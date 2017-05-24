На фоне афериста Луценко Пшонка просто отдыхает - Соболев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Генеральный прокурор Юрий Луценко в среду отчитался перед народным избранниками о проделанной работе на посту генерального прокурора.

Напомним, 12 мая минувшего года президент Петр Порошенко подписал указ о назначении на должность главы ГПУ Юрия Луценко.

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Глава Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев считает, что Луценко должен покинуть Генеральную прокуратуру.

"Минувший год показал, что Луценко — это еще хуже, чем печально-известный соратник Януковича Пшонка. Тот хотя бы был юристом, человеком, который работал в Генеральной прокуратуре, знал ее изнутри. Луценко, в свою очередь, делает все для обслуживания коррупции, так же как это делал Пшонка, но попирает и манипулирует законом на порядок циничнее, чем это делал его предшественник. Работа Юрия Луценко на посту генпрокурора — это невиданная доселе суперимитация. У деятелей, которые занимали должность главы ГПУ, вроде Яремы, Махницкого, Пшонки, не было и трети талантов так врать, как это делает Луценко. По сути, за год своей работы только в этом аспекте он был очень успешным", — отметил Егор Соболев.

По словам депутата, Рада не имеет права закрывать глаза на очевидные просчеты Юрия Луценко.

"Пост генпрокурора в Украине занимает высококвалифицированный мошенник, гений политиканства, который не имеет никакого отношения к праву. Верховную Раду и украинское общество обманывают как хотят. Наилучшим шагом парламента в этой ситуации была бы отставка Юрия Луценко. Рада не должна заниматься покрывательством чужих игр", - подытожил Соболев.