Новые билеты по ПДД создавали тысячи украинцев – Гончаров

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РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Новые экзаменационные вопросы по правилам дорожного движения начнут действовать с первого июля.

Обещают, что теперь человек не будет сталкиваться с такими проблемами, как несоответствие вопроса категории, низкое качество изображения на иллюстрациях к вопросу и не будет делать ошибку в случае двух правильных ответов сложных или запутанных формулировок.

Подробнее об особенностях новых билетов по ПДД в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Сергей Гончаров.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому виникла необхідність змінювати ці питання?

— Дійсно, у нас діючі до першого липня білети були підготовлені вже доволі давно, вони потребували оновлення, вони потребували осучаснення, і в деяких випадках, дійсно, були ситуації, коли або зображення чітко не зрозуміло, про що йде мова в питанні, або варіанти відповідей дають неоднозначну можливість для рішення. У цих білетах, які ми оновлювали, це в першу чергу ми робили для того, щоб максимально відкрити, залучити до цього не тільки фахівців МВС, або Міносвіти, а в тому числі громадськість. У тому числі, залучити якомога ширше коло осіб, які безпосередньо стикаються з питанням підготовки водіїв, бо у нас є доволі велика кількість автошкіл, які працюють в цій площині, і вони є практиками. І дуже багато пропозицій подавалося саме з практичної частини. Тобто зробити тести більш реалістичними, запитання зробити більш реалістичними до ситуації, яка може скластися на дорозі. Щоб не потрібно було вивчити якісь певні фіксовані екзаменаційні білети, не розуміючи самих ПДР, а намагатися створити такі екзаменаційні запитання, які будуть спонукати дійсно розібратися в цьому питанні, і в подальшому, після того як скласти успішно теоретичний іспит та практичний іспит, отримавши посвідчення водія, бути нормальним учасником дорожнього руху і дотримуватися цих правил, бо ти розумієш сенс їх прийняття.

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Ці нові екзаменаційні білети — хто їх розробляв?

— Розробляла їх робоча група в складі як працівників Головного сервісного центру, так і представників громадськості. Це була перша базова кількість запитань, які були в цілому розроблені. У подальшому, протягом майже двох місяців, всі екзаменаційні білети були в загальному доступі для обговорення і будь-яка людина, громадянин, або навіть не громадянин України, міг зайти на сайт Головного сервісного центру, спробувати себе в складанні іспитів і надати свої пропозиції чи зауваження до цих білетів. Тому в результаті їх формували, давали пропозиції близько 100 тисяч осіб, тому що всі вони були залучені до складання іспитів, були надані пропозиції, щодня близько сотень пропозицій надходило, що можна вдосконалити, як це можна перефразувати, і до великої кількості прислухались.

У статті, як вибираються ці питання, сказано: "Якщо кандидат у водії неправильно відповість на одне з принципово важливих питань, система у подальшому підбиратиме йому питання на подібну тему". Тобто є принципово важливі питання, а є якісь неважливі, такий висновок можна зробити?

— Тут не можна стовідсотково казати, що є принципові питання важливі, а у деяких можна робити помилки, проте, дійсно, логіка була в побудові того, якщо, наприклад, людина допустила помилку в питанні, яке стосується правил переїзду перехрестя, то з переліку питань, які стосуються загальних правил дорожнього руху, йому буде ще додаткове питання саме з правил переїзду перехрестя, а не зі швидкості або переваги у русі, обгону та іншого, тобто саме те питання, на якій темі він невпевнено почувається. Тоді, дійсно, можна чітко розуміти, якщо другий раз людина помилиться, то вона не розуміє цю тему. Якщо просто помилково людина обрала це питання, таке трапляється, будь-який іспит – це стрес, це в принципі нормально, це людська натура, що в стресовій ситуації можна, дійсно, помилитись, і саме тому головне – впевненість, головне – розуміння того, що це не є іспит у виші. Якщо ти один раз правильно не складаєш теоретичний іспит, то тебе не відраховують. Ти можеш прийти і перездати цей теоретичний іспит.

Це питання стосується виключно тих осіб, які будуть складати теоретичні іспити. Якщо у громадянина є посвідчення водія, дійсно, навіть з урахуванням того, що зараз обговорюється питання внесення змін до законодавчих актів щодо його строковості або, наприклад, якщо жінка змінила прізвище у зв’язку з певними обставинами і замінює посвідчення водія, звісно, їй не потрібно складати теоретичний іспит. Ні теоретичний, ні практичний. Це просто заміна документа без складання будь-яких іспитів. Це для тих осіб, які отримують посвідчення водія, раніше не отримавши, або відкривають нову категорію, в певних обставинах.

Скільки часу виділяється на ці питання, і коли зрозуміло, що людина провалила цей тест?

— Як і раніше виділялось — 120 хвилин, і дві неправильні відповіді – це нормально, три неправильні відповіді – це вже — чекаємо вас наступного разу.

Якоїсь градації за важливістю немає? Немає значення, чи це з медичної допомоги було питання або зі знань правил дорожнього руху?

— Ні, абсолютно. Якщо з 20 питань ви надаєте правильно 18 відповідей, то ви можете проходити до практичного іспиту. Якщо тільки 17, тобто якщо у вас три помилки, то ви визнаєтесь таким, що не склав теоретичний іспит. Але все одно це не є катастрофою. У вас є право перескласти цей іспит згодом.

Обіцяли очистити екзамени від неактуальних питань, так би мовити, осучаснити їх. Що повикидали? Скільки років вони вже не мінялися?

— Багато, доволі багато часу вони не змінювалися вже, і було так, що, наприклад, деякі ПДР змінилися, але не внесли зміни, зокрема, залишалися питання з міліціонерами і поліцейськими, це також питання, яке потребувало уточнення і унормування, тому що вже давно є працівники Нацполіції, а там ще були деякі записи, що там є міліціонери, які щось там регулюють, або представники ДАІ. Також більш сучасні ситуації з правилами проїзду перехрестя та інше. Знову ж таки, вони в тому числі для цього і виносилися на обговорення. І в тому числі для цього залучалися і автошколи, які безпосередньо підготовлюють водіїв, вони надавали пропозиції, які питання є найбільш актуальними, тобто які найбільш часто задають ті самі слухачі, як правильно проїхати те перехрестя, як правильно проїхати це перехрестя, якщо там є якесь віртуальне перехрестя, якого в житті ніхто так не розміщує, і так транспортні засоби там не вкладаються, то це виключно питання для того, щоб завчити означений екзаменаційний білет. Тобто саме для цього і виносилося на обговорення, саме для цього, ми дуже вдячні за те, що надавалися пропозиції, і в подальшому будемо продовжувати цю справу, в подальшому буде розширюватися коло запитань, щоб було якомога більше запитань. Тому для нас найбільш ефективно, найбільш репрезентативно буде, коли буде великий масив запитань, які рандомно будуть формуватися в білет, і слухачу не потрібно буде завчити, які можуть бути запитання, йому треба буде все ж таки вивчити, що є в ПДР. І саме на це буде покладена робота в тому числі автошкіл.

Обіцяли приділяти більше уваги практичним навичкам?

— Це якраз саме це, що я і казав, що величезна кількість пропозицій від автошкіл, інструкторів саме в частині осучаснення практичних навичок: як правильно проїхати перехрестя, кому надати перевагу в русі, коли ти проїжджаєш нерегульоване перехрестя, ті самі ситуації з пішоходами, які йдуть по визначеному пішохідному переходу нерегульованому, або просто переходять проїжджу частину, взаємодія вас як водія транспортного засобу з рейковим транспортним засобом, таким, як трамвай. Тобто, в яких випадках, хто повинен, куди рухатися, яка може бути в цьому небезпека, відповідно, де в ПДР визначено, чому саме така послідовність. Тобто такі більш питання. В тому числі швидкісний режим, бо ні для кого не секрет, що зараз опрацьовується постійно питання авто-, фото-, відеофіксації порушень ПДР, і наразі питання дотримання швидкісного режиму також буде самим актуальним, як правило, проїзду перехрестя, бо наразі якщо сьогодні фактично позбавлені технічної можливості контролювати цей швидкісний режим, то в подальшому це все одно буде реалізовано, бо це мусить бути реалізовано, та ситуація і та аварійність на дорогах, зокрема, через перевищення швидкості, вона на сьогодні вже є критичною, це дійсно страшні цифри по травмованих і загиблих у ДТП, в тому числі одним з факторів є так само фактична безкарність, неможливість довести порушення швидкісного режиму.

Чи розглядається право довічного позбавлення прав особам, які керують авто в алкогольному чи наркотичному сп’янінні?

— Це питання покарання, і це може виключно бути врегульовано законом, нардепами. Тенденція, щоб робити ці покарання більш жорсткішими, іде і продовжується, і, я думаю, в подальшому відповідальність буде поширена, але з приводу того, що довічного позбавлення права на керування я, на жаль, не готовий сказати, оскільки не в курсі, які думки парять у ВР.

Ранее главный редактор сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов в эфире "ГС" отметил, что патрульные не имеют права останавливать автомобили без существенных причин, и водители этим пользуются.