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    Интервью

    Кравченко: реформы Супрун поддерживают жулики и бюджетные маргиналы

    (обновлено: )11002
    Переход на западные протоколы при лечении украинцев преследует только одну цель — открыть украинский фармацевтический рынок и джать возможность обогатиться функционерам от медицины, считает эксперт Сергей Кравченко.
    Сергей Кравченко, ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Много шума во врачебной среде наделал приказ Минздрава, разрешающий украинским врачам пользоваться при лечении пациентов западными протоколами. Мнения разделились.

    В самом министерстве считают данное новшество величайшим прорывом, поскольку украинские пациенты будут получать медицинскую помощь по западным стандартам. Практикующие же врачи в недоумении: во-первых, нет переводов, указанных протоколов на украинский язык, во-вторых, не понятно, как обеспечивать предписанный в этих документах уровень оказания услуги в украинских реалиях, и в-третьих, какой именно страны протокол выбрать. Есть еще одна группа врачей, чьей специализацией является общественное здоровье, которые усмотрели в данном приказе нарушение прав пациентов и врачей.

    Операционная
    DOMINIQUE FAGET / AFP
    Как вам жизнь на руинах того, что осталось от медицины?

    О том, какие цели преследовало Министерство здравоохранения и как это нововведение скажется на здоровье украинцев, в интервью РИА Новости рассказал ответственный секретарь "Национальной медицинской палаты Украины" Сергей Кравченко.

    Министерство здравоохранения и Министерство юстиции завершили имплементацию международных протоколов лечения, при этом подчеркивается, что данный приказ носит рекомендательный характер. Это действительно прорыв, и теперь украинцев будут лечить по международным стандартам?

    — Они зарегистрировали  ничто, зарегистрировали намерения. То есть юстировано…  я даже  слова подобрать не могу, обозначающего  что-то материальное, что руками  пощупать невозможно. Если речь идет о международных протоколах и стандартах лечения тех или иных заболеваний,  у меня возникает один вопрос: а что, есть унифицированные международные протоколы? Я, честно говоря, никогда в жизни не видел унифицированных международных протоколов лечения, которые признаны на всей территории земного шара. Есть так называемые международные протоколы, которые принимаются профильными международными профильными ассоциациями в качестве рекомендаций. Но у каждого государства, в первую очередь в экономически развитых странах Европы, в Соединенных Штатах Америки и в Канаде есть свои национальные протоколы. Национальные протоколы являются стандартом оказания медицинской помощи при том или ином заболевании. Унифицированных международных протоколов, которые признаны и используются во всем мире, и являлись бы стандартом, не существует. Поэтому возникает один вопрос: чьи именно национальные протоколы разрешили использовать — израильские, штатовские, канадские?

    Стандарты  оказания медицинской помощи в развитых странах основаны на доказательной медицине, и в Минздраве не устают нам об этом напоминать. Ведь это хорошая новость, что украинцам больше не будут назначать "фуфломицин"?

    — Они очень сильно любят  рассказывать о доказательной  медицине. Доказательная медицина невозможна без клинической эпидемиологии и без проведения рандомизированных  исследований. Наше министерство что-то где-то услышало, а теперь бегают везде и рассказывают:  протоколы, стандарты, доказательная медицина. Но они не понимают, что основой как раз доказательной медицины и медицинских стандартов, протоколов есть клиническая эпидемиология и рандомизированные исследования.  Вот здесь интересно, на чей опыт они опираются? Доказательная медицина она сама по себе – это бесконечный процесс. Потому что постоянно появляются новые технологии и новые лекарственные средства, новый опыт прикладного характера. И в рамках этого бесконечного процесса вносятся изменения.  А чем занимались 25 лет все НИИ в Украине? За 25 лет, если они не родили ни стандартов, ни протоколов, не провели ни одного рандомизированного исследования, и вообще такое направление деятельности как клиническая эпидемиология в Украине вообще отсутствует, зачем они нужны, такие профессора?

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    Чем разрешение пользоваться иностранными протоколами обернется для украинских пациентов?

    — Ничем хорошим не обернется, как и все реформы, которые  проводит Министерство здравоохранения  Украины. Ульяну Супрун во всех  ее начинаниях поддерживают, как правило, украинское жулье и бюджетные маргиналы. У нас много говорят о государственно-частном партнерстве и о каком то законе о государственно-частном партнерстве, так вот оно у нас в Украине присутствует уже 25 лет. У нас ряд главных врачей, директоров научно-исследовательских институтов, заведующих отделений, руководителей отделов НИИ давным-давно используют государственно-частное партнерство, получая в свои руки государственных административный ресурс и используя его в своих целях. И эти граждане приветствуют реформы Супрун, потому что благодаря ей полностью легализуется их деятельность, коррупционная на самом деле. Кроме того, принятие подобных протоколов — это механизм лоббирования интересов фармацевтических компаний и компаний, производящих медицинские средства.

    В чем именно заключается лоббирование интересов фармкомпаний?

    — У нас разрешили использовать, допустим, американские протоколы  лечения по тому или иному  заболеванию. А вы же знаете, что медицинский протокол — это стандарт оказания медицинской помощи, и он невозможен без фармацевтического формуляра.  Если  протокол описывает, как мы лечим начиная от диагностических мероприятий и заканчивая инструментальными методами,  то формуляр, соответственно,  — чем лечим. В формуляре перечислены конкретные наименования лекарственных средств.

    По действующему веществу или указаны торговые названия?

    — В каждом государстве  по-разному. В одних государствах  там действующее вещество, в других  государствах есть торговые названия. Фармбизнес лоббирует то или иное внесение. Там, где это позволено, они забивают торговые названия, там, где в формуляр включается действующее вещество —  лоббируют другими способами, т.е. включается основное вещество. У нас же возникает законодательная казуистика, когда мы будем использовать те или иные международные протоколы, ну в данном случае они не международные, они унифицированные. Вот я  как врач захочу своего пациента, к примеру, лечить по стандарту оказания медицинской помощи Канады. И, соответственно, там, в этом стандарте, будут формуляры непосредственно лекарственных средств, которыми я должен буду лечить это заболевание. Я буду делать соответствующее назначение своему пациенту и рекомендовать ему   лекарственные средства из канадского протокола. А что делать, если  ряд из них не зарегистрирован на территории Украины?

    Исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Игнатов.
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    Я уже неоднократно говорил, что Минздрав под руководством и.о. министра Ульяны Супрун – является филиалом международной фармацевтической мафии. Если мы проанализируем все ее действия за то время, которое Супрун возглавляет Минздрав, по тем приказам, которые находятся в свободном доступе на сайте министерства,  то увидим, то то вся их деятельность и все принятые приказы относятся только к двум аспектам. Первое – это проведение клинических испытаний на территории Украины, второе – это перераспределение лекарственных средств. И все. Все их деяния  касаются сугубо фармации и средств медицинского назначения. Это чистый  филиал международной фармацевтической мафии, который превращает Украину в фармацевтическую помойку, в рынок сбыта всякого фуфла, в том числе "фуфломицина". Вот смотрите, после принятия  приказа про использование международных стандартов, международных протоколов,  что будет следующим шагом?

    Регистрация лекарственных препаратов?

    — Действительно, будут инициировать  тот или иной процесс, чтобы  открыть фармацевтический рынок  Украины.

    В министерстве об этом прямо говорят: использование протоколов будет стимулировать регистрировать новые препараты в Украине.

    — Но мы пока убедились  только в одном, что за все  эти «деяния» на территорию  Украины пока что не привезли  ничего хорошего. Мы уже увидели, что по международным закупкам  к нам завозят просроченные  препараты, просроченные вакцины. Мы  уже убедились в том, что сюда везут всякое фуфло. Мы видим, что не просто так господин Квиташвили отменил санитарные правила и нормы и не просто так была незаконно ликвидирована Санэпидслужба в Украине. Сейчас в Украине нету главного государственного санитарного врача. Закон есть, а врача нет. Если бы у нас в стране был главный государственный санитарный врач, то на территорию Украины никогда бы не попали бы лекарственные средства, закупленные по государственным программам через международные организации с критически низкими сроками годности.

    Санитарный врач их бы не пропустил?

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    — Совершенно верно. Потому  что закон про санэпидблагополучие в Украине — очень сильный, в нем  есть две основные очень важные  нормы две основные: первая –  это процессуальная независимость  главного государственного санитарного врача, а вторая – это неотвратимость наказания.  Лекарственные средства, когда поступают в страну,  находятся на временных таможенных складах. Соответственно, таможенная служба обращается в государственную санитарную службу. Главный санитарный государственный врач выносит решение  по своей процедуре: запускаем – не запускаем. А сейчас врача нет, поэтому вези, что хочешь. Санэпидконтроль не осуществляется, санэпидслужбу уничтожили, должность главного санитарного врача государственного уничтожили. Анархия. Квиташвили, будучи министром, отменил государственные санитарные нормы и правила  одним своим росчерком пера. Самое интересное, что государственную санитарно-эпидемиологическую службу ликвидировали незаконно, постановлением Кабинета министров Украины. Есть уже решение суда о том, что это незаконно было сделано, но это решение все равно не исполняется. Парламент полностью устранен от этого процесса. Беспредел и анархия. Вот и все. Делай, что хочешь, наживайся, как хочешь. Вот вам и все международные протоколы.

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