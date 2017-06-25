Бортник: СМИ в репрессивном состоянии, а Луценко рискует "пережать"

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина, посвященной итогам недели политолог, директор Интститута анализа и менеджмента политики Руслан Бортник поделился своим видений главных событий.

Разгромить "Страну"

В первую очередь политолог коснулся скандальной ситуации вокруг обысков в интернет-издании "Страна.ЮА" и ареста его главного редактора Игоря Гужвы.

"Неслыханная свобода слова, о которой говорит президент Порошенко привела к невиданным проблемам СМИ, — отметил Бортник. — За всю историю независимости медиа в Украине никогда не находились в настолько репрессированном положении. Только за последние годы можно насчитать ряд вопиющих случаев. Отозваны лицензии телеканала "Гамма", радиостанции "Вести", четырнадцать судебных исков против "112 канала", поджог телеканала "Интер", разгромлена редакция газеты "Вести", советник главы МВД грозится сжечь "NewsOne”.

По его словам, цель "налета" — не Игорь Гужва, а само издание, попытка "сломить", разгромить, повлиять на редакционную политику.

"Страна" ведь не просто брала на себя смелость транслировать альтернативную точку зрения, но и регулярно опубликовывала "темники" Администрации президента, пленки Онищенко, коррупционные скандалы, браться за которые боялись самые свободные антикоррупционные группы. В итоге, сегодня в Украине не осталось СМИ, которые не находились бы под давлением. Сегодня нет СМИ, у которых нет проблем", — считает политолог.

Картинка для двоих

Также Бортник критически оценил итоги визита Петра Порошенко в США. По его словам, визит украинского президента выполнял чисто технологическую роль и, его можно было смело смотреть без звука.

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"Для обеих сторон важна была только картинка. Петру Алексеевичу — для внутриукраинского потребления, чтобы несколько охладить пыл оппозиционеров вроде Тимошенко, Саакашвили и Садового. Трампу, в свою очередь, надо было подстраховать себя перед встречей с Путиным и избавиться от критики американского истеблишмента. Чего-либо содержательного во встрече двух президентов, я не увидел", — отметил Бортник.

Саммит ЕС и новый формат АТО

Кроме того, политолог коснулся темы встречи на Саммите ЕС, которую он назвал бессмысленной и бесперспективной.

"Президент Франции Эммануэль Макрон может стать новым лидером Нормандской четверки, сегодня у него развязаны руки, и он действительно может предложить что-то более конструктивное. Сегодня Германия и Россия готовятся к выборам, Украина не способна выполнять Минские соглашения, поэтому Франция может стать лидером переговорного процесса", — считает Бортник.

Прокомментировал эксперт и разговоры о новом формате АТО, которые в последнее время не прекращаются в кулуарах власти.

"Новый формат не был задумкой президента, а очередной инициативой "партии ястребов". Порошенко нужно было или игнорировать этот процесс, или возглавлять. Президент склонился к последнему и пытается использовать это в свою пользу. Одна из целей — электоральная, ведь уже сейчас власть готовится к выборам. Если мы помним, в 2014-м году ключевым обещанием Порошенко было остановить войну и отменить АТО. Даже банальная смена вывески сейчас позволит президенту говорить о том, что он выполнил свое обещание", — говорит Бортник.

Облава на нардепов

Кроме того, эксперт коснулся темы неожиданной "охоты" на народных депутатов, которую на этой неделе объявил глава ГПУ Юрий Луценко.

"Честно говоря, не совсем понятно, что сегодня собираются делать с парламентом. То ли Луценко собирает голоса за не популярную пенсионную, медицинскую и аграрную реформы. То ли собирает голоса за свою отставку — ведь если "пережать", 150 голосов вполне может найтись. Возможно, что это реакция Луценко на критику со стороны ЕС, которая прозвучала на прошлой неделе. Кроме того, во время визита украинской делегации в США власть серьезно критиковали за отсутствие реальных шагов и успехов в борьбе с коррупцией", — резюмировал политолог.