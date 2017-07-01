Землянский: все, что нужно знать об Украине и импортном угле

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Первые 120 тысяч тонн угля из США прибудут в Украину до августа 2017 года. Об этом на брифинг сообщил исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, передает "Эспрессо.TV".

Он отметил, что США и Украина уже согласовали все детали соглашения, и уже через месяц в Украину будет поставлен американский уголь.

Насколько Украине выгодно покупать уголь в США, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Если говорить об угле, который сейчас на складах, ТЭЦ, где Украина его покупает?

— Газовая группа – это наша. Шесть ТЕЦ, которые работают на газовой группе угля, это Павлоград, Днепропетровская область, это Львовско-Волынский угольный бассейн. Что касается марки "А", то все, что везется, это везется из Южной Африки и пока все, то есть ДТЭК закупил несколько лодок и потихонечку идут по направлению Украины, на склады, но мы знаем, как станции стоят, пять станций, работающих на угле антрацитовой группы, они на сегодняшний день остановлены.

Выгодно ли нам покупать американский уголь?

— Вопрос о цене очень важный, потому что мы можем оперировать цифрами на американском рынке, который не является референтным для Украины. Американские компании угольные продают для американских тепловых электростанций приблизительно в районе 70-75 долларов за тонну по цене. Тот уголь, который мы привозим сейчас из ЮАР, он идет в пределах 85-90 долларов за тонну, то есть чуть дороже с учетом логистики, с учетом перевалки. То есть если мы будем говорить об американском угле, он будет где-то на уровне, в лучшем случае, на уровне ЮАРовского, в худшем, я думаю, что это 10-15 долларов премии к цене, то есть 100-105 долларов за тонну, по такой цене американский уголь может прийти к нам.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины

Почему не продолжить покупать уголь в ЮАР?

— Его может не хватить, там не такие большие объемы. То есть до этого у нас были две крупнейшие страны, которые добывают уголь – это Китай, хотя сейчас там начата программа по сворачиванию добычи угля, причем существенная, и США. 30% американской энергетики работают на угле, как это не парадоксально, и добыча достигает порядка 700 миллионов тонн в год, вот такие объемы добываются на американском рынке. Поэтому когда мы говорим о продаже двух-трех миллионов, для американских энергетиков это не критично, хотя вот вчера один из экспертов заявил по поводу того, что мы же помогаем американцам создать 70 рабочих мест, а нашу угольную отрасль, неплохо было бы реструктуризовать и закрыть. И такие есть подходы, хотя, в принципе, для Украины наиболее логичным в этой ситуации было бы переоборудовать блоки и перейти на уголь марки «Г», который добывается, то есть интенсифицировать добычу, потому что его, кстати, тоже не хватает. У нас дефицит по марке «Г», который добывается на шахтах, находящихся на подконтрольной Украине территории, то есть нужно работать в этом направлении. Но, к сожалению, пока мы слышим только обещания. Каких-то заметных шагов в направлении развития угольной отрасли мы не видим.

В ближайшем будущем могут проблемы с углем марки Г?

— Они уже возникали. Вот в прошлом году тот же ДТЭК импортировал порядка 150 тысяч тонн марки "Г" из Польши. То есть у нас проблема с залеганием, у нас глубокие пласты, у нас высокая себестоимость этого угля. Все это Львовско-Волынский угольный бассейн, государственные шахты. Ми помним трагедию, которая произошла вначале этого года весной, и мы обсуждали в эфире «Голоса столицы» эту ситуацию. Когда господин Гройсман вдруг узнал, что мероприятия по безопасности профинансированы всего на 15%. То это вопрос государственной политики, вопрос энергетической безопасности и в данном случае, если мы говорим о построении, действительно, энергетической независимой экономики, то нужно полагаться не на то, где мы будем покупать уголь, а нужно исходить из того, какие объемы мы будем добывать на собственной территории, сколько денег необходимо вложить в угледобычу.

Какие объемы добывает Украина? И сколько необходимо ежегодно для функционирования энергетической системы?

— Министерство считает, что нам необходимо на год порядка 9,5 миллионов тонн угля и той, и другой марки "А" и марки "Г", где-то приблизительно 50 на 50, половина тех, половина тех. То есть, в принципе, 4,5 миллиона тонн покрывались за счет добычи на территории Украины. Если мы будем перепрофилировать, значит, нужно понимать, что нагрузка на шахты удвоится. Но нельзя, скажем, рассчитывать на то, что мы приняли решение об увеличении добычи, завтра увеличили ее в два раза. Минимум полгода проходит от момента принятия решения до начала вообще добычи, если вы решили увеличить ее на какой-то из шахт. Поэтому я повторю о том, что это вопрос политической воли, это вопрос политических решений на государственном уровне, на правительственном уровне, которые должны быть приняты стратегически о том, что Украина начинает вкладываться, начинает развивать свою угледобывающую отрасль, переводит блоки на уголь марки "Г" и, соответственно, то есть дать сигнал бизнесу, что туда можно, нужно вкладываться, что будет государственная поддержка, и, таким образом, Украина снизит свою зависимость от закупок угля за рубежом где бы то ни было – США, ЮАР. Лучше создавать 70 рабочих мест в Украине, чем в США.

Уголь марки "Г" легче достать, чем антрацитовую группу?

— Нет. К сожалению, у нас проблемы одинаковые – глубокие пласты залегания, то есть где-то порядка километра и из-за этого такая большая себестоимость его. Здесь как бы марка не влияет на глубину залегания.

А на международных рынках?

— Нет. У поляков нет антрацита. Поляки сами покупают антрацитовую группу в России. У поляков газовая группа.

Антрацитовую группу нам нужно закупать в ЮАР, в США или Австралии, то есть далеко. А вот с газовой группой легче…

— Конечно. Смотрите еще раз. Это вопрос внутренних инвестиций, если Львовско-Волынский угольный бассейн – это государственные шахты, это не частные шахты, то есть "Павлоградуголь" — это ДТЭКовские шахты. Для частного бизнеса должен быть дан сигнал, что ребята, есть смысл в это вкладываться, а не так, как получится, что, допустим, развивали шахты на Донбассе антрацитовой группы. Но потом оказалось, что нет, ребята, давайте перепрофилировать блоки. Мы понимаем, форс-мажор, ситуация на востоке страны, здесь дискуссионный вопрос. Но понимание в долгосрочности решений и то, что они будут работать минимум пять лет, вот это самое важное на сегодняшний день.

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А происходит ли на ТЭЦ переход на уголь газовой группы с той скоростью, которая нам необходима?

— Я боюсь, что она идет с той скоростью, с которой она может идти. Переходит на газовую группу Змиевская ТЕС, которая принадлежит государственной "Центрэнрего". О переходе на газовую группу заявил ДТЭК, он переводит, у него две станции – это Днепровская и Криворожская. Но опять же, это процесс, который занимает время и требует денег. То есть это где-то порядка до полугода для того, чтобы перевести станцию на марку "Г". Обещали к началу отопительного сезона успеть. Посмотрим, что из этого получится.

Сколько останется ТЭЦ, которые будут работать на антрацитовый группе?

— У нас остается три, не считая Луганской. Это те, которые остаются на территории, подконтрольной Украине. Если три будут переведены, то, соответственно, еще три будут работать на марке "А". И если в балансе перераспределить нагрузку с антрацитовой генерации на газовую генерацию, то антрацита потребуется еще меньше, потому что основную нагрузку возьмут на себя ТЕЦ, работающие на марке "Г".

Заполняемость газовой группы у нас сейчас на достаточном уровне?

— Нет, у нас не хватает, и я боюсь, что может сложиться ситуация, когда нам придется дозаказывать в Польше еще дополнительно уголь, объем угля марки "Г".

Насколько хватит 9,5 миллионов тонн угля?

— Это на год. Если мы проведем те мероприятия, о которых мы с вами говорили, мы можем уменьшить нагрузку на антрацитовые, тогда потребуется три миллиона антрацитового угля и где-то порядка 5,5 миллионов тонн угля газовой группы.

Ранее экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков заявил в эфире "ГС", что властям нужно перестать политизировать тему энергетики и отказаться от дорогого угля даже, если он из США.