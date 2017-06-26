Общедомовые счетчики на тепло установят в любом случае – Голубенко

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

За общедомовые счетчики придется заплатить потребителям. Однако в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства утверждают, что это не сильно ударит по карману украинцев.

По предварительным подсчетам Минрегионстроя, ежемесячные выплаты не должны превышать 50-70 гривен. Но платить их придется в течение пяти лет. Как заявляют в министерстве, в большинстве случаев коммунальные услуги уменьшатся, поскольку компания-поставщик не сможет переводить на них свои сверхнормативные потери.

Стоит напомнить, что 23 июня нардепы поддержали проект закона "Об энергетической эффективности зданий" во втором чтении и в целом. Закон вводит европейскую модель учета тепловой энергии и воды и разработан в рамках выполнения Украиной обязательств перед Евросоюзом.

Подробнее положения этого закона в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Упродовж п’яти років кожен українець, на будинках яких будуть встановлені лічильники, платитиме 50-70 гривень. Сума невелика, але пенсіонерам це вдарить по кишенях. Платитимуть усі?

— Так, звичайно, платитимуть усі. Але давайте не забувати, що в законі також міститься норма про те, що Національна комісія регулювання енергетики і комунальних послуг має тепер виключити з тарифу вартість встановлення таких лічильників, яка при певних умовах була закладена також в тариф. Тобто за великим рахунком має бути так: будинки, де не встановлені такі лічильники, має бути тариф дешевше встановлений, відповідно ці показники за встановлення лічильників мають бути перекладені на прямі платежі безпосередньо мешканців таких будинків, і знову ж таки сума залежатиме від того, скільки квартир в таких будинках, який встановлений тепловий пункт, чи встановлений, чи ні, і скільки була вартість взагалі проектної документації, вартість встановлення самих лічильників, і знову ж таки люди можуть самі обрати ту організацію, яка їм це налаштує, встановить і поставить такі лічильники, потрібно просто до цього підходити виважено і з розумінням, і звичайно, рахувати свої гроші.

Люди зможуть самі обрати у випадку, якщо у будинку створено ОСББ?

— Ні, не обов’язково, бо не обов’язково створення ОСББ в таких випадках. Насправді люди можуть так само об’єднатися, зібрати необхідну кількість голосів і провести всі ті роботи, тобто і погодити це все питання з виконавцем, який надає послуги. Але давайте не забувати про те, що стосується столиці, то 95% вже встановлені такі лічильники, крім того, ця програма була передбачена встановлення таких лічильників за рахунок місцевого бюджету, і в законі передбачена можливість встановлення таких лічильників за рахунок місцевих бюджетів без виставляння цієї плати щомісячної безпосередньо кожним громадянам з розбивкою на п’ять років.

Як відбуватиметься сама процедура? Співвласникам будинку рекомендуватимуть встановити лічильник, хто до них звертатиметься, "Київенерго"?

— Насправді, повинен звертатися оператор мереж. В даному випадку оператором мереж по місту Києву є "Київенерго", але цілком можливо, що оператор може змінитися цієї осені, коли буде розглядатися питання щодо нового можливого оператора мереж, якраз наших так би мовити київських мереж. Звичайно, що такий оператор буде звертатися і говорити про те, що через місяць планується, вони зобов’язані звертатися щонайменше за місяць, планується встановлення такого лічильника, і такі-такі будуть розрахунки, тобто вони мають надати певні цифри. Мешканці ж можуть або відмовитись і зробити це самостійно, або ж погодитись на ті умови, які будуть їм запропоновані.

А якщо мешканці взагалі не захочуть встановлювати лічильник, не хочуть і все – це наша воля?

— Насправді, такий лічильник все одно буде встановлений, і те, що мешканці не хочуть встановлювати, вибачайте, це є вимоги відповідно законодавства. Але я вам скажу, що я б не став особливо перейматися в місті Києві, тому що 95% будинків вже такі лічильники встановлені.

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А скільки в середньому коштує встановлення прибудинкового лічильника на воду і тепло у багатоповерхівці?

— Насправді, тут дуже багато факторів. Цю суму важко сказати, тому що вона залежить від дуже багатьох чинників, починаючи від кількості квартир і від тої інженерної системи, яка є в кожному конкретному будинку. Ми ж розуміємо, що є будинки, де є 10 квартир, відповідно, ця вартість може складати разом із проектом і певні види робіт для цього будинку, умовно кажучи, 70 тисяч гривень, 100 тисяч гривень, і така з сума може бути для будинку, в якому 100 квартир. Тому розбиватися буде на кожну конкретну квартиру, відповідно, тут дуже важко провести якраз ту ціну. Нам же зараз міністерство говорить про середню ціну, так само як середня температура по лікарнях.

У такому випадку, чи треба встановлювати квартирні лічильники? Це обов’язково?

— Наші можновладці, як завжди, прописують закони, мабуть, для себе, а не для тих людей, які мають їх виконувати, тобто не для нас з вами. Не юристу досить важко розібратися в перипетіях цього нового закону. Я намагався вичитати там, яким чином це все прописано. І дуже багато ЗМІ почали говорити про те, що обов’язкове встановлення лічильників квартирних. Це дещо не так. Обов’язковим є встановлення таких лічильників самими власниками, якщо є окремий вхід на квартиру для встановлення такого лічильника. Крім того, в законі передбачено цілий ряд винятків, коли не можна вимагати встановлення таких лічильників. Коли це технічно неможливо, а ми повинні розуміти, що таких будинків у нас у Києві досить багато, і по Україні в цілому, тому що у нас, як правило, застарілий житловий фонд, тобто обов’язковим є встановлення лічильників, як правило, є протягом трьох років в тих будинках, це нові будинки, де вони, як правило, і так встановлені, або люди вже їх встановлюють самі по собі, тому що їм це вигідніше, і в Кабміну є можливість визначати ці будинки, тобто ті випадки, коли встановлення таких лічильників є економічно не доцільним. Умовно кажучи, це більшість наших будинків, який близько 90%, де розводка зроблена таким чином, що в квартирах проходять стояки, стоять радіатори опалення, і відповідно людина для того, щоб встановити розподільчий облік тепла, повинна встановити такий лічильник на кожний радіатор, тобто на кожну батарею, що економічно є недоцільним і тягне за собою великі видатки, тобто ці квартири також, відповідно до норм цього закону, швидше за все, не будуть зобов’язані встановлювати. Тобто ми повинні розуміти, що це стосується обмеженої кількості будинків, де є така технічна можливість встановлення одного приладу обліку тепла, як правило, це нові будинки.

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А що, власне, із ухваленням цього закону зміниться щодо енергоефективності?

— Насправді, сподіватися, що там серйозні зміни відбудуться, не варто. Є просто надія про те, що державні органи в першу чергу зможуть отримати сертифікати на такі будинки, на ці приміщення, де вони перебувають, це перше. Є надія на те, що нові будинки вже будуть отримувати сертифікати, принаймні, люди будуть розуміти, наскільки цей будинок не просто гарний, а він енергоефективний, і це буде певний обов’язок, і звичайно, що вводиться така норма обов’язкового проведення такої сертифікації енергоефективності у випадку, якщо за державний кошт проводяться заходи з енергозбереження, тобто якщо держава виділяє певні кошти на проведення заходів енергозбереження, то обов’язкова наявність такого сертифікату після вже виконаних робіт з енергозбереження для того, щоб цей будинок відповідав тим чи іншим нормам, тобто держава хоче розуміти, що кошти, які вона виділяє, були витрачені не марно, а мають певним результатом таку діяльність.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" пояснил, что на газовом рынке Украины во главу угла ставят интересы монополиста, а интересы потребителя не учитывают совсем.

А эксперт по вопросам энергетики Святослав Павлюк в эфире "ГС" заявил, что необходимо создавать эффективную систему поддержки проектов по энергоэффективности, а не заниматься нормами начисления энергоресурсов и субсидиями.