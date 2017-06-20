У Трампа накопилась уйма вопросов к Порошенко - Тарута

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Сегодня, 20 июня, в Вашингтоне состоится первая встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом. Порошенко уже успел подчеркнуть важность того, что его встреча с американским лидером произойдет раньше, чем тот встретится с президентом России.

Президент Украины также отметил, что, кроме Трампа, во вторник встретится с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, руководством Минобороны США, Министерства торговли и также Минэнергетики. Порошенко похвастался, что еще никогда не было такого мощного визита.

По словам внефракционного депутата Сергея Таруты, встреча в Соединенных Штатах будет носить характер чрезвычайно важной и по большей части будет касаться урегулирования конфликта на Донбассе.

"Это ведь не только конфликт Украины и России, но и геополитический конфликт. Сейчас необходимо, чтобы главные мировые политические игроки решили между собой вопрос. Вместе с тем, вопросов поднакопилось огромное количество. И относительно Украины, и относительно НАТО, и по Сирии, и по терроризму. В Штатах будет идти речь о наработке плана действий на ближайшее время, в том числе и накануне важных переговоров Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Для этого надо сделать некую дипломатическую миссию, пригласить президента Украины Петра Порошенко", — говорит Тарута.

По его словам, изначально встреча американского и украинского президента не планировалась.

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"Но понимая, что сейчас и в Сенате, и в Конгрессе США наблюдается большая антироссийская риторика, Трамп осознает, что нужно все-таки немного понизить градус. Именно для этого и вызывают Порошенко. Кроме того, в Штатах хотят пообщаться, понять, что все-таки происходит в Украине. Уверен, что у Трампа будет очень много вопросов к Порошенко. Американский президент обязательно спросит своего украинского коллегу о том, почему в стране ничего не поменялось, а коррупция бьет все рекорды. Западные партнеры уже не раз говорили о том, что для независимости Украины коррупция является еще худшей угрозой чем российские танки. Наверняка Трампу интересно, почему Украина не полагается на свои собственные силы, а только просит о помощи", — отметил политик.

По словам депутата, важной составляющей встречи станет вопрос урегулирования конфликта на Донбассе.

"Для президента США важно также прояснить для себя, что сейчас происходит на линии размежевания, что делает Украина для реализации Минских соглашений. Кроме того, будут вопросы касаемо экономического положения, для этого проводится встреча с министром энергетики Перри, на которой будет идти речь о помощи Украине в плане независимости от энергоносителей", - заявил Тарута.

Кроме того, Тарута прокомментировал слова Порошенко о "фантастической" поддержке.

"Порошенко в 2014-м году очень много фантастического пообещал и Верховной Раде, народу Украины. Как результат, ничего фантастического из этого не выполнено — полный ноль и голый пиар. Анализируя высказывания президента, нужно понимать, что Порошенко — очень классный пиарщик. Делать красивые и громкие заявления — это составляющая пиар-компании по его визиту в Соединенные Штаты", — резюмировал политик.