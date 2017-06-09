Медреформа - это модель дефолтного состояния медучреждений - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Верховная Рада сделала первый шаг к реформированию медицинской отрасли: в первом чтении одобрила проект медреформы в отношении государственных фингарантий предоставления медуслуг.

Однако комитет социальной политики и здравоохранения не поддержал законопроекты по медицинской реформе. Одна из претензий к документу, который разработала нынешняя команда Минздрава, — это то, что могут появиться новые коррупционные схемы в медицине. Мол, правительственным законопроектом украинцев лишат каких-либо финансовых гарантий получить медицинскую помощь.

Сколько будет стоить государству медицинская реформа и хватит ли этих средств для предоставления качественных услуг, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил генеральный директор медицинской компании ilaya Алексей Шершнев.

Комитет соцполитики и здравоохранения не поддержал эти законопроекты. Одна из претензий, это то, что могут появиться новые коррупционные схемы в медицине. Как вы считаете, в таких словах есть смысл?

— Конечно, есть смысл. Дело в том, что государство за 25 лет существования независимой Украины еще ни разу не показало пример, когда оно создавало единого закупщика или заказчика каких-то работ, и там не присутствовал коррупционный компонент. Поскольку этот момент как-то быстро и скоропостижно представлен, как будет работать этот монстр, который консолидирует последние не консолидированные потоки в нашей стране, финансовые, то есть опыт страны показывает, что все будет не совсем транспарентно. С другой стороны, тут проблема гораздо более сложная. У нашей страны нет денег, нет даже близко того объема денег, который нужен для того, чтобы обеспечить какие-либо там гарантии… в плане обеспечить профилактику, лечение, на вторичном уровне и так далее. Почему я так говорю, потому что на самом деле даже не сделана нормальная оценка, а сколько вот надо денег, и на что, и какая вообще модель здравоохранения и так далее.

Объясните тогда, почему это все так делается внезапно и поспешно?

— С одной стороны, я могу сказать, что реформы надо делать быстро, вопросов нет. Потому что долгие дискуссии, там бы было миллиард каких-то замечаний, потом профильный комитет тоже не всегда стремится быстро что-то сделать, а достаточно консервативно относится ко многим вопросам. Но тут как бы проблема в чем? Ни у тех, ни у тех нет реального опыта реализации такого рода проектов. Я бы порекомендовал людям примерно так воспринимать ситуацию: любой, кто что-то предлагает, он должен быть способным получить кредит в банке под этот проект. Если он не может этого сделать, значит, его проект нереальный. Вот я могу вам сказать, что ни те, кто что-либо предложили, ни те, кто им оппонирует, не представляют на самом деле до конца всю картину, все цифры, что нужно сделать для того, чтобы система здравоохранения начала работать. В связи с этим, проблема этих инноваций и скоропостижных процессов не в том, что не надо делать реформы и т.д. — я сам за реформы.

Проблема состоит в том, что в результате таких действий можно разрушить даже то несчастное состояние, которое есть сейчас. А там есть много процессов, которые не просто так… там, гемодиализы всякие, инсулины, там могут быть гораздо более серьезные последствия. Поэтому пока что я вижу, что фактически создается модель дефолтного состояния медучреждений. Дефолт — это когда от вас убегают все сотрудники, это когда у вас разваливается система. И это потрясение, это проблема. Да, возможно, через несколько лет это преодолеется, но как говорится, не дай нам бог жить в эпоху перемен. Почему я говорю, что проблема не в самой реформе, а в том, что мне кажется, ее неадекватно экспертно оценили, и вот скоропостижность процессов, флешмобы, только говорит о том, что на конкретные вопросы там, скорее, ответов нет, и людей разделили на категорических сторонников реформы и категорических противников. Хотя на самом деле, правда — посередине.

В финансово-экономическом обосновании этого законопроекта говорится о том, что врачи первички уже в процессе реформирования медицинской отрасли будут получать в среднем 25 тысяч гривен в месяц. Это приличная сумма для нашей медицины?

— Это манипуляция. Потому что это не сумма, которая на зарплату врачу. Врач семейной практики на рынке сейчас получает меньше, чем 25 тысяч. Это все деньги врачу на обеспечение профилактики 1500 пациентов. Это большая разница. Я владею клиникой семейной медицины, я знаю ее бюджет, я знаю, сколько нужно на профилактику одного человека в год. Это где-то нереально на 90%.

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Ранее эксперт по медицинской реформе Зоряна Черненко в эфире "ГС" подчеркнула, что до сих пор не разработан четкий перечень услуг и лекарств, стоимость которых будет покрываться государством.