Спиридонов: главная цель пенсионной реформы – экономия на украинцах

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде пакет законопроектов о пенсионной реформе. Проведение реформы – одно из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного кредита.

При этом специалисты отрасли отмечают, что представленные законопроекты не согласовывались с Минфином, Минэкономики и Минюстом, то есть не прошли необходимых процедур на соответствие действующему законодательству.

По мнению политического эксперта Николая Спиридонова, власть в Украине хочет провести пенсионную реформу для того, чтобы сэкономить деньги на украинских гражданах.

Он подчеркивает, что пока никто не показал документа, который прописывает, что именно нас ждет после проведения пенсионной реформы.

"Основная цель пенсионной реформы – это сэкономить деньги на украинских гражданах, поскольку власть хочет повысить необходимый стаж до 35 лет, что фактически повысит и возраст выхода на пенсию. Украинцы будут выходить на пенсию через несколько лет после смерти, поскольку средняя продолжительность жизни для мужчин 61-62 года, а фактическое время выхода на пенсию будет 63-65 лет. В связи с этим очень большое количество украинцев будет просто не доживать до пенсии. Поэтому, учитывая реалии Украины, я думаю, что это будет несвоевременно", – сообщил эксперт.

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Свое мнение о пенсионной реформе также высказала ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидия Ткаченко – на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

"Именная привязанность пенсионной реформы – это большой политический риск, потому что мы же понимаем,что правительства меняются, люди у власти меняются. И если эта реформа преподносится как реформа конкретного правительства, конкретного человека, это значит, что придет следующий и скажет: "Извините, это не моя реформа, я не собираюсь этого выполнять", и, например, ту же индексацию (пенсий — Ред.) просто "зарубят", как это было у нас еще в 2013 году", – заявила Ткаченко.

Напомним, ранее Международный валютный фонд и Всемирный банк поддержали законопроект о реформировании пенсионной системы, разработанного Министерством социальной политики Украины по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана. Отмечается, что точку в переговорном процессе поставил премьер-министр Украины, который непосредственно участвовал в переговорах с главой миссии МВФ Рон Ван Роденом.