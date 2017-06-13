Эксперт: отмена ограничений на перевод денег - валютный рынок стабилизируется

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

С 12 июня Национальный банк Украины отменяет ограничения для физических лиц на перевод средств за границу, который ранее был ограничен суммой в 150 тысяч гривен в месяц.

Стоит напомнить, что о планах постепенно смягчить административные ограничения на банковско-финансовом рынке в рамках представления концепции новой модели валютного регулирования Нацбанк сообщил в конце 2016 года.

Чем продиктовано такое решение регулятора, и стоит ли ждать смягчения других административных ограничений на банковском рынке, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

Возможность осуществлять переводы средств за границу без ограничений в сумме — это свидетельство оздоровления банковского сектора?

— Принципиально, да. То есть нужно понимать, что мы вернулись к правилам, которые были до 2014 года, когда украинцы, если у них есть потребность проплачивать за обучение, за лечение или еще за какие-то подобного рода услуги, могли без ограничений проплачивать деньги и получать за рубежом тот сервис, который они здесь не могут получить.

Потому что после 2014 года были в связи с кризисом наложены ряд ограничений, например, в эквиваленте не более 150 тысяч гривен в месяц проплачивать по подобным платежам, и это не совсем было удобно, как я сказал, потому что, к сожалению, Украина не может предоставлять все те сервисы, которые есть в мире.

Эти ограничения были оправданы? Они сработали?

— Однозначно. Во время кризиса, когда существует напряжение в обществе, существуют какие-то спекулятивные ожидания, кое-кто кое-как может сыграть в этой плоскости, поэтому государство сделало ряд ограничений для того, чтобы стабилизировать валютный рынок и не валить страну в банкротство.

Игорь Полховский, facebook Эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский

Поэтому — абсолютно правильные решение, все развивающиеся так называемые страны проводят такие действия, когда наступает в той или иной стране кризис. Поэтому это говорит о том, что сегодняшняя смена ограничений, что в целом валютно-денежная ситуация в стране улучшается, стабилизируется.

А какая выгода от этого Нацбанку? Ведь деньги банковских клиентов, вместо того чтобы работать на украинскую экономику, будут вливаться в зарубежные экономики?

— Нет. Во-первых, мы не говорим, и это постановление не говорит об этом, что любой человек может по своему желанию любые свои денежные средства вывезти за рубеж. Например, при желании у него на депозите какая-то сума денег, купить доллары и просто отправить на другой банковский счет.

Подобные платежи могут осуществляться только при предоставлении документов, которые подтверждают необходимость той или иной сделки, как я говорил: обучение, лечение, покупка каких-то сервисов, юридических консультаций, т.д. и т.п.

Поэтому мы же должны понимать, что и НБУ, и правительство все-таки — не бизнес-структуры, их задача все-таки формировать комфортные условия для жителей страны, и поэтому если появилась возможность снять эти ограничения, это говорит о том, что в какой-то степени кто-то о ком-то думает, в том числе, и о народе.

Подводных камней в этом решении нет?

— Их нет. И, как я говорил, мы вернулись к положению, которое было до 2014 года, поэтому мы, по большому счету, восстановили те правила игры, которые были. Но если мы говорим о каких-то инвестиционных проектах, например, вы захотели купить предприятие за рубежом как физическое лицо, напрямую это вам не позволено.

Повторюсь еще раз: сняты ограничения для получения сервисных вещей: обучение, лечение, консультации юристов, т.д. и т.п., то, что вы не можете, к сожалению, здесь получить.

Среди смягчений также позволили банкам без ограничений обмен валюты по отношению к разным группам. Это тоже хорошая новость?

— Да. Это техническое ограничение, которое, по большому счету, снимает контроль над этими операциями, потому что они не влияют существенно на валютно-денежную ситуацию в стране. Эти уже сняли перестраховочные "фишечки".

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Стоит ли ожидать каких-то позитивных изменений относительно перевода средств в Украину?

— У нас, по большому счету, нет таких больших ограничений по поводу перевода денежных средств в Украине. У нас есть инструментарий, те же международные сервисные системы, которые позволяют переводить деньги в Украину. Но это на уровне физических лиц. Понятно, что там стоит вопрос комиссии и т.д., но это уже бизнес.

Каких смягчений нам еще стоит ожидать?

— У нас остались ограничения для покупки валюты в одни руки в один день, у нас остались ограничения, обязательства продажи валюты для бизнеса. Они остаются, но они потихоньку снимаются. Буквально недавно было опять постановление НБУ, которое смягчило эту ситуацию, оставило 50%. Если вспомнить, то год назад было 100%.

Поэтому, если брать глобально, чтобы вернуться хотя бы к состоянию 2013 года и ранее, докризисных годов, конечно, нужно снять ограничение по покупке валюты в одни руки, снять эти ограничения и также снять обязанность продавать 50% своей валютной выручки. Но, я думаю, если тренд будет сохраняться, то, может быть, к осени мы к этому придем.

Напомним, управляющий директор "Кредит Оптима Банка" Игорь Львов в эфире "ГС" заявил, что запретив международные платежные системы, Россия запретила легальный перевод денег в Украину.