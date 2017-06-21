Эксперт: банковская сфера выздоравливает благодаря росту экономики

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Небанковские кредитные учреждения заняли треть рынка розничного кредитования в Украине. Об этом говорится в исследовании USAID.

Данные показывают, что в 2016 году оборот банковских кредитов населению составил около 77 миллиардов гривен в то время как оборот кредитов ломбардов и кредитных учреждений достиг 37 миллиардов гривен.

Ситуацию с рынком кредитования В Украине в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал руководитель группы аналитики и прогнозирования Центра стратегических инициатив Владимир Стус.

Что так привлекает украинцев в кредитовании небанковскими учреждениями?

— Я думаю, уже сейчас тенденция изменилась. Связано это с тем, что целый ряд банков запустили супер льготное кредитование по кредитным карточкам. И эта информация за 2016 год уже перестала быть актуальной применительно к конкретному сезону.

То есть сейчас по этому сезону, понятно, что в условиях, когда у людей нет платежей за отопление, то необходимость кредитных ресурсов еще упала дополнительно к этому.

Можно ли говорить, что и банковская сфера начала себя намного лучше чувствовать, если нашли достаточно финансов для таких кредитов?

— Безусловно, банковская сфера начала себя гораздо лучше чувствовать. Но тут два фактора есть. Это общее оздоровление банковской системы, и рост экономики. И также другой фактор — это рост пузырей, связанный с ростом пузырей на мировых финансовых рынках. То есть часть того роста и в банковской сфере, и в экономике Украины является дутой. И она будет неизбежно сдута.

То есть популярность ломбардов — это уже прошлогодний тренд?

— Да, это уже пройдено.

— Не берусь сказать, у меня нет данных. Но по тем продуктам кредитования, которые через карточки, это настолько удобно и настолько просто, что явно идет перенастройка, перенацеливание на банковский продукт.

Кто является клиентами ломбардов или финансовых заемных магазинов?

— У меня нет данных, но это экстренное кредитование, когда людям срочно нужны деньги, а возможности у друзей, знакомых занять уже нет.

А в отношении банковского кредитования, банки с какими рисками сталкиваются? Артем Романюков, facebook Иностранные банки беспомощны перед нашей коррупцией - эксперт

— Банковское кредитование более прогнозируемо, и когда есть у человека возможность, и заранее, то понятно, что он обычно идет в банк.

Другое дело, что сейчас банки активно начали развивать потребительское кредитование и вытесняют ломбарды. То есть вот этот тренд прошлого года, он перестал работать.

Какая ситуация с кредитованием малого и среднего бизнеса?

— Приоритет отдается именно экспортно-ориентированному бизнесу, и малому, и среднему. И в развитии его, и в кредитовании тоже. А внутренний рынок, в принципе, он как стагнировал, но сейчас чуть оживился, но это крохи. В основном наиболее перспективные и для кредитования это именно экспортно-ориентированный бизнес.

В целом вы видите тенденцию к увеличению кредитования?

— Сложно сказать. Посмотрим на цифры за полугодие. Но в целом — да, и ощутимо. Другое дело, я говорю, что часть этого роста является дутой, это работают пузыри. Причем, те пузыри, которые формируются не только и не столько в Украине.

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