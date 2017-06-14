Курс вверх: гривна будет укрепляться до середины лета - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Гривна начала укрепляться по отношению к доллару. По отношению к евро украинская валюта показывает то падение, то неуверенный, но рост.

Что происходит на валютном рынке и к чему готовиться в ближайшей перспективе, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

Официальный курс гривны к доллару немного укрепился. Чем это можно объяснить?

— Конечно, это не случайные колебания, это, по большому счету, тенденция, которая подтверждает несколько факторов. Первый, это то, что на мировых валютных рынках идет удорожание евро относительно доллара. Если месяца три назад евро к доллару стоил порядка 1,07-1,065, то сегодня он уже устойчиво завалил за 1,11…

Соответственно, отсюда кросс-курс меняется, и поэтому наша гривна так и колеблется: относительно доллара усиливается, относительно евро держится, иногда падает, иногда подымается.

Второй фактор, что касается стабильности нашей валюты, это сезонные колебания. Всегда летом, в начале лета, до середины лета, гривна стабилизируется, показывает свою силу. Это связано с рядом факторов. Один из них, это тоже наше любимое сельское хозяйство. Как правило, в мае идет удорожание прошлогодних запасов, и те сельхозпроизводители, которые удержали свои запасы до этого периода, они зарабатывают более интересные деньги, и переход валюты более устойчивый, то есть приход.

Следующий вопрос — это летние колебания, связанные с тем, что нет большого спроса на валюту, связанную с подготовкой к зиме. У нас нет закупок на газ и прочего, то есть мы еще не раскачиваемся в этой ситуации, поэтому упор на доллар тоже не такой значительный, как осенью, поэтому тоже позволяет быть мало-мальски стабильной валюте.

Поэтому, резюмируя всю эту вещь, по большому счету, с одной стороны, это подтверждает отсутствие панических настроений, то есть мало-мальски гривна стабильна, она находится в таком симптоматичном тренде, подвязанном под мировые валюты и исходя из нашей экономики и сезонных колебаний.

То есть гривна более или менее стабильная, но немножко начал шататься именно доллар?

— Доллар относительно евро и относительно других мировых валют. Это опять же связано и с политическими аспектами, мы же видим, что Европа по большому счету устояла, выборы прошли во Франции, Голландии, хорошие показатели идут в части прогноза по Германии.

С другой стороны, нестабильная ситуация в США, связанная с проведением политики Трампа, немножко пугает мировых спекулянтов, игроков на валютных рынках, поэтому доллар немного проседает.

Нацбанк регулярно выкупает валюту на межбанке, и это не дает существенно укрепиться гривне?

— Это обязанность НБУ — держать валюту в заданных параметрах. Держать ее устойчивой. Поэтому если есть большой избыток валюты, то НБУ этот избыток выкупает, чтобы не было больших колебаний. Точно также, когда происходит резкая нехватка валюты, то НБУ проводит аукционы, чтобы удерживать курс в прогнозируемых параметрах.

Если бы НБУ не выкупал избыток, доллар мог бы стоить значительно меньше?

— Как всегда, в любой экономике существует конфликт интересов между экспортерами и импортерами. В данной ситуации, экспортеры, получившие валютную выручку, продавшие доллары, условно говоря, не по курсу 25, не по курсу, максимально близко к прогнозируемому правительством на этот год.

Условно говоря, не по 25, а по 20, тем самым эти экспортеры получили бы себе гривневую массу в доход меньше гривны, тем самым у них бы возникли проблемы с выплатой зарплаты, платежа налогов, расчетных параметров. Точно также в обратную сторону. Если бы курс улетел вверх, получилось бы резкие инфляционные процессы.

Есть мнение, что в международных расчетах надо привязываться к евро, а не к доллару. Почему?

— Так случилось, что исторически с 1990-ых годов у нас Украина доллароориентированная. Это связано с тем, что экспортная часть нашей экономики ориентируется на страны в первую очередь Азии, Африки, а этот сегмент рынка работает в долларовом параметре. Поэтому все контракты заключаются в долларах.

Учитывая то, что сегодня Украина меняет свой тренд экспортный с России на Европу, учитывая ЗСТ, поэтому НБУ и рекомендует там, где это возможно, для удобства платежа переводить все-таки в евро. Потому что мы все больше входим в еврозону, и чтобы не терять деньги на смене валют, поэтому поступает такая рекомендация от НБУ.

Пойдет ли курс доллара вверх, и по каким причинам?

— Я могу судить, исходя из параметров, которые декларируют наши внешние аудиторы. Они говорят о том, что если в следующем году мы хотя бы выйдем на 3% роста ВВП, и хотя бы, как минимум, мы не будем падать в экономической плоскости, то курсы будут примерно стабильны как в наличной, так и безналичной форме в пределах этих 25-27.

В начале года многие эксперты прогнозировали курс 30-32 гривны за доллар, а наша валюта все же укрепилась. Не все так плохо?

— Конечно, потому что в начале года у нас были вопросы, связанные с национализацией ПриватБанка, было непонятно, как себя поведет рынок в части депозитов, в части стабилизации банка, сколько будет денег гривневой массы выброшено на рынок в связи с поддержанием ликвидности того же ПриватБанка.

Поэтому кое-кто прогнозировал, что эта избыточная масса гривны, которую сгенерировало правительство, чтобы войти в капитал ПриватБанка, будет давить на рынок и курс пойдет вверх. Но учитывая тот механизм, как прошла докапитализация банка и связывание этой гривневой массы, что не позволило появиться лишней гривне на рынке, она дала возможность быть устойчивей гривне относительно доллара.

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