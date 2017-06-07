В ЕС структура безопасности трещит по швам — военный эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Европейская комиссия разрабатывает законопроект о создании общего оборонного фонда Европейского союза. Об этом сообщает издание The Guardian.

Журналисты утверждают, что часть этих денег, а именно 250 миллионов евро, планируют ежегодно тратить на исследования в области новых военных технологий. Речь идет, например, о беспилотных летательных аппаратах, самолетах, заправляемых в воздухе, а также о системах киберзащиты.

Подробнее военные планы Евросоюза прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт Олег Стариков.

Миллиард долларов в качестве общего оборонного фонда ЕС — это много или мало?

— Бюджет НАТО составляет от 900 миллиардов до одного триллиона долларов. ВВП стран НАТО — 35 триллионов долларов. ВВП РФ — один или 1,5 триллиона долларов. И бюджет — от 50 до 80 миллиардов. Поэтому бюджет стран ЕС по обороне — 250 миллиардов долларов. То есть если брать бюджет РФ и Китая, это примерно составляет один бюджет стран ЕС, блока НАТО, не считая американцев, у американцев — 600 миллиардов долларов.

Тогда как стоит расценивать эти намерения Еврокомиссии? Вспоминаем еще заявления Дональда Трампа, который требовал от своих союзников по НАТО увеличивать военные расходы в рамках Альянса. Можем ли мы говорить о том, что это такие первые ласточки самостоятельной заботы о собственной безопасности?

— Дело в том, что канцлер Германии об этом сказала, потом Жан Клод Юнкер сказал об этом в газете "Нью-Йорк Стрит Джорнал", вчера было опубликовано. То есть ЕС понимает, что Трамп сейчас стал таким терминатором по разрушению западного единства. Потому что никто не мог понять, чтобы сама ведущая страна мира, на которой евроатлантическое сотрудничество держится, стала разрушать это единство. Потому что в мире Путин разрушает это единство. Страна с одним триллионом долларов ВВП стала политическим фактором во всех странах. Она даже стала политическим фактором и в США, и в ЕС. Поэтому западный мир не знает, как поступить, как с этим бороться. Потому что они сейчас решают, но они больше всего боятся, что если что-то предпримут, это все развалиться — сама именно структура, архитектура европейской безопасности, мировой безопасности. Больше всего это их пугает. Поэтому они сейчас выбирают решение. А Трамп идет по-своему. Но для нас, для Украины, самое страшное в другом. Надо обратить внимание, что у Америки есть принципы и интересы. Так вот, как и Трамп, так и госсекретарь Тиллерсон, заявили, что для нас важнее интересы, а принципы — демократия, свободы, на второй план. Вот это самое опасное. Вот эти самые опасные заявления, которые были после саммита G7, после НАТО, вот сейчас G20, посмотрим, что оно будет.

Читайте также: Взрыв в Манчестере: меры безопасности в мире нужно ужесточать – эксперт

Возможно ли создание единой европейской армии? Особенно учитывая, что большинство стран ЕС являются параллельно и членами НАТО?

— Само по себе структура евроатлантической интеграции, тем более, военная структура НАТО, она отработана. Что бы сейчас Трамп ни говорил, но совсем недавно американцы завели из Афганистана свою группу, которую разместили в Прибалтике, в Польше и Румынии. Сейчас создаются средства ПВО, противокосмической обороны в Румынии. Поэтому одно дело, администрация это заявляет, но другое дело — есть коллективный Запад. Я так думаю, и республиканцы, и демократы в США, не допустят развала евроатлантического сотрудничества. Что делает Трамп? Он заставляет мир перейти на 2% ВВП, в принципе, для справки, 2% ВВП в Европе выполняет только Англия, Польша, Греция и Турция. Остальные страны меньше 2%, и если брать по странам ЕС, 1,32 —1,35% ВВП они тратят на оборону. В принципе, Трамп это делает правильно, с одной стороны. Потому что у них очень мощное лобби военно-промышленного комплекса, и как только поднимутся расходы на оборону, то европейцы начнут закупать оружие в США. Трамп и заявляет, что перенести рабочие места в Европу, в Америку. А европейцы, что если они перенесут деньги туда, отдадут, то у них производство не будет развиваться. Поэтому европейцы, с одной стороны, начинают защищать свой рынок. Они должны создавать на своих предприятиях, которые выпускают продукцию военно-промышленного комплекса, они должны закладывать на них больше денег, бюджеты, для того, чтобы производить хорошее вооружение.

Что касается ядерной безопасности. После выхода Великобритании из ЕС, в составе союза останется только одна страна с ядерным оружием. Это Франция. Насколько Франция будет готова обеспечить ядерную безопасность ЕС?

— Я так думаю, это будет так оно и будет. Потому что все равно евроатлантическое сотрудничество останется. Никуда оно не денется. Система и ПВО, и противокосмической обороны, и неядерное сдерживание, и ядерное сдерживание — оно все останется. Потому что самое большее, что боится Путин? Путин боится, Кремль боится то, что на них перестанут обращать внимание. Россия же как живет? По принципу, против Запада, но Запад ее финансирует. Сама оборонная структура евроатлантическая останется. Она, может, претерпит определенные изменения, но сама структура военная, может, политическая измениться, но военная останется. Потому что она очень эффективная. Если бы нам до такой структуры дойти, построить нашу армию, ВСУ, дай-то Бог. У нас, как сейчас палеолит — наши вооруженные силы. И то мы сдерживаем агрессию.

То есть заявления, которые мы на сегодняшний день слышим от европейских чиновников и политиков, могут быть своеобразным инструментом торгов в переговорах с США?

— Вот Меркель заявила, он не очень понимает, почему немецкие заводы, которые производят БМВ, находятся в Америке. Она говорит, так это же там это наши заводы производят БМВ, на которых ездит весь мир, в том числе американцы, и платят налоги. А он хочет, чтобы не было этих заводов. А реально бизнес все равно же победит. Поэтому это идут торги. Реально западный мир, капиталисты, те, кто реально управляет миром и финансово-промышленные группы, они всех потихонечку поставят на место.

Читайте также: Туалетная бумага "Трамп": безграничная мягкость

Напомним, экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута в эфире "ГС" заявил, что в ближайшее время перспектив интеграции в НАТО нет, но сотрудничество с Альянсом должно быть очень активным.

Эксперт-международник Евгений Ярошенко в эфире "ГС" отметил, что в отношениях Украины с НАТО сейчас не лучшие времена для того, чтобы можно было претендовать на полноправное членство.