Марунич: реформы вызывают одно желание - выезжать из Украины

РИА Новости Украина

О реформах в стране продолжают активно говорить и спорить. Для послемайданной власти "обновление" государства было одним из главных предвыборных обещаний, но в результате получается, что реальные реформы можно пересчитать на пальцах двух рук, а их итог вызывает тревогу у украинцев.

О реформах и нынешней украинской реальности на своей странице в Facebook порассуждал эксперт в сфере энергетики, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Нынешние при власти приходили не только под балабольскими лозунгами о том, как свободы душил кровавый тиран Янукович, но еще и под лозунгами реформ. Реформы идут. Более того, после того, как страна оказалась на грани дефолта, реформы стали залогом продления кредитования со стороны Запада, т.е., по сути, залогом существования нынешнего режима и экономики страны в целом.

Создалась прямая зависимость: нет требуемых Западом реформ, нет кредита = дефолт на протяжении полугода. И даже после реструктуризации госдолга проблема никуда не исчезла, поскольку все громче звучат предположения, что данную сделку придется, как минимум, "повторить".

Вместе с тем, как показала недавняя история с экономическим ростом, который в марте сменился падением, ни реформы, ни решительные реформы Гройсмана не изменили и не могли поменять структуру экономики. Она как была сырьевой, экспорто-ориентированной, так и остается. Разве что выросла доля с/х, что достижением признать как-то вообще тупо.

Реформа госзакупок имени системы Прозорро просто позволяет видеть участников закупок в процессе проведения конкурсов. Как показала, последняя история с покупкой угля Центрэнерго, никакой гарантии от переплаты или "корруцпции" она не дает. Сергей Доротич/Facebook Реформа налоговой системы в состоянии всем усложнить жизнь - Доротич

Мартыненко как воровал при Януковиче на "Энергоатоме", с удвоенным успехом делал это и при Порошенко.

Реформа полиции. Я ЛИЧНО настоятельно РЕКОМЕНДУЮ всем ее промоутерам и рекламистам столкнуться с тем, как реально работают, точнее забивают болт, СЕЙЧАС в РОВД, извините, Управлениях Нацполиции. Тогда с***, работа милиции времен Януковича покажется вам эталоном, как в книжках о Скотланд Ярде. Ну да, на выезды приезжают мальчики и девочки, которые могут даже ночью до дома подвезти. Одновременно рост преступности в том же Киеве настолько значителен, что только деньги и сила смогут защитить правящий класс. Беднякам место в гетто, в которое постепенно будут превращаться Борщаговка и пр. А денег и иных ресурсов у них и так нет.

Ментов, которые реально работали с криминальным миром, по отзывам из этого самого мира, куда-то убрали. Их просто нет. Никто не тревожит наркоманов, бывших уголовников. На местах расцвела реальная малина.

О реформе рынка газа и э\э даже вспоминать не буду. Там случилось кратное повышение тарифов, приправленное пропагандистской накачкой со стороны Коболевых и ко.

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Так что реформы просто превратились в инструмент для продления властного ресурса правящей верхушки.

Надежды, что выборы что-то изменят, в обозримой перспективе немного. Я бы валил отсюда, если есть куда", — написал Марунич.