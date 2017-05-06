Кравченко: реформы Супрун поддерживают жулики и бюджетные маргиналы

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

Много шума во врачебной среде наделал приказ Минздрава, разрешающий украинским врачам пользоваться при лечении пациентов западными протоколами. Мнения разделились.

В самом министерстве считают данное новшество величайшим прорывом, поскольку украинские пациенты будут получать медицинскую помощь по западным стандартам. Практикующие же врачи в недоумении: во-первых, нет переводов, указанных протоколов на украинский язык, во-вторых, не понятно, как обеспечивать предписанный в этих документах уровень оказания услуги в украинских реалиях, и в-третьих, какой именно страны протокол выбрать. Есть еще одна группа врачей, чьей специализацией является общественное здоровье, которые усмотрели в данном приказе нарушение прав пациентов и врачей.

О том, какие цели преследовало Министерство здравоохранения и как это нововведение скажется на здоровье украинцев, в интервью РИА Новости рассказал ответственный секретарь "Национальной медицинской палаты Украины" Сергей Кравченко.

Министерство здравоохранения и Министерство юстиции завершили имплементацию международных протоколов лечения, при этом подчеркивается, что данный приказ носит рекомендательный характер. Это действительно прорыв, и теперь украинцев будут лечить по международным стандартам?

— Они зарегистрировали ничто, зарегистрировали намерения. То есть юстировано… я даже слова подобрать не могу, обозначающего что-то материальное, что руками пощупать невозможно. Если речь идет о международных протоколах и стандартах лечения тех или иных заболеваний, у меня возникает один вопрос: а что, есть унифицированные международные протоколы? Я, честно говоря, никогда в жизни не видел унифицированных международных протоколов лечения, которые признаны на всей территории земного шара. Есть так называемые международные протоколы, которые принимаются профильными международными профильными ассоциациями в качестве рекомендаций. Но у каждого государства, в первую очередь в экономически развитых странах Европы, в Соединенных Штатах Америки и в Канаде есть свои национальные протоколы. Национальные протоколы являются стандартом оказания медицинской помощи при том или ином заболевании. Унифицированных международных протоколов, которые признаны и используются во всем мире, и являлись бы стандартом, не существует. Поэтому возникает один вопрос: чьи именно национальные протоколы разрешили использовать — израильские, штатовские, канадские?

Стандарты оказания медицинской помощи в развитых странах основаны на доказательной медицине, и в Минздраве не устают нам об этом напоминать. Ведь это хорошая новость, что украинцам больше не будут назначать "фуфломицин"?

— Они очень сильно любят рассказывать о доказательной медицине. Доказательная медицина невозможна без клинической эпидемиологии и без проведения рандомизированных исследований. Наше министерство что-то где-то услышало, а теперь бегают везде и рассказывают: протоколы, стандарты, доказательная медицина. Но они не понимают, что основой как раз доказательной медицины и медицинских стандартов, протоколов есть клиническая эпидемиология и рандомизированные исследования. Вот здесь интересно, на чей опыт они опираются? Доказательная медицина она сама по себе – это бесконечный процесс. Потому что постоянно появляются новые технологии и новые лекарственные средства, новый опыт прикладного характера. И в рамках этого бесконечного процесса вносятся изменения. А чем занимались 25 лет все НИИ в Украине? За 25 лет, если они не родили ни стандартов, ни протоколов, не провели ни одного рандомизированного исследования, и вообще такое направление деятельности как клиническая эпидемиология в Украине вообще отсутствует, зачем они нужны, такие профессора?

Чем разрешение пользоваться иностранными протоколами обернется для украинских пациентов?

— Ничем хорошим не обернется, как и все реформы, которые проводит Министерство здравоохранения Украины. Ульяну Супрун во всех ее начинаниях поддерживают, как правило, украинское жулье и бюджетные маргиналы. У нас много говорят о государственно-частном партнерстве и о каком то законе о государственно-частном партнерстве, так вот оно у нас в Украине присутствует уже 25 лет. У нас ряд главных врачей, директоров научно-исследовательских институтов, заведующих отделений, руководителей отделов НИИ давным-давно используют государственно-частное партнерство, получая в свои руки государственных административный ресурс и используя его в своих целях. И эти граждане приветствуют реформы Супрун, потому что благодаря ей полностью легализуется их деятельность, коррупционная на самом деле. Кроме того, принятие подобных протоколов — это механизм лоббирования интересов фармацевтических компаний и компаний, производящих медицинские средства.

В чем именно заключается лоббирование интересов фармкомпаний?

— У нас разрешили использовать, допустим, американские протоколы лечения по тому или иному заболеванию. А вы же знаете, что медицинский протокол — это стандарт оказания медицинской помощи, и он невозможен без фармацевтического формуляра. Если протокол описывает, как мы лечим начиная от диагностических мероприятий и заканчивая инструментальными методами, то формуляр, соответственно, — чем лечим. В формуляре перечислены конкретные наименования лекарственных средств.

По действующему веществу или указаны торговые названия?

— В каждом государстве по-разному. В одних государствах там действующее вещество, в других государствах есть торговые названия. Фармбизнес лоббирует то или иное внесение. Там, где это позволено, они забивают торговые названия, там, где в формуляр включается действующее вещество — лоббируют другими способами, т.е. включается основное вещество. У нас же возникает законодательная казуистика, когда мы будем использовать те или иные международные протоколы, ну в данном случае они не международные, они унифицированные. Вот я как врач захочу своего пациента, к примеру, лечить по стандарту оказания медицинской помощи Канады. И, соответственно, там, в этом стандарте, будут формуляры непосредственно лекарственных средств, которыми я должен буду лечить это заболевание. Я буду делать соответствующее назначение своему пациенту и рекомендовать ему лекарственные средства из канадского протокола. А что делать, если ряд из них не зарегистрирован на территории Украины?

Я уже неоднократно говорил, что Минздрав под руководством и.о. министра Ульяны Супрун – является филиалом международной фармацевтической мафии. Если мы проанализируем все ее действия за то время, которое Супрун возглавляет Минздрав, по тем приказам, которые находятся в свободном доступе на сайте министерства, то увидим, то то вся их деятельность и все принятые приказы относятся только к двум аспектам. Первое – это проведение клинических испытаний на территории Украины, второе – это перераспределение лекарственных средств. И все. Все их деяния касаются сугубо фармации и средств медицинского назначения. Это чистый филиал международной фармацевтической мафии, который превращает Украину в фармацевтическую помойку, в рынок сбыта всякого фуфла, в том числе "фуфломицина". Вот смотрите, после принятия приказа про использование международных стандартов, международных протоколов, что будет следующим шагом?

Регистрация лекарственных препаратов?

— Действительно, будут инициировать тот или иной процесс, чтобы открыть фармацевтический рынок Украины.

В министерстве об этом прямо говорят: использование протоколов будет стимулировать регистрировать новые препараты в Украине.

— Но мы пока убедились только в одном, что за все эти «деяния» на территорию Украины пока что не привезли ничего хорошего. Мы уже увидели, что по международным закупкам к нам завозят просроченные препараты, просроченные вакцины. Мы уже убедились в том, что сюда везут всякое фуфло. Мы видим, что не просто так господин Квиташвили отменил санитарные правила и нормы и не просто так была незаконно ликвидирована Санэпидслужба в Украине. Сейчас в Украине нету главного государственного санитарного врача. Закон есть, а врача нет. Если бы у нас в стране был главный государственный санитарный врач, то на территорию Украины никогда бы не попали бы лекарственные средства, закупленные по государственным программам через международные организации с критически низкими сроками годности.

Санитарный врач их бы не пропустил? РИА Новости | Перейти в фотобанк Программа "Доступные лекарства": как принять смерть жесткую, лютую

— Совершенно верно. Потому что закон про санэпидблагополучие в Украине — очень сильный, в нем есть две основные очень важные нормы две основные: первая – это процессуальная независимость главного государственного санитарного врача, а вторая – это неотвратимость наказания. Лекарственные средства, когда поступают в страну, находятся на временных таможенных складах. Соответственно, таможенная служба обращается в государственную санитарную службу. Главный санитарный государственный врач выносит решение по своей процедуре: запускаем – не запускаем. А сейчас врача нет, поэтому вези, что хочешь. Санэпидконтроль не осуществляется, санэпидслужбу уничтожили, должность главного санитарного врача государственного уничтожили. Анархия. Квиташвили, будучи министром, отменил государственные санитарные нормы и правила одним своим росчерком пера. Самое интересное, что государственную санитарно-эпидемиологическую службу ликвидировали незаконно, постановлением Кабинета министров Украины. Есть уже решение суда о том, что это незаконно было сделано, но это решение все равно не исполняется. Парламент полностью устранен от этого процесса. Беспредел и анархия. Вот и все. Делай, что хочешь, наживайся, как хочешь. Вот вам и все международные протоколы.