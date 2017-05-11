Рябцев: украинцы не могут себе позволить зарабатывать на солнечной энергии

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

В первом квартале этого года украинцы установили 200 солнечных домашних электростанций суммарной мощностью в почти 3,5 мегаватта. И на сегодняшний день такими станциями владеет 1,3 тысячи домохозяйств. Об этом сообщает Государственное агентство энергоэффективности и энергосбережения.

Причиной тому называют высокий тариф на продажу электроэнергии в сеть. Благодаря этим тарифам семьи могут продавать излишки производимой "чистой" энергии в сеть, а значит — зарабатывать на этом.

Перспективу использования солнечных домашних электростанций в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

(публикуется на языке оригинала) РИА Новости | Перейти в фотобанк "Северный поток - 2" против ГТС Украины: энергия – это политика

Чи можете ви погодитися з позицією Держенергоефективності, що кількість домогосподарств з сонячними панелями росте через привабливість "зеленого" тарифу?

— Я б не назвав дуже великими темпи зростання, оскільки у нас 12 мільйонів домогосподарств і тисяча обладнана цими панелями. Це не ті показники, які можуть характеризувати велике поширення цих систем. Все ж таки, це поки досить дорого для середньостатистичної української родини.

Скільки коштує встановлення невеличкої сонячної електростанції, яка буде здатна забезпечити домогосподарство електроенергією?

— Тут все залежить від того, чи це є основна електростанція, чи є додаткова електростанція. І знову ж таки, яке домогосподарство. Але можна лише сказати, що ціни на такі системи достатньо швидко зменшуються. Якщо, наприклад, кілька років було десь на три кіловати, може трошки менше електроенергії потужність вартувала 15-20 тисяч доларів, то зараз все це на порядок дешевше.

Але тут основна проблема не в тому, щоб встановити ці батареї. Річ в тому, що все це не дуже стабільне електропостачання і для того, щоб якимось чином, наприклад, працювати з електромережами, чи продавати щось, потрібно встановлювати у себе акумуляторні батареї, які коштують поки що суттєво. І доти, поки в Україні не будуть продаватися дешеві батареї, які б змогли акумулювати вироблену від сонця електроенергію, доти під'єднання таких домогосподарств до мереж і тим більш продаж електроенергії, виробленої в таких домогосподарствах, буде майже неможливий.

Як відбувається сам процес продажу надлишкової чистої енергії в державну мережу?

— Потрібно спочатку під'єднатися до мережі, а вартість під'єднання до мережі суттєва. І навряд хтось з наших з вами колег зможе собі це дозволити.

Крім того, тут потрібно задовольняти певним стандартам, які висуваються до постачальників електроенергії компаніями-операторами мереж. Потрібно реалізувати досить суттєві, дороговартісні заходи, для того щоб все це зробити.

Набагато краще працювати виключно на себе, тобто не продавати щось, а користуватися такими можливостями для задоволення якихось власних потреб. І тут, на мій погляд, значно краще встановлювати сонячні колектори, тобто системи для підігріву води і для використання отриманої в такий спосіб теплової енергії для своїх побутових потреб. Ось це дуже ефективні системи і я думаю, що на них слід звернути більшу увагу, ніж на генерування саме електроенергії.

Хоча все змінюється і я ж все сказав щодо того, що на порядок зменшується вартість таких систем. Думаю, що десь за п'ять-десять років всі ті системи, тим більше за урахування тої підтримки, які є, і в Україні будуть настільки ж поширені, як в країнах, наприклад, Східної Європи, чи Північної Європи.

Які періоди окупності у цих альтернативних систем?

— Поки що дуже великі. Якщо йдеться про електричну генерацію. Але дивіться, яким темпом як швидко зростають тарифи на електроенергію, я думаю, що якщо вони зростуть десь так ще разів в три-чотири, то період окупності таких систем зменшиться.

В зоні відчуження планують побудувати сонячну електростанцію. Які перспективи цього будівництва?

— Є такі проекти. Було оголошено навіть конкурс на розробку відповідної електростанції, поки що це все на рівні техніко-економічного обґрунтування, і відповідних пропозицій.

Хоча ідея на мій погляд дуже слушна і за наявності дійсно добрих акумулюючих пристроїв, які б дозволяли вирівняти споживану і вироблювану особливо потужність протягом доби і протягом сезонів, то все це було б дуже добрим додатком до традиційних джерел енергії.

Дійсно, якщо наприклад десь в США в пустелі Невада облаштувати хоча б декілька квадратних кілометрів території тієї пустелі електричними панелями, тоді можна було б замінити майже все споживання електроенергії в США. Але ця на перший погляд дуже приваблива ідея, якщо її реалізовувати, вона обростає великою кількістю маленьких проблем, які не дозволяють на повну користуватися тією безкоштовною енергією, яку нам дає сонце.

Ранее политолог Василий Мокан в эфире "ГС" подчеркнул, что в борьбе с нехваткой антрацитового угля Украина пошла легким путем — решила покупать по более высокой цене за границей, хотя более дальновидно было бы переоборудовать ТЭС на другой газовый уголь.