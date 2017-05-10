Каревин: цель Института нацпамяти - беспамятство

Анна Лаба, РИА Новости Украина

По прошествии 72 лет после Победы на нацизмом, все меньше остается живых свидетелей и участников Великой войны. И сейчас в Украине наблюдается ренессанс интереса к истории Второй мировой и Великой отечественной войны. 9 Мая пользователи украинского сегмента соцсетей не только делились воспоминаниями своих близких, прошедших войну, но и разбирались в цифрах, фактах, причинах и следствиях событий 70-летней давности. Украинцы вступали в дискуссии о вкладе СССР в победу над нацизмом, о решающем значении ленд-лиза, о безвозвратных потерях в живой силе и технике на полях сражений, о втором фронте и вкладе союзников по антигитлеровской коалиции в победу над нацистской Германией.

По мнению историка и публициста Александра Каревина, этот интерес не случаен.

"Ренессанс интереса к истории войны связан с нынешней обстановкой на Украине. Тот фашизм, с которым боролись во время Второй мировой войны опять стал реальностью, и отсюда у людей проявляется интерес к тем событиям. И это — вполне естественно", — сказал Каревин в комментарии РИА Новости Украина.

Как отметил историк, чтобы получить достоверные сведения об истории Второй мировой не стоит ориентироваться на информацию, которую выдает Украинский институт национальной памяти.

"По-моему, цель Института памяти Вятровича — погрузить общество в состояние беспамятства, понятно, что источниками этого института пользоваться не следует. Для объективности нужно отметить, что и в советское время были не совсем объективные трактовки. Значит, нужно искать современных авторов, разумеется не всех. Нужно искать зарубежных авторов, разумеется, тоже не всех. Тут уж, кто ищет — тот найдет", — заключил историк.

Читайте также — День Победы в Украине: столкновения, марши, драки, аресты