Легализация добычи янтаря, американский визит Порошенко. Мнение эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что в ГПУ уже направлено представление на привлечение к ответственности народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова.



По словам Сытника, доказательной базы, собранной прокурорами и детективами, достаточно для предъявления обвинений во взяточничестве. Якобы Розенблат и Поляков вносили за взятки изменения в законодательство по добыче янтаря. А накануне был задержан один из охранников Борислава Розенблата, которого поймали при получении 200 тысяч долларов.



Состоялись переговоры Петра Порошенко с Дональдом Трампом. По окончанию этой встречи президент Украины провел короткую пресс-конференцию.



"Состоялась полноценная очень детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом, получили твердую поддержку со стороны США, поддержку в отношении суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, и твердую поддержку в продолжение реформ в Украине", — подчеркнул Петр Алексеевич.



Также, по словам президента, США остаются верны концепции урегулирования конфликта на Донбассе путем имплементации минских договоренностей.



Эти и другие ключевые события вторника, 20 июня, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал глава экспертного совета социологической компании SocioStream AG Александр Медведев.

О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ РЫНКА ЯНТАРЯ

Вы удивились, когда узнали, что народные депутаты за деньги принимают изменения в законы Украины?



— Они могли только предоставлять законодательную инициативу, вносить изменения в качестве законопроекта. Но за изменения в законопроект должна была голосовать ВР.

Кстати, не было сообщения, проголосованы эти законопроекты или не проголосованы. И вот во всей этой ситуации с янтарем в Украине по агентурным данным крайними стали два депутата.

Я ни в коем случае не хочу разбирать — они виновны, не виновны, брали, не брали. Я не знаю. Но точно ни Розенблат, ни Поляков не добывали янтарь, не вывозили и, наверняка, не крышуют его. Может быть, принимают участие, но это не самые главные персонажи. Не от двух депутатов зависит его легализация.



Никто не утверждает, что от них зависит, просто утверждают, что они в этих схемах принимали участие.



— То есть, если есть база доказательная, то хорошо. Тут возникает опять же, возвращаемся: брали деньги за то, что они внесут законопроект, который должна проголосовать ВР, или работали с ВР, которая принимала законопроекты.

То есть, на мой взгляд, это все выглядит как-то не совсем логично и не все говорит, не обо всех персонажах, не всех, условно говоря, актерах этого всего янтарного процесса говорят товарищи Сытник и Холодницкий. Я вижу, что тут определенный начался процесс либо легализации, либо перераспределения рынка янтаря.



Артем Сытник сказал, что народным депутатам грозит до 12 лет заключения. Представители антикоррупционных ведомств передали документы в ГПУ, теперь оттуда должно пойти представление в парламент. Что вы прогнозируете дальше?



— Я думаю, что не будет представлений, поскольку Розенблат — это представляет БПП, Максим Поляков представляет НФ. Очевидно, они имеют влияние на каких-то депутатов, или должны иметь влияние на каких-то депутатов, по мнению двух уважаемых товарищей из НАБУ и САП, поэтому я думаю, что все это сводиться к тому, чтобы через них либо же выйти на…, чтобы дали показания против более влиятельных людей из числа народных депутатов, которые занимаются крышеванием янтаря, либо же для того, чтобы собрать голоса под нужный законопроект. Потому что мы видим, что в последнее время с этим все сложнее и сложнее.

О СНЯТИИ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ С ТРЕХ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Генпрокуратура получила от САП представление на снятие неприкосновенности с нардепов Довгого, Полякова и Розенблата. Также НАПК вызвало лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко для пояснений относительно возможного административного нарушения, связанного с коррупцией. Как вы прокомментируете такие заявления?



— Сначала он ходил сам, а потом ходил со всей фракцией. Я не исключаю, что сейчас, наверное, НАПК соскучилось по самопиару и ему нужен какой-то громкий скандал.

Я думаю, что Олег Валериевич придет и устроит им такую возможность попиариться. Не знаю, понравится ли, ранее, как мы видели, то Назару Холодницкому не очень понравился приход Олега Ляшко, не совсем уютно себя чувствовал.



С тех пор мы ничего об этой истории не слышим.



— Да. Я думаю, что будет хороший пиар Олега Валерьевича, а больше его, наверное, его туда приглашать не будут. Очередное шоу, наверное, мы посмотрим видео, может, вся фракция придет.

То есть заметьте, давят, не ищут коррупционеров в исполнительной власти, ни тех, кто занимается теневой экономикой на местах, хотя этих персонажей полно, и региональная элита их знает, то есть агентурная сеть в принципе уже готова давать показания, кто мешает бизнесу, а начинается сейчас сессионная неделя, а потом еще одна сессионная неделя.

Есть новый законопроект, условно говоря, про оккупированные территории, который необходимо принимать, нужно принимать пенсионную реформу, а законопроекта нет. Нужно принимать земельную реформу, а законопроекта нет. Три важные законопроекта, которые не поданы.



А депутаты недостаточно мотивированы?



— Как-то так. Они позволяют себе даже не ходить на сессии. Надо как-то их подстегнуть. Вот, я думаю, с этим связано. Причем вот все, что делается наспех, вот даже взятку в 200 тысяч не могут дать депутату, приходится задействовать охрану. Все наспех делается, мне кажется, как-то несерьезно, не подготовлено, даже для таких молодых органов все равно не подготовлено.



О ПЕРЕГОВОРАХ ПОРОШЕНКО С ТРАМПОМ



После встречи с Дональдом Трампом Петро Порошенко сказал, что Украина получила поддержку со стороны США в отношении территориальной целостности. Также, по словам президента, США остаются верны Минским договоренностям. Вы довольны такими результатами?



— Естественно, что не только мне, но я думаю, что большинству украинцев этой информации не хватило, потому что хотелось бы побольше конкретики.

Вот с другой стороны, я бы хотел бы чуть-чуть защитить президента в данном случае. Тут самое главная, важная первая победа — это, условно говоря, забежать в Овальный кабинет и встретиться раньше, чем Путин с Трампом. Это было важно. В том числе и для внешних наших партнеров, и для внутренней украинской элиты. Все-таки встреча была подготовлена и министром Климкиным.

И должны еще вспомнить, что перед этим был визит Парубия в США, который тоже говорил, какое-то давал обязательство за голосования законопроектов либо о сотрудничестве украинского парламента с американскими сенаторами и конгрессменами. То есть какие-то были даны обязательства и Парубием. То есть встреча была подготовлена.



И по реакции Трампа можно сказать, что он подтвердил все договоренности, его, условно говоря, представителей с другими институциями Украины. Поэтому да, мы вот поддерживаем, да, мы на этом, но в "нормандский формат" мы не заходим.

Какие-то, очевидно, обязательства были даны Порошенко, либо какие-то обязательства даны Трампом. Потом, я насколько осведомлен, Порошенко идет в Пентагон о чем-то тоже говорить. И самое главное, я думаю, что результат визита Порошенко в Белый Дом, я думаю, что мы узнаем на встрече "двадцатки".

То есть, как будут относиться к Путину, с кем будет, кто будет с ним разговаривать, сколько, и с кем будет разговаривать Трамп по Украине. То есть будет опять встречаться с Меркель, с Макроном. Реакция других представителей "двадцатки" на ситуацию у нас и ситуацию в Сирии, это будет какой-то симбиоз. И мы должны вот понимать, что вот в этом плане президент все-таки дал свое мнение Трампу, как он видит развитие ситуации у нас в стране.

О ЗАКОНОПРОЕКТЕ О РЕИНТЕГРАЦИИ ДОНБАССА



В контексте этих переговоров анонсируют, что законопроект о реинтеграции Донбасса в скором времени появится в парламенте, и мы сможем его уже предметно анализировать.



— Есть шум, очень много шума, очень много заявлений, причем разных спикеров. Такое впечатление у меня складывается, что самого документа, оформленного в документ — не тезисного, не концепции, а самого документа, выписанного постатейно, еще нет. Создается колоссальный шум перед визитом Порошенко в США, как один из вариантов.



Что значит, что так широко обсуждается то, чего нет, по вашему опыту?



— Пока не появился законопроект, мы его не обсуждаем, потому что мы не раз сталкивались с тем, что обсуждается то, чего нет, а потом то, что появляется, совершенно не отражает действительность, даже иногда и противоречит слайдам. Поэтому, я думаю, что это шум, созданный, когда было понятно, что с Трампом необходимо встречаться. Что мы сейчас летальное оружие завезем, тут к нам приедут, мы тут базу чуть ли не разместим США, все у нас будет хорошо. Какие-то наработки есть.

Тут возмущает другое — то, что мы думаем, что с нашей территорией не может обойтись без, условно говоря, без советов или же готовности в том или ином виде помогать нам отвоевывать эту территорию или возвращать военным вооружением либо деньгами США.

То есть создали такой шум, и самым большим разочарованием на фоне маленькой победы Порошенко, что он забежал в Овальный кабинет, разочарованием и поражением будет то, что этот законопроект на этой неделе не появится. То есть президент на этой неделе вернется, законопроект на этой неделе не внесется, не внесется на следующей, и дальше еще одна будет сессионная неделя, и будет как с безвизом — два года будем ждать этот законопроект.



Стратегия по возвращению территорий там будет? Или там речь будет идти о том, что президент получит право вводить военное положение сам на отдельных территориях или во всей стране?



— Какая ни есть стратегия, но она хотя бы появится. То есть не какая-то операция АТО, которая на самом деле является военной операцией, а выложенная, пусть нелогична, пусть вызывает у нас возмущение, но выложенная на бумаге и принятая в ВР.

Тогда мы понимаем, что президент и ВР консолидированы в вопросе интеграции территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины. Но я все ж думаю, что законопроект появится только после встречи Трампа с Путиным. Тут самое обидное, что мы зависим от этой встречи. Мы не можем свое видение принять без этой встречи.



Три года никого не беспокоило, что продолжается АТО, всех все устраивало, и в какой-то момент Александр Турчинов сказал: хватит, то, что происходит на Донбассе, давно переросло АТО. Что на этот счет думаете?



— Не соглашусь, что всех устраивало. Оно не устраивало никого, кроме тех, кто на этом деньги зарабатывал.



Но в течение трех лет никто ничего не говорил, что это не АТО, что надо что-то с этим делать.



— Сейчас 2017 год, а у нас выборы президентские в 2019 году. Стартуют они в 2018. То есть уже сейчас надо договориться с новым президентом США, как они будут способствовать интеграции этих земель, условно говоря, обратного покровительства Украины, и чтобы эта программа хотя бы частично была выполнена, очевидно, это будет не основа, но один из самых главных пунктов новой программы избирательной Петра Алексеевича.

Новый срок, я думаю, потому что идти без интеграции Донбасса назад в Украину — это все равно, что идти с пустым ведром, у которого еще дырявое дно, даже показать нечего избирателю.



Ранее общественный деятель, правозащитник Николай Ляхович в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что за нелегальной добычей янтаря на Житомирщине стоят стоят криминальные кланы.



Также политолог Михаил Погребинский в эфире Голоса Столицы заявил, что цель законопроекта о деоккупации Донбасса — перенести выборы в Верховную Раду на более поздний срок.