В Раде не считают важными изменения в регламент – депутат

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Парламент снова отложил рассмотрение регламента работы ВРУ. Этот вопрос не смогли даже включить в повестку дня, как не хватило голосов и на большинство законопроектов.

Зато некоторых нардепов поймали за просмотром порно на рабочем месте и кнопкодавстве.

Почему депутаты откладывают рассмотрение вопроса о регламенте, в эфире радиостанции Голос Столицы предположила народный депутат от фракции "Народного фронта" Светлана Войцеховская.

УНИАН Светлана Войцеховская. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому нардепи досі не можуть проголосувати зміни до регламенту?

— По-перше, не було одноголосного рішення в залі, тому і не відбулося. Це звичайно, не набралося 226 голосів, хоча в принципі законопроект, який виносив голова ВРУ, це зміни до регламенту відносно перерви з 12.00 до 12.30, а також закон про комітети, який приводить кількість комітетів до кількості міністерств, на жаль, не були проголосовані в залі, хоча ці закони, зокрема закон про комітети, мав вступити в силу вже до наступного скликання. Хоча на робочій групі всі голови фракцій і члени робочої групи погодилися про те, що фракції їхні будуть голосувати.

Депутати в кулуарах кажуть, що дуже багато побажань ще до цих змін і зізнаються, що більшості голосів просто досі немає. Досі дискусії тривають. Чи так це?

— Звичайно, дискусія триває і буде тривати, тому що у кожної фракції є своє бачення того чи іншого, але для того щоб ці дискусії зняти, і була створена робоча група, при голові ВРУ, і членами цієї робочої групи є представники від всіх фракцій. Моя суб'єктивна думка, чому це не відбувається і чому це не голосується: тому що, скажемо, питання зміни регламенту, вони такі вже по остаточному принципу. Є дуже важливі, на думку депутатів, інші реформи та законопроекти, а регламент… це таке, це змінимо правила колись там, коли дійдуть руки. І для того, щоб депутати голосували, треба ці речі пояснювати у фракціях. На робочу групу ходять 2-3 депутатів, а я думаю, що до цього просто не доходять руки. Якщо ми змінюємо регламент, то ми маємо змінювати принципи і підходи у відношенні до роботи всієї ВРУ. А ці висмикнуті речі, які ми хочемо частково змінити, вони завжди не приводять до розуміння депутатами, для чого ми це робимо. Оце моя суб'єктивна думка.

Хто найбільші прогульники в цій робочій групі?

— Я приходжу туди щоразу, бо мені фракція доручила, я туди приходжу, я являюсь членом регламентного комітету, так само на цю робочу групу приходить перший заступник регламентного комітету, який виконує обов'язки голови, Василь Пинзеник. Тому той, хто хоче щось зробити і змінити, там працюють нардепи. Якраз із ними треба працювати. Тому по відвідуваності це зовсім інша тема, це не питання регламенту, ми не можемо регламентом змінити політичну позицію партії.

Навіть Парубій говорив, що хочуть змінити кількість днів, щоб працювати, наприклад, два дні на тиждень, не працювати в середу… може прямо це не пов'язано з відвідуваністю, але якраз коли пропонувалися якісь зміни, багато хто мотивував це тим, що це покращить відвідуваність.

— Цю проблему треба розділити на дві. Є різні форми голосування і відвідування. Наприклад, якщо немає теми для обговорення, тому що всі в принципі обговорення і рішення приймаються на рівні комітетів. І тільки для того, якщо вже є конфлікт у комітеті і нема вирішених питань, тоді це все заноситься в пленарну залу. Друге, яка для нас формула? Ми самі повинні її вирішити. Але питання відвідування, якщо ми будемо підлаштовувати понеділки, вівторки, середи і четверги, це ніколи не буде якості роботи. Політичні партії, які формують список, мусять формувати списки так, щоб там були відповідальні люди, які були б зацікавлені у своїй законодавчій роботі. Тому що ВРУ і депутат — це робота. А якщо людина займається своїм бізнесом, і у нього зовсім інші теми, то ми як захочемо змінимо цей регламент, він все рівно туди не буде приходити. Тому в першу чергу — це відповідальність політичних партій, коли на виборах вони формують списки.

Чому парламент відклав розгляд регламенту роботи ВР, в ефірі "ГС" пояснив народний депутат від фракції БПП, представник аграрного комітету ВР Аркадій Корнацький.

УНИАН Аркадий Корнацкий. Архивное фото

Чому досі народні депутати не приступили до змін регламенту? І коли це може бути зроблено?

— Це важко сказати, коли це буде зроблено. Не приступили тому, що це не потрібно перш за все тим, хто керує всіма процесами в у ВР. А керує тими процесами далеко не народні депутати. Є, як ви сказали, погоджувальна рада. Це керівництво фракцій, керівництво фракцій в свою чергу обговорює, що потрібно вирішувати, а що не потрібно вирішувати, на Банковій. Тому знаєте, сталося те, що сталося. Не включили, значить, не потрібно було включити. І я хотів би зробити маленьке зауваження стосовно мого, так би мовити, представництва від аграрного комітету. Я туди не ходжу на засідання уже десь, мабуть, з півроку, якщо не більше. Тому що там абсолютно нічого робити, це клуб по інтересах від олігархів. І там вирішують так само, як і у ВР, що скажуть зверху, те буде прийнято. Будь-яка нісенітниця. Навіть злочин проти народу під назвою "законопроект" там легко проходить із усіма можливими порушеннями як процедури, так і усіх інших вимог законодавства.

Ваше бачення, чому Тарас Кутовий написав заяву про відставку? І які кандидатури зараз реально обговорюються на пост аграрного міністра?

— Я професійний юрист, але то мені не заважає, звичайно, знати, в чому причина відставки Кутового. Я переконаний, що ніякого секрету тут немає, ніякої таємниці, ніякої інтриги. Просто від самого початку було так домовлено в тих колах, де вирішується, кого призначати, куди призначати, на який термін призначати, що Кутовий буде працювати на посаді міністра аграрної політики і продовольства протягом одного року, за який час він повинен виконати всі покладені на нього завдання. Покладені, звісно, тими людьми, які делегували його у політику, у ВР, а потім на посаду міністра. Цей час сплив. Я не знаю напевне, чи вирішив, чи не вирішив Кутовий ті завдання, які були перед ним поставлені, але він подав заяву про звільнення. Напевне, на його місце прийде інша людина, яка вже давно визначена.

Ви б хотіли стати цим міністром?

— Звісно, ні. Тому що це продовжувалося би максимум два-три тижні. Як тільки я почав би ламати всі ці корупційні схеми, які зараз є, це закінчилося би дуже сумно. І продовження воно не мало би.

Коли може бути розглянута ця відставка в сесійні залі? Спрогнозуйте, чи можуть бути інші ротації в Кабміні?

— Я дуже коротко вам скажу, що відставка може продовжуватися скільки завгодно. Кутовий буде виконуючим обов’язки міністра. Це те саме може стосуватися і всього складу Кабміну цілком. І коли буде звіт Кабміну, і чи відбудеться він найближчим часом, і чим закінчиться, важко сказати. Єдине, що можу сказати напевне, якщо цей звіт буде, то це буде така ж сама комедія, як був так званий звіт Юрія Луценка. Насправді, це просто була піар-акція, яка жодного відношення не має до того, що насправді робиться в ГПУ і самим, наприклад, генпрокурором особисто. Те саме буде з прем’єром Гройсманом і його урядом.

Але що я хотів би сказати: регламент, який ця ВР буде міняти сама під себе, буде тільки гірший того, який є. Ніякими змінами регламенту ніяких змін не доб’єшся. Міняти в Україні треба абсолютно все, і це потрібно було починати три роки тому. Нова редакція Конституції, нове законодавство, всі бандити, як це мало бути, корупціонери – в тюрмі. І тільки тоді могло бути щось змінено. Все законсервовано. Нещодавно в одному розумному журналі було написано: ті, хто прийшли до влади, і президент в тому числі, вони все законсервували. Бо їм так зручно, їм потрібна ця корупційна машина. І вони продовжують робити те, що робили до них донецькі бандити. Тепер просто замість донецьких бандитів з усіх кінців України до влади прийшли шахраї.

Ранее политолог Сергей Белашко в эфире "ГС" заявил, что проблема Верховной Рады — не в отсутствии плана работы, а в кнопкодавстве и нежелании депутатов посещать пленарные заседания.