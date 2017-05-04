Дело Януковича будет слушаться полгода минимум – эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал подготовительное заседание по рассмотрению уголовного производства в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк накануне заявил, что в отношении его подзащитного было совершено ряд процедурных нарушений. В частности, Виктора Януковича не вызвали должным образом для участия в подготовительном заседании суда.

Также, по словам адвоката, экс-президенту не были надлежащим образом вручены ни подозрение, ни обвинительный акт, а автоматическое распределение судей в Оболонском районном суде состоялось тоже с нарушениями.

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Генеральный прокурор Юрий Луценко накануне в видеообращении заявил, что Генпрокуратура будет обвинять бывшего президента Виктора Януковича в государственной измене. По его словам, на этом суде будут соблюдены все права подсудимого, гарантированные украинским законодательством.

Перспективы заочного судебного процесса прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт судебной группы "Реанимационного пакета реформ" Маркиян Галабала.

Маркиян Галабала/Facebook Маркиян Галабала. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

Який ваш прогноз?

— Я думаю, що захист буде старатися всіляко вчиняти різноманітні процесуальні диверсії і ставити під сумнів легітимність цього процесу в Оболонському районному суді. Але треба зрозуміти, що в дуже багатьох випадках така позиція адвокатів є досить поширеною. Але в той же час зрозуміло, що завдання українського судочинства цей процес провести. І однозначно, що цей суд сьогодні розпочнеться. Як будуть розвиватися події, ми побачимо, тому що не зважаючи на ці диверсії процесуальні, які будуть організовуватися стороною захисту, зрозуміло, що сторона обвинувачення буде намагатися її максимально нейтралізувати. А завдання суду — забезпечити такий процес, щоб потім його не можна було поставити під сумнів з точки зору і стандартів українського судочинства і стандартів міжнародного. Тому однозначно, що ми будемо сьогодні чекати на затягування процесу і на процесуальні диверсії зі сторони захисту і намагання суду це якимось чином збалансувати.

Наскільки обґрунтовані заяви захисту Віктора Януковича щодо порушення процедурних моментів, зокрема порядку вручення підозри?

— Процесуальна диверсія полягає в тому, що сторона, одна зі сторін процесу зловживає своїми процесуальними правами. Тобто формально ніби виглядає, що дії, які вчиняються стороною, є ніби-то законні, з іншої сторони, якщо вони надто часто використовуються або використовуються з неправомірною ціллю, то відповідно появляється так званий термін "процесуальна диверсія". І, власне, очевидно, що сторона захисту буде використовувати будь-які зачіпки, щоб викликати сумнів в суспільства в легітимності цього процесу. Але це не до кінця, я думаю, є обґрунтований. Повідомлення Януковича про даний розгляд справи публікувалися і найрізноманітніших ЗМІ, вони є на сайті, відповідне повідомлення розміщено на сайті суду, відповідні повідомлення були розміщені на сайті ГПУ. Тому говорити про те, що Янукович не знає про цей процес, про те, що він не знає суті обвинувачення, думаю, що це однозначно не відповідає дійсності.

На цьому етапі Віктор Янукович може брати участь у засіданні?

— Власне, він може приймати участь в засіданні тільки, якщо він з'явиться фізично на це засідання.

А скайп-зв'язок?

— Власне, тут є такий певний нюанс процесуальний, що процедура заочного розгляду справи за відсутності обвинуваченого, вона не передбачає необхідності здійснення скайп-зв'язку і онлайн-зв'язку з обвинуваченим. Тобто в сторони обвинувачення, в суду є всі докази того, що Янукович умисно ухилявся від досудового розслідування, він умисно ухиляється від судового розгляду. Тому немає жодних підстав йти йому назустріч. Тобто його поведінка є недобросовісною, і таким чином українська сторона, українська держава має право його переслідувати в кримінальному процесі за його відсутності в ньому.

Скільки сам процес може тривати?

— Я не думаю, що справа буде сильно довго тривати, тому що вона за своєю суттю не є складною. Вона є одноепізодною. Тобто Януковичу інкримінується вчинення дій, які спрямовані на підрив державного суверенітету України, які виявилися, власне, в тому, що він запросив російські війська для вторгнення в Україну. І тому значний обсяг доказової бази, я думаю, там не повинно бути, тому що справа є простою з точки зору доказування. Але, безумовно, допит свідків, там є значна кількість свідків, допит експертів, які проводили відповідні експертизи в цьому провадженні, і дослідження інших доказів займе певний час. Тому я думаю, що справа буде слухатися не менше, як півроку.

Кому загалом потрібен суд над Віктором Януковичем?

— Я думаю, що тут все-таки є сукупність інтересів. Однозначно, що цей судовий процес потрібен і українському суспільству для того, щоби поставити крапку на статусі Януковича, хто він такий. Чи він колишній президент, чи він звичайний злочинець, який використав свої повноваження для доведення українського народу до зубожіння, для пособництва в окупації території. Тобто це просто буде одна з крапок на статусі Януковича. Він з того моменту стане вже повноцінним злочинцем і кожен його може називати злочинцем. Тому тут інтерес українського суспільства для того, щоби добитися невідворотності покарання.

Друге — це, безумовно, інтерес влади присутній для того, щоб реалізувати обіцянки, дані народ України під час виборчої кампанії. Для Януковича навряд чи це є для нього позитивний момент. Він буде однозначно від цього відмежовуватися, від тих всіх подій і вказувати на те, що він не має жодного відношення. А перспектива Європейського суду з прав людини є, але вона в нього появиться тільки лише повноцінно після того, як буде рішення Верховного суду України в його кримінальній справі. А це буде, я думаю, не раніше, як за три роки.

Зараз Віктор Янукович позбавлений статусу президента?

— Так, він позбавлений статусу президента, тому що він самоусунувся від виконання своїх обов'язків. Тому, безумовно, що в нього є статус особи, яка займала цю посаду, і це звання за ним довічно не зберігається, на мою думку.

Кому же нужен суд над беглым президентом Виктором Януковичем? Своим мнением в эфире "ГС" поделились радиослушатели.

Петр Григорьевич: Этот суд никому не нужен. А зачем его проводят, да еще заочный, я даже не знаю. Относительно того, что там измена, так какая же измена, если его выгнали и причем с Украины отпустили. Сами же отпустили.

Ольга, Киев: Я считаю, что этот процесс судебный нужен исключительно власти для того, чтобы еще дополнительно подпереть, скажем, то, что происходило, то, что они делали, когда в феврале гонялись за ним. Еще хочу заострить внимание на этом странном, это мягко говоря, определении "процессуальная диверсия". Вы знаете, это просто уже ни в какие ворота не лезет, потому что то, что вытворяла Тимошенко, когда защищала себя, то, что вытворял Луценко, когда защищал себя, то это просто почему-то тогда никто не называл диверсией. Это было обыкновенное действие, шаги адвокатов по защите подозреваемых. А здесь уже сразу и процессуальная диверсия, и вообще вывешивание ярлыков. Я считаю, что это абсолютно для правового государства недопустимо.

Слушатель: Мое мнение, что нас, людей Украины, загнанных в такие злыдни, что дальше некуда, хотят просто отвлечь очередным спектаклем многосерийным. Дело Януковича — да пора уже плюнуть на него. Его господь Бог накажет, а если он удрал и никак его нельзя вернуть, вот не надо было давать ему выехать из Украины и взять его за жабры как следует. Но дали уйти – все. А сейчас не надо нас отвлекать этим. Все равно нам лучше жить не станет от того, что Януковича заочно осудят. Вы смотрите, что делается с этими депутатами и с этой властью, что они делают с нами. Вот надо их за цугундер брать.

Юрій, Київ: Перспективи цієї судової справи, я думаю, зрозумілі і їх може озвучити навіть собака Юрія Віталійовича Луценка, тому що, знаєте, якщо більш серйозно і глобально відповісти на питання, кому це потрібно, є режим Порошенка. В кожного свої інтереси. В Кремля свої, а тут же — бариги, пройдисвіти і різні мерзотники, які зібрались на Банковій.

Ранее политтехнолог Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что без разрешения сверху Януковича не привлекли бы к суду, поэтому продолжение "театра" допроса выгодно и украинским властям, и российским.

Адвокат, криминолог Анна Маляр в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что возможность проведения процедуры с участием суда присяжных в деле Виктора Януковича должны рассмотреть профессиональные судьи.