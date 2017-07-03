Волошин: Порошенко не дали слова на церемонии прощания с Колем. Еврозрада

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Во французском Страсбурге 1 июля прошла общеевропейская церемония прощания с "отцом объединения Германии", экс-канцлером ФРГ Гельмутом Колем.

Лидеры государств и главы делегаций начали прибывать в здание Европарламента утром в субботу. До начала официальной церемонии они могли в приватной обстановке почтить память Коля у его гроба, установленного в отдельном небольшом помещении. У гроба, покрытого европейским флагом, кто-то просто склонял голову, кто-то, как экс-президент Франции Николя Саркози, осенял себя крестом, а кто-то, как экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, складывал руки в молитве. Потом участники церемонии могли оставить записи в книге соболезнований.

Сайт президента Украины Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем

Проститься с Колем прибыли президенты и главы правительств ряда государств ЕС, а также Украины и Израиля, представители Катара, Индонезии, Турции, США и Китая. Все они заняли места в амфитеатре Европарламента, куда восемь немецких военнослужащих внесли гроб.

В ходе официальной церемонии первым память бывшего канцлера почтил председатель Европарламента Антонио Таяни, назвавший Коля "храбрым человеком" и "рыцарем свободы и демократии". Также выступили глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, экс-президент США Билл Клинтон, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, а также президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Интересно, когда начнётся шум о "зраде" в связи с тем, что на церемонии прощания с Гельмутом Колем в здании Европарламента в Страсбурге премьеру Медведеву предоставили слово, а президенту Порошенко нет, отметил на своей странице в Facebook политолог-международник Олег Волошин.

Хотя любой, добавляет он, кто знает биографию великого канцлера и понимает структуру системы международных отношений, осознаёт логичность и неизбежность именно такой конфигурации.

"Лидеры институтов ЕС, Меркель, Макрон, Билл Клинтон и представитель России. Все продумано и выверено. Вряд ли сам Коль видел бы это иначе. Жаль, сейчас лидеров его масштаба, способных примирять и объединять, и на горизонте не видно", – заявил эксперт.