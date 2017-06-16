Эксперт: для бесплатного роуминга Украине нужен договор с регулятором ЕС

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В Евросоюзе отменена плата за роуминг, но только для европейцев. Гражданин Италии, приехав в Германию, сможет без дополнительной платы пользоваться всеми мобильными услугами по тарифам своего оператора. Немного позже бесплатный роуминг для граждан ЕС будет введен также в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии, которые не входят в Евросоюз.

К отмене платы за роуминг в ЕС шли десять лет. Все это время разрабатывалась нормативно-правовая база и решались технические моменты. В конце апреля Совет ЕС утвердил последний документ, который нужен был для введения бесплатного роуминга.

Президент Петр Порошенко заявил, что с Евросоюзом ведутся переговоры об отмене платы за роуминг для украинцев, путешествующих по Европе.

Перспективу отмены платы за роуминг для украинцев в странах ЕС прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы советник по регуляторным вопросам компании "Киевстар" Максим Савченко.

Почему ЕС так долго шел в выполнению решения об отмене платы за роуминг?

– На самом деле технически все это возможно, но нужно понимать, что любое формирование цен, будь то роуминг или любые предоставляемые телекоммуникационные услуги, это хозяйственные отношения между двумя хозяйствующими лицами, субъектами хозяйствования. И ЕС намного более в правовом плане, скажем так, либерален, и он не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность других компаний.

Поэтому вопрос занял десять лет. Шли, скажем так, сначала договорные отношения, а потом уже все принималось на законодательном уровне, когда компании давали свое добро. Потому что формирование роуминговых тарифов — достаточно сложный процесс, который в себе составляет очень много финансовых составляющих между двумя компаниями. То есть компанией, которая родная для абонента, и компания, которая в сети, которой он регистрируется, приезжая в другую страну.

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То есть на законодательном уровне обязали все это сделать?

– Да, но так долго это происходило, потому что у компании есть стратегические планы, и в один год или в два года их нарушить – это значит подкосить стабильность компании. Поэтому ЕС подошел с пониманием к бизнес-моделям и бизнес-планам компаний.

Какую процедуру должна пройти Украина, чтобы отменить плату за роуминг?

– В первую очередь нужна договоренность с операторами ЕС и с регуляторными органами ЕС, которые будут работать с этими операторами, потому что напрямую наш регулятор не может работать с операторами ЕС. Он работает на международном уровне с европейским глобальным регулятором и с регуляторами, в частности, по странам.

На сегодняшний день, действительно, идет такая работа, мы встречались с национальным регулятором, и будем встречаться. Он выслушивает наше мнение, мы излагаем свои позиции. И первый шаг, который будет делаться, насколько мне известно, конечно же, регулятор знает лучше, это будет понижаться по принципу роуминг "лайт" и "хоум", как это сделано в Европе, со странами европейского содружества. Туда входят Молдавия, Беларусь, Азербайджан, Армения, Грузия и Украина.

И что это будет? Это уменьшение стоимости в этих странах?

– Да, уменьшение стоимости роуминга для роумингового тарифа для абонента, к примеру, украинца, когда он будет ехать в Армению, Грузию, Беларусь или другую страну европейского содружества.

А какие перспективы этого решения по срокам? Или это пока что только на уровне разговоров?

– Пока что идут договорные отношения. ЕС буквально неделю назад в лице своего представителя, он выступал в Грузии, сказал, что ЕС рассматривает возможность роуминг "лайт" и "хоум" для стран восточного альянса, этих стран, которые я обозначил, к 2020 году. Если это будет быстрее, мы будем этому только способствовать.

Но нужно понимать, что роуминговый тариф — это не заработок украинских операторов. Очень большая часть заработка, до 90%, это заработок именно европейского оператора, когда абонент регистрируется у него в сети и получает там телекоммуникационные услуги.

Если будут снижены или отменены роуминговые тарифы, наши операторы потеряют деньги?

– Это достаточно значительная часть заработка, но мы должны понимать, что в свою очередь, мы перестанем тратить, вернее, мы уберем затраты на наших роуминговых абонентов, которые в ЕС. То есть приблизительно плюс-минус это компенсирует друг друга.

Если абонент находится за границей, есть только затраты?

– Мы зарабатываем, но, скажем так, копейки. То есть если посмотреть непосредственно по компании "Киевстар", то по странам ЕС практически по всем, у нас стоимость роуминга две гривны, минута звонка – это две гривны. Есть единичные страны, как Лихтенштейн, там, по-моему, четыре гривны. А так в основном две гривны.

На сегодняшний день на самом деле, то есть домашние звонки для европейских абонентов, они стоят дороже. То есть они друг с другом в роуминге по ЕС будут говорить дороже, чем наши абоненты — две гривны.

Каким образом удается украинским мобильным операторам договариваться со своими коллегами за границей о таком недорогом роуминге? Нужно с каждым оператором отдельно договориться?

– С каждым оператором в каждой стране есть отдельные соглашения, в которых прописываются, скажем так, заработок местного оператора, затраты по роумингу, плюс еще составляющая за совершение трафика. То есть с каждым оператором у нас есть сотни соглашений, которые регулируют, и с каждым оператором в принципе, это разные цены.

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Поэтому наш абонент, приезжая в европейскую страну, мы автоматически выбираем ему самую дешевую сеть оператора в этой стране. Если сети переключаются, скорее всего, просто на мобильном устройстве абонента выставлен не автоматический выбор сети, а ручной. И если теряется покрытие, то значит, он переходит на другую сеть, которую может подхватывать.

А государство никаким образом не регулирует стоимость звонков в роуминге? Здесь есть какие-то ограничения?

– На самом деле, это очень проблемный вопрос, который привел к тому, что национальные операторы потеряли свою выручку, потеряли валютную выручку, которую привозили в Украину, а не увозили из нее. И мы объясняли это регулятору, но, скажем так, это не предмет нашего сегодняшнего обсуждения.

На самом деле, мировая практика законодательства, и, в принципе, в Украине то же самое было прописано, о том, что государственные органы не имеют права вмешиваться в международные контракты. То есть есть закон про электронные телекоммуникации, есть закон о внешнеэкономической деятельности, где есть положение о том, что международные цены прописываются операторами в договорах с международными контрагентами.

Поэтому государство на самом деле на сегодняшний день не имеет права вмешиваться в такие моменты.

Не подорожает ли роуминг для украинцев в Европе?

– Это уже произошло как для Украины, так и для других стран вне ЕС. Это был больше не роуминг, а как раз та ставка за завершение трафика. Это уже произошло.

Но мы не можем позволить себе эскалировать какие-то проблемы на наших абонентов. Поэтому мы сохранили нашим абонентам роуминговые тарифы на том же уровне, которые были приняты осенью прошлого года.

Тут еще надо четко понимать, ЕС сделал роуминг, но в своем законодательстве оставил возможность операторам добавлять надбавочную стоимость, если роуминговый тариф для абонента не покрывает их затраты на организацию этой телекоммуникационной услуги. И на сегодняшний день в Литве всем трем операторам разрешили делать роуминговую надбавку своим абонентам, когда они находятся в ЕС, потому что у них были национальные тарифы очень низкие.

Скажу так, что наши национальные тарифы еще ниже, чем в Литве. И литовский регулятор разрешил своим операторам мобильным делать такую надбавку. Поэтому говорить о том, что надбавка совсем отменена, там есть очень много ограничений, и по времени пребывания, и по злоупотреблению абонента.

Что касается недорогого роуминга, он есть не во всех странах?

– У каждого оператора есть свои показатели по прибыли на год, и исходя из них, они устанавливают какие-то нижние границы, по которым они могут принимать этот тарфик и обслуживать наших абонентов.

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