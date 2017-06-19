Двукратный рост тарифов в Киеве ничем не обоснован - Кучеренко

РИА Новости Украина РИА Новости Украина Евгений Котенко Землянский о либерализации рынка и росте тарифов на электроэнергию

Киевская государственная городская администрация (КГГА) 16 июня увеличила в 2 раза новые тарифы на квартплату (на содержание домов и придомовых территорий) — с 2,80 грн за кв. метр до 5,85 грн за кв. м. Повышение тарифа стартует с первого июля, повышенные платежки киевляне получат уже в августе.

Как заявил РИА Новости Украина экс-министр Украины по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко, подобное повышение является ничем необоснованным решением. По его мнению, киевские власти должны показать жителям технико-экономическое обоснование подобного повышения. В противном случае, киевляне имеют право оспаривать подобное решение.

"Я не вижу, почему возник вопрос повышения стоимости квартплаты, в чем причина подобного повышения. Стоит вопрос о законности подобного повышения, и я считаю, что это неправильно. Подобное повышение необходимо обсуждать с жителями, прописывать порядок повышения после обсуждения с выплатами. Однако этого не происходит. Непонятно, почему повысили именно в два раза, почему не в три или в четыре? Такие решение киевляне могут и должны оспаривать в суде", — заявил Кучеренко.

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