Премьер Британии распустила парламент в крайне выгодный момент – эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В среду ночью, 3 мая, был распущен парламент Великобритании перед досрочными выборами, назначенными на восьмое июня. Такой порядок роспуска за 25 дней до выборов предусмотрен законодательством Британии.

Формально утвердить роспуск парламента сегодня еще должна королева Елизавета II. А вот решение о роспуске парламента было принято по предложению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Эксперты говорят, что с помощью досрочных выборов Мэй пытается укрепить позиции консерваторов перед тем, как в стране начнется активный процесс выхода из Евросоюза. Именно Тереза Мэй, судя по ее последним заявлениям, настроена лично заниматься Brexit.

На днях она заявила, что будет той женщиной, с которой председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру вести переговоры по будет "по-дьявольски трудно". Заявление Мэй не остаются без внимания лидеров стран-тяжеловесов Евросоюза.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что некоторые британцы окутаны иллюзией обсуждения условий выхода Британии из ЕС. А до того еще должен быть решен такой вопрос, как выплаты Великобритании в союзный бюджет.

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Почему были объявлены досрочные выборы в Британии, проанализировала в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт института общественно-экономических исследований Юлия Курнишова.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому, на вашу думку, Тереза Мей ініціювала дострокові вибори до місцевого парламенту?

— Тереза Мей довгий час казала, що не підтримує ідею дострокових виборів. Але потім вона зрозуміла, що отримання надійної підтримки в процесі переговорів з ЄС щодо Brexit вимагатиме від неї більш сильної підтримки всередині парламенту і більшого вотуму довіри від населення. І зараз дуже сприятливий момент, тому що її рідна партія, консерватори, вони користуються неймовірно високою підтримкою серед населення. Опитування середини квітня показали, що ця підтримка сягнула більше ніж 50%. Тобто зараз Тереза Мей може отримати докази того, що населення підтримує не лише її, а і курс на вихід з ЄС, а Тереза Мей стала прем'єром не в результаті виборів, а в результаті рокіровки всередині партії. Тому їй необхідно легітимізувати і своє становище через, так би мовити, обраного політика країни. Інтриги значної немає, тому що консерватори мають дуже високі шанси отримати додаткові 40-50 місць в парламенті, тобто збільшити і посилити свої позиції. Їх одвічні конкуренти, лейбористи, вони знаходяться у кризі і вірогідно вони не становлять для консерваторів значної загрози. Але що стосується нещодавніх трендів в британській політиці, то тут слід відзначити два цікавих моменти. Це наявність третьої партії, ліберальних демократів, які, до речі, виступають за скасування Brexit і за збереження Великобританії в складі ЄС. А інша це шотландська національна партія, яка на фоні Brexit висуває автономістські позиції про повторне проведення референдуму в Шотландії щодо незалежності.

Якісь шанси на ревізію рішення щодо Brexit можливі у Великобританії?

— В тому то і річ, що ці перевибори задумувалися і їх основна мета, це забезпечити більшу підтримку Brexit. Тобто це протилежне до ревізії. Але ті партії, які я щойно зазначила, ліберальні демократи і шотландська національна партія, вони здатні сформувати дуже серйозну опозицію щодо виходу Великобританії з ЄС і це буде значною мірою підривати позиції Британії і без того складних переговорах з ЄС. Слід також згадати, що буквально на минулому тижні ЄС затвердив свою спільну стратегію переговорів з Британією там зазначено, що ці переговори, які будуть тривати аж до березня 2019 року, вони будуть надзвичайно складними, оскільки обтяжують Британію дуже великими в першу чергу економічними та торговельними зобов'язаннями.

А відомо нам про стратегію Великобританії в плані переговорів з ЄС стосовно виходу?

— Стратегія Британії і стратегія Терези Мей буде полягати в захисті, в першу чергу, британського бізнесу, британських бізнесменів, яких ЄС намагається привернути на континентальний ринок. Тереза Мей буде торгуватися за збереження більш вигідних умов для Британії і для скорочення тих виплат соціальних, які начебто, як кажуть в ЄС, Британія все одно має сплатити до спільного бюджету ЄС.

Про які суми йдеться?

— Річ в тому, що кожна зі сторін подає свої суми і назвати конкретні дуже важко. Але йдеться про серйозні розбіжності, тим більше, що це питання до спільного бюджету, воно ув'язується також в питанні мігрантів і як показало опитування нещодавно, британці більше переймаються навіть торговельними умовами майбутніх відносин незалежної Британії і ЄС, ніж питанням мігрантів. Поки що я не можу ці суми вам назвати. По-перше, вони дуже різні, а по-друге, вони дуже варіюються в залежності від статей бюджету і галузей, наприклад, в сільському господарстві.

Після переобрання парламенту Великобританії є якісь наслідки для уряду?

— Прогнозовано, що консерватори отримують додаткові 40-50 місць, це дуже сильно зміцнить позицію самої Мей і вона матиме карт-бланш для ведення переговорів з ЄС з позиції, так би мовити, сили. Тобто те гасло, яке вона просуває протягом останніх кількох місяців, про сильне і стабільне лідерство, тобто це отримує підтвердження в результаті виборів. Власне, ці вибори є прив'язаними до Brexit.

Але ж після виборів до британського парламенту уряд теж буде змінено?

— Уряд можливо потерпить деяких змін. Прем'єр-міністр залишиться, але ці зміни будуть за рахунок посилення позицій консерваторів, які здобудуть нові місця в Кабміні.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин заявил, что Британия готова оказать Украине военно-техническую поддержку.