на арендных ставках на землю может сказаться?

— Тут как раз особых изменений не будет. Дело в том, что в Украине уже давно сложились арендные отношения определенные. Арендная плата потихоньку каждый год растет, правда не слишком быстрыми темпами. Но отмена этого пункта меморандума и непроведение земельной реформы, это в основном аукнется тем, что все законсервируется в том положении вещей, которое есть сегодня. Это выгодно агробизнесу. Если бы мораторий действительно сняли, тогда бы начался серьезный рост арендных ставок и в том числе — рост цен на землю.

Стоит ждать очередного витка земельных баталий?

— Следующий виток, скорее всего, будет после следующих выборов в ВРУ, к большому сожалению, до выборов никто никаких телодвижений проводить не будет, поскольку тема моратория является очень электорально неблагодарной, и в силу этого до следующих выборов в ВРУ ни одна из политических сил не рискнет эту тему поднимать на поверхность.

Чи дійсно МВФ погодився вилучити із меморандуму з Україною умову про відкриття ринку землі, в ефірі "ГС" спрогнозував політолог Василь Мокан.

Чи можуть в МВФ дійсно відмовитися від цієї умови кредитування? Чому можуть піти на таку поступку?

— Почнемо з того, що я маю сумнів, що досягнуто домовленість про вилучення цієї норми з меморандуму. Я думаю, мова все-таки йде про відтермінування земельної реформи, в силу декількох чинників. По-перше, немає зараз готового, консолідованого законопроекту, який би влаштовував всі сторони, це я маю на увазі уряд, владу, ВРУ, сам МВФ і українське населення і фермерство. По-друге, це все-таки відсутність достатньої підтримки в ВРУ, тому що і уряд, і президент може домовлятися з МВФ про різні речі, але все-таки голосування залишається за ВРУ. І третє, це те, що все-таки зараз літній період, ВРУ фактично готується йти на канікули, і основні політичні такі голосування переносяться на осінь. Тому я думаю, що МВФ справді досягнув домовленість з Порошенком про відтермінування цього голосування, адже ми знаємо, що там були прописані дедлайни, які передбачали до кінця цієї сесії вже ухвалення земельної реформи, зрозуміло, що це неможливо, і мова йде про те, що наступний транш, який ми можемо отримати в кінці літа — на початку осені, просто може бути наданий без голосування по земельній реформі. Але в принципі її вилучати як таку, я думаю, що на це не піде жодна зі сторін.

Тобто зняття цієї умови — це тимчасове відтермінування, до якого повернуться дуже скоро?

— Я думаю, саме так і є. Справа в тому, що по плану і за графіком співпраці України і МВФ ми мали цього року отримати ще три транші. Я так розумію, що плани дещо коригуються, і наступний транш ми отримаємо пізніше, ніж це було заплановане, але можливо в дещо більшому розмірі. І отакими умовами для отримання траншу були: запуск земельної реформи, пенсійної реформи, початок приватизації і боротьба з корупцією. Я так розумію, що з цих чотирьох пунктів основних земельна реформа скасовується, і вона просто переноситься на пізніший термін. Це просто абсолютно в нашому стилі, коли підписується МВФ, а потім починають домовлятися про те, що деякі пункти переносяться на пізніші терміни. Тобто ми вже так робили.

А це може перенестися до наступних виборів?

— Взагалі, чесно кажучи, проведення цієї реформи, воно електорально не зовсім перспективно з точки зору влади, тому що все-таки у нас громадська думка і відповідно представники у ВРУ, нардепи, у більшості своїй не підтримують це. Але ми бачимо активізацію і просвітницької роботи, запуск соціальної реклами з боку Кабміну, і я думаю, що аж тягнути до самих виборів ніхто не зацікавлений, точно активізуються опозиційні партії, які будуть проводити анти-кампанію проти земельної реформи, і таким чином, критикуючи владу, набирати голосів. А стосовно самої влади, я думаю, ми на осінь побачимо вже законопроект у ВРУ, а от коли дійде голосування, це може статися лише після того, як в ВРУ назбирається достатня кількість голосів. Остання ініціатива по розгляду цього питання показала, що у ВРУ зараз дуже мізерна кількість депутатів готова підтримувати земельну реформу в тій формі, в якій вона пропонується.

Найактивніше на цій темі грає Тимошенко. Чи не може це бути нейтралізатором козиру в її рукаві?

— Справді, Юлія Тимошенко зараз і збирає підписи для проведення референдуму, і дуже активно критикує цю тему, ми знаємо, що неформальні союзники коаліції, РПЛ також відмовилася голосувати за це питання, й інші політичні, навіть позапарламентські сили зараз проводять відповідні кампанії по критиці цієї реформи. Я думаю, що на осінь, про це вчора вже прем'єр сказав, готується все-таки консолідований законопроект, і там будуть закладені деякі бонуси, як бачимо це у випадку з пенсійною реформою, коли непопулярні речі розмішуються з певними фінансовими і особистісними бонусами для населення, і таким чином продавлюються в ВРУ реформи. Я думаю, що по землі шукають також схожий варіант.

Напомним, член совета ассоциации "Земельный союз Украины" Сергей Биленко считает, что снятие моратория на продажу частных сельхозземель разбалансирует аграрный рынок, так как не все фермеры или предприятия смогут найти деньги, чтобы выкупить арендуемый ресурс.