наверх
24.05.201719:16
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Интервью

    На фоне афериста Луценко Пшонка просто отдыхает - Соболев

    (обновлено: )26960
    По мнению главы антикоррупционного комитета Верховной Рады Егора Соболева, за год своей работы в должности главы ГПУ Юрий Луценко запомнился только отчаянным враньем.
    Егор Соболев. Архивное фото
    УНИАН

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Генеральный прокурор Юрий Луценко в среду отчитался перед народным избранниками о проделанной работе на посту генерального прокурора. 

    Напомним, 12 мая минувшего года президент Петр Порошенко подписал указ о назначении на должность главы ГПУ Юрия Луценко.

    Павел Лазаренко. Архивное фото
    RIA News Александр Макаров | Перейти в фотобанк
    Возврат денег Лазаренко: нет решения суда, это пиар-акция Луценко - эксперт

    Смотрите также: Отчет Луценко в Раде. Полная версия

    Глава Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев считает, что Луценко должен покинуть Генеральную прокуратуру.

    "Минувший год показал, что Луценко — это еще хуже, чем печально-известный соратник Януковича Пшонка. Тот хотя бы был юристом, человеком, который работал в Генеральной прокуратуре, знал ее изнутри. Луценко, в свою очередь, делает все для обслуживания коррупции, так же как это делал Пшонка, но попирает и манипулирует законом на порядок циничнее, чем это делал его предшественник. Работа Юрия Луценко на посту генпрокурора — это невиданная доселе суперимитация. У деятелей, которые занимали должность главы ГПУ, вроде Яремы, Махницкого, Пшонки, не было и трети талантов так врать, как это делает Луценко. По сути, за год своей работы только в этом аспекте он был очень успешным", — отметил Егор Соболев.  

    По словам депутата, Рада не имеет права закрывать глаза на очевидные просчеты Юрия Луценко.

    "Пост генпрокурора в Украине занимает высококвалифицированный мошенник, гений политиканства, который не имеет никакого отношения к праву. Верховную Раду и украинское общество обманывают как хотят. Наилучшим шагом парламента в этой ситуации была бы отставка Юрия Луценко. Рада не должна заниматься покрывательством чужих игр", - подытожил Соболев.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Саперы возле стадиона "Манчестер Арена"
    Кровавый теракт в Манчестере
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Телевизионный пульт. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Мусор в центре Львова
    Невыносимый мусор Львова