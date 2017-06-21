Мария Максакова: есть люди, которые до конца будут отрицать свою вину

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Следствие по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова продвигается в верном направлении, уже проходят задержания, а все разговоры о том, что это может быть политическая "атака на правых активистов и патриотов" — не соответствуют действительности. В России тоже ведется расследование и там "все понимают", кто убил. Об этом сказала на пресс-конференциив Киеве вдова погибшего экс-депутата, тоже экс-депутат Госдумы ("Единая Россия") и знаменитая оперная певица Мария Максакова.

Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, был ранен, но и сам ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство".

Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.

В июне правоохранители задержали в Днепропетровской области подозреваемого в причастности к убийству Вороненкова представителя Нацкорпуса Ярослава Тарасенко, ему сообщено о подозрении.

Максакова рассказала, что она признана пострадавшей стороной и потому находится во взаимодействии со следствием (отметим, что на пресс-конференцию в кризисный центр она пришла с охранником).

"Я убеждена, что уголовное производство будет осуществлено и что дело раскроют. Когда я увидела этих людей (проводящих расследование — Ред.) — действительно, профессионалы…", — сказала экс-депутат ГД.

Она напомнила, что "начались задержания", но не стала вдаваться в подробности, "чтобы соблюдать тайну следствия".

Отвечая на вопрос, не являются ли эти задержания "атакой на правых активистов и патриотов" (так считает гражданская жена задержанного по делу), Максакова ответила, что она не только певица, но и юрист по образованию — и даже является почетным выпускником юридической академии.

"Есть такая категория людей… которые до конца будут отрицать свою вину, даже когда просто будут показывать им видео, будут стоять свидетели, будут все вокруг говорить о б этом, и он до конца будет говорить: "это был не я!", или что-то еще. Потом он будет говорить: "я в этот момент себя не помню", или еще какие-то вещи выдумывать. Это люди, которые всегда будут отрицать свою причастность и вину", — отметила Максакова.

Она добавила, что "все эти данные (доказательства — Ред.) потом будут публично раскрыты, и все абсолютно смогут убедиться в том, что следствие — я об этом просто могу ответственно говорить — находится на верном пути".

"И какие-то ярлыки вешать по поводу того, что идет какая-то борьба с каким-то непосредственным направлением украинской политики — это не так", — заявила экс-депутат Госдумы.

Она также отметила, что в России тоже расследуют убийство Вороненкова, хотя удивилась: как можно российскому следователю расследовать "убийство гражданина украины на территории Украины" (Вороненков, бежав в Киев, получил украинское гражданство — Ред.)…

К тому же, по словам Максакова, ранее именно этот следователь "занимался фабрикованием" дела против Дениса Вороненкова — хотя тогда тот "обладал депутатским иммунитетом, поэтому следствие велось в отношении неустановленного лица".

"Но все прекрасно знали, в отношении кого они фабрикуют абсолютное… ну, вранье", — подчеркнула певица. По ее словам, Вороненков в России успешно занимался антикоррупционными расследованиями, воевал с системой, "воевал с Левиафаном, который и для самой России является большой трагедией".

"Вот если бы, понимаете, какой-то украинский Денис взял бы и все-таки "Газели", которые вывозил Янукович в спешке, развернул бы в пользу (бюджета — Ред.). Вот это был такой человек, который такими вещами занимался, занимался очень успешно", — сказала Максакова.

Она также отметила, что нельзя исключить того, что в РФ после завершения украинского расследования "этих же самых виновных решат еще и у себя наказать".

Напомним, Денис Вороненков вместе с Марией Максаковой уехали из России на Украину в прошлом году. Сам экс-депутат российской Госдумы объяснял этот переезд политическими причинами. Однако в Следственном комитете РФ увидели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

В Киеве Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против беглого экс-президента Виктора Януковича.