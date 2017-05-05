Продажа земли. Замануху на ТВ проплачивает Гройсман – Якубин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Для продвижения непопулярных в народе инициатив власти готовы пользоваться любыми, даже самыми странными методами. На днях на телеэкранах появилась новая социальная реклама, суть которой сводится к простой идее — заставь депутатов снять мораторий на продажу земли, и это, в свою очередь, приведет к процветанию Украину.

О причинах появления оригинальной "завлекаловки" и том, кто навязывает обществу идею расставания с народным достоянием, РИА Новости Украина рассказал политический эксперт Алексей Якубин. По его мнению, за рекламой с призывом к продаже земли стоит украинское правительство.

Читайте также: Украина: земельный вопрос грозит политическим землетрясением

"Кабинет министров уже сейчас начал готовить общественное мнение к попытке снять мораторий на продажу украинской земли. В стенах правительства есть серьезные намерения сделать эту идею более популярной в массах. Ведь, на самом деле, большинство украинских граждан сегодня выступают против продажи земли. Поэтому власть инициирует подобные информационные кампании. Здесь, к слову, имеется риск манипуляций — само понятие "рынок земли" несет негативную коннотацию, поэтому может быть попытка заменить его на "землеоборот", — говорит Якубин.

По его словам, законодательно инициатива по снятию моратория о продаже земли может быть утверждена в самое ближайшее время.

"Не исключено, что уже в июне мы можем увидеть внесение в Верховную Раду соответствующего законопроекта. Несмотря на то, что имеется инициатива того же "Оппозиционного блока" по введению моратория на продажу земли, была попытка "Батькивщины" провести референдум на эту тему, парламент готовится к внесению закона. Если это не удастся, то, возможно, это решение могут протолкнуть через Конституционный суд. Сегодня имеется иск целого ряда нардепов о неконституционности действующего моратория", — отметил политолог.

Эксперт убежден, что главным выгодополучателем от возможного снятия моратория на продажу земли будут иностранные компании.

"Большим отечественным агрохолдингам это не выгодно. Они, конечно, приспособятся, но у них есть понимание, что землю могут выкупить внешние игроки, которые располагают большим экономическим потенциалом. Внешние фонды, иностранные доноры вполне могут проплачивать рекламу, которая продвигает снятие моратория на продажу земли. Мы видим очередную попытку "маниловщины" для граждан — дескать, сейчас начнем продавать землю, а украинское село резко станет богатым. Примерно то же самое мы видели в 1990-х, был бум на популяризацию в обществе приватизации", — подытожил Якубин.