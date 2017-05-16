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    Интервью

    Политэксперт: раскачать ситуацию на Западной Украине пока невозможно

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    Политический эксперт Валерий Гончарук в эфире "ГС" прокомментировал, стоит ли серьезно воспринимать информацию о попытке создания Ровенской народной республики, кто за этим стоит, и чем чреваты такие события.
    Валерий Гончарук
    Голос Столицы

    РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

    Организацией массовых акций с призывами создать "Ровенскую народную республику" занимались российские спецслужбы, "Комитет спасения Украины" Николая Азарова и лидер партии "Наждак" Николай Дульский. Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

    Василий Грицак. Архивное фото
    УНИАН
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    Насколько серьезны происходящие события, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Спроба створити Рівненську народну республіку — чи варто серйозно сприймати таку інформацію?

    — Дійсно, тут можна з вами погодитися, що воно на перший погляд звучить достатньо кумедна інформація щодо Рівненської народної республіки. Але я так думаю, що СБУ ж, мабуть, керується якимись конкретними даними, тобто вони ж не просто викидають інформацію для того, щоб показувати якусь свою роботу. Тобто в них є, очевидно, свідчення такого характеру, про те, що дійсно, вони фінансувалися, і про те, що були спроби. Але дійсно, казати про те, що є політичні перспективи подібного проекту, то можна з вами погодитися, що поки що не доводиться. І головна причина — те, що все ж таки Рівненська область не межує з РФ, тому там дуже складно буде, по суті, підживлювати сепаратистські настрої в цьому регіоні.

    А просто розхитувати ситуацію? Взагалі тема бурштину наскільки може бути дієвою для збурення суспільства?

    — Я думаю, що це дійсно достатньо резонансна тема, і тим більше, що поки що ми не маємо там достатньо чіткого варіанту виходу з цієї проблеми. Я в цілому скажу, що не лише в Рівненській області, в Закарпатській області так само приживлюються різноманітні сепаратистські рухи, в Чернівецькій області. Тому, в принципі, може бути і в інших західноукраїнських областях. Так, тема бурштину пов'язана з кримінальними речами, але тут, знову ж таки, я би так само не перебільшував відсоток населення, який все ж таки задіяний в цих бурштинових аферах. І треба тут так говорити, що як би ми там не казали, очевидно, що кришування бізнесу відбувається все ж таки на не рівні Рівного, а на рівні міста Києва, і тому тут треба говорити про те, що очевидно, що є причетність центральної влади.

    Але ж є доволі багато людей, які готові за гроші виконувати ті умови, які пропонують організатори проплачених акцій?

    Государственный флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    — Там же справа в тому, що, наскільки я розумію, були залучені якісь структури, тобто люди з достатньо низьким рівнем політичної поінформованості. І багато хто може брати в будь-яких акціях…Єдине, що, знову ж таки, там та сума, яка озвучувалася, якщо поділити, то мені здається, що там кошти дещо переполовинили. І це ще раз говорить про те, що такі акції проплачені не матимуть такого масового характеру. Але це точка для російського телебачення, і не лише для російського, для якихось європейських каналів. В принципі, картинку можуть зробити.

    Російські спецслужби, за твердженням СБУ, стоять за вербовкою патріотично налаштованих українців. Навіщо вербувати саме в патріотичному середовищі?

    — Ми ж бачимо, що оця ідея третього Майдану достатньо часто пов'язана з людьми в камуфляжах. І, по суті, йдеться про те, використати там якісь добровольчі загони або, принаймні, псевдо-добровольчі загони. Тому багато хто зараз повертається, фактично, з війни, з фронту, є зброя. Думаю, що це так само пов'язано з тими процесами, спробою розхитати. А крім того, крайні праві сили, можна сказати, не лише націоналістичного, а навіть нацистського характеру, є достатньо непоганим пугалом для того ж російського виборця, демонізовуючи таким чином Україну і українську політику в цілому.

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    Тобто це просто для картинки?

    — З одного боку, для картинки, з іншого боку, якщо вдасться розхитати в такий спосіб ситуацію, зіштовхнути різні політичні сили, то, в принципі, Росія так само працює на дестабілізацію ситуації в Україні.

    Наскільки є загроза дискредитації патріотичних осередків серед пересічних громадян?

    — Річ у тому, що достатньо строкаті різні організації такого ґатунку. І в цілому ми говоримо, що така сама ідея підтримується. Тому що того ж напливу волонтерської допомоги, який був на початку війни, ми вже на сьогоднішній день не маємо, тому що маємо достатню стомленість суспільства. Очевидно, що так само ціль переслідується, але я не думаю, що ставиться за мету саме дискредитація патріотичних організацій. Все-таки мені тут здається, що в цілому йдеться про дестабілізацію ситуації в Україні.

    Ранее президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта заявил в эфире "ГС", что СБУ не задерживает организаторов проплаченных митингов, поскольку им выгодно иметь своих "агентов" в системе.

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