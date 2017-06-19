Корнейчук: для Порошенко наступил час "Ч"

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Ролевые игры президента Петра Порошенко и влиятельного олигарха Рината Ахметова продолжаются: глава государства крепко держит олигарха за горло, чтобы тот оставался подконтрольным, одновременно позволяя зарабатывать за хорошее поведение, пишет на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

С одной стороны, отмечает он, Порошенко лишил Ахметова угольных активов в Донбассе, помогая блокаде. С другой — позволил импортировать российский уголь (почти 800 тыс тонн с начала года) и "дал команду НКРЭ взвинтит цену на "тепловой" 1 КВт до 2 грн".

"Или другая ситуация. С одной стороны, Гройсман по указанию Порошенко не выплачивает олигарху миллиарды субсидионных денег. С другой — Ахметову не мешают экспортировать электроэнергию с Бурштынской ТЭС в Европу (рост поставок с начала года — 40%) и зарабатывать миллиарды на повышение тарифов на э/э для населения", — указал эксперт.

Таким образом, Порошенко держит Ахметова в ритме спорта, продолжает Корнейчук: "поскольку власть в любой момент может запретить импорт угля из России или экспорт электроэнергии из-за ЧП в энергетике".

"Но вот наступил час "Ч". Порошенко стал "хромой уткой" для Запада, а ТАТС (Турчинов-Аваков-Тимошенко-Садовый — Ред.) активно раскачивает под ним трон. Сейчас Банковая заставит Ахметова выбрать сторону битвы. И если он готов поддержать Порошенко за те кабальные (после эры Януковича) условия сотрудничества, которые тот ему навязал, Ахметову придется начать войну с ТАТС. И это станет его стратегической ошибкой…", — подытожил политаналитик.

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Напомним, блокада Донбасса стала причиной введения ЧП в энергетике, остановила работу крупнейших предприятий. Кроме этого, главы ЛДНР объявили о «национализации» предприятий, ранее находившихся под украинской юрисдикцией — в частности,