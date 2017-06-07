Круизное судоходство в стране умерло – эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Украинский круизный лайнер "Генерал Ватутин" внезапно отказался заходить в порт Одессы и взял курс на город Ростов-на-Дону. Сообщалось, что 1 июня лайнер вышел из Киева в так называемый "горячий тур". Однако, не заходя в Одессу, он направился из Херсона в Измаил, а затем совершил переход в Вилково. А уже 6 июня взял курс в направлении Ростова-на-Дону. Как выяснили журналисты, судно было продано и следовало в порт новой приписки.

Ситуацию в эфире радиостанции Голос Столицы экс-директор департамента стратегического развития Киевского речпорта Александр Сарафонов.

Сколько в Украине насчитывается круизных лайнеров?

— Здесь вопрос нужно было бы разделять, потому что есть морские круизные лайнеры, есть речные. В принципе, за последние три года их количество уменьшилось. Есть несколько черноморских рейсов, не считая каких-то международных, а с заходом на Днепр на сегодняшний день фактически не работают.

Их количество уменьшилось из-за того, что они находятся в нерабочем состоянии или их продали?

— Они просто были завязаны, в основном, под международных туристов, частично этот спрос упал из-за ситуации в стране, плюс внутренний туризм, когда суднокомпания международная принимает решение, работать ей в том или ином регионе. Они все равно считают все в долларах, есть альтернативные предложения с любой точки мира и у нас курс доллара, уровень жизни упал, внутренний турист уже не может платить те деньги, и иностранный не едет в том объеме, в котором приезжал раньше.

Я бы хотел больше свое мнение сказать в целом об индустрии. Нужно разбираться. Я не представляю те судоходные компании, которые обеспечивают круизные теплоходы. Мы просчитывали инвестиционную составляющую Днепра как для туристических теплоходов, так и для грузовых, и я вот буквально пришел к окончательному выводу, что если и должна эта развиваться индустрия, то она должна развиваться с нуля. Мы не должны иметь дело с советскими теплоходами, которые были построены 40 лет назад.

Почему? Они потребляют много топлива?

— Конечно. Мы же за 40 лет что-то изобрели, улучшили эффективность, и когда считаются бизнес-планы, очень сложно со старым флотом иметь хорошую окупаемость. В принципе, на такую новость, что корабль куда-то ушел, отреагировал негативно, но потом подумал, что свято место пусто не бывает и, дай Бог, чтобы на это место уже новый спрос сформировал предложение. И я вам серьезно говорю, что в грузовом флоте, что в пассажирском флоте успешные проекты будут те, которые будут строиться исключительно для цели, подходить по параметрам, допустим, той же реки Днепр, судоходных шлюзов, уже изучая конкретный спрос, строить уже новые эффективные в эксплуатации суда. Тогда это будет гораздо более эффективные бизнес-проекты, чем те, что есть сейчас.

То есть ничего плохого в том, что продаются устаревшие корабли, нет?

— Нельзя так однозначно говорить. Мне бы хотелось как специалисту, который работает в этой сфере, чтобы мы полностью все обновили, тем более, на сегодняшний день есть компании, которые стратегически движутся в этом направлении, строят флот в Украине. Тот, кто не строит флот под свои потребности, тот неконкурентноспособен.

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Есть компании, инвесторы, которые заинтересованы в том, чтобы развивать судоходство?

— Все ждут принятия закона о внутренних водных путях, который изменит и установит правила игры на этом рынке. Плюс многие судовладельцы, которые готовы вкладывать во флот, сталкиваются с высоким банковским процентом на кредитование по строительству флота. Каких-то государственных программ, поддерживающих льготное финансирование, у нас пока, насколько я знаю, не предусмотрено, а судовладелец, когда смотрит, куда вкладывать, он рассматривает любую точку мира. Он же не замкнут на этом регионе.

Как быть с "Генералом Ватутиным"? Есть информация, что порт Ростова-на-Дону не будет его принимать? Что будет дальше?

— Я не знаю. Есть компетентные органы, которые такими вопросами занимаются. Я думаю, что на воде ситуация с урегулированием флота достаточно серьезно. Здесь как-то искажается информация. Все понятно, кто куда идет, в навигационной системе все запрашивается.

Ранее президент круизной компании "Червона рута" Юрий Соколов заявил в эфире "ГС", что российская компания вряд ли приобрела судно "Генерал Ватутин", а в Ростов оно направляется вероятно с целью транзита.