Замминистра: обсуждается смена формата руководства военной операцией

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Военно-гражданские администрации Донецкой и Луганской областей хотят объединить. Такое предложение поступило от главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского. Пока что он окончательно не проработал эту идею, но поделился своим виденьем того, как это должно быть.

Жебривский считает, что единую военно-гражданскую администрацию на две области должен возглавлять один человек. Он заявил, что руководитель этой военно-гражданской администрации должен быть уровнем не меньше заместителя секретаря СНБО.

По словам Павла Жебривского, первым заместителем руководителя единой военно-гражданской администрации должен быть военный человек, который и будет контролировать проведение военной операции на Востоке.

Насколько реально объединить Луганскую и Донецкую военно-гражданские администрации проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви оцінюєте таку пропозицію Павла Жебрівського? Підтримуєте чи не підтримуєте?

— Особисто я — ні, хоча вважаю, що під час обговорення можливі будь-які думки, і це правильно. І кожен вважає і шукає шляхи найкращого вирішення проблем. Тому що, наприклад, я взагалі вважаю, що, Донецьку військово-цивільну адміністрацію краще було б розділили на дві — Приморську і, мабуть, Краматорську. Тому що різниця між цими двома територіями досить значна як в складі, людському потенціалі, так і в багатьох інших питаннях. Можливо, так було б краще і легше керувати і влада була б ближча до проблем.

Чи не буде зміни територіально-адміністративного устрою країни, якщо це зафіксувати?

— На сьогоднішній день у нас є фактично війна. Тобто якщо вже переходити на це, то це просто в нас і спільного не може бути керівництва окремих Донецької і Луганської областей. Тому я вважаю, що це момент, що просто просто необхідно розділити під час проведення там АТО. В нас є закон про Кабмін, де чітко прописано, хто такі міністри і як вони призначаються, все інше. Може бути заступник голови РНБО в уряді, тобто в такому плані, щоб були дві різні посади.

А чи будуть опрацьовувати такі пропозиції під час підготовки того самого законопроекту про реінтеграцію Донбасу, який вже кілька тижнів обговорюють активно, але документа ще ніхто не бачив?

— Наскільки я розумію, до прийняття рішення будь-які пропозиції можуть висуватися та обговорюватися. А чи будуть вони враховані, чи ні, це вже буде залежати від того, хто буде приймати рішення.

Зараз вони обговорюються під час підготовки цього документу? Вам відомо щось про це?

— Відомо, що пропозиції, які надходять, всі обговорюються. Це нормальна практика. Будь-хто може висунути пропозицію.

Що зараз відбувається з управлінням підконтрольної частини Донецької та Луганської областей? Які складнощі виникають, що зараз активно обговорюється сама ідея зміни формату керування?

— За великим рахунком, обговорюється зміна формату керування військовою операцією. На сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що в нас АТО, то керує штаб АТО, антитерористичної операції, який є штабом, і який фактично очолюється СБУ. Це при тому, що конфлікт вже вийшов на стадію, коли, фактично, в нас на лінії розмежування залишилось тільки ЗСУ. І сьогодні цей ланцюжок прийняття рішень досить непрямий, я б так сказав. Тобто в нас на сьогоднішній день є штаб антитерористичного центру, який фактично спілкується з Генштабом ЗСУ. Це неправильно. Рішення проходить через декілька зайвих органів. По-друге, змінюється сама по собі структура військово-цивільних адміністрацій. Це не буде зміною, яка сьогодні пропонується в цьому законі.

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Ранее политолог Михаил Погребинский в эфире Голоса Столицы заявил, что цель законопроекта о деоккупации Донбасса — перенести выборы в Верховную Раду на более поздний срок.

Также замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире "ГС" рассказал, что представляет собой алгоритм распределения средств, выделенных Евросоюзом на восстановление региона.